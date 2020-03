Sau khi Liên Xô sụp đổ, không quân Nga có trong biên chế tổng cộng 33 máy bay vận tải hạng nặng An-124 Ruslan, đây chính là "ngựa thồ đường không" lớn nhất của họ. Do dư thừa nhu cầu, nhiều chiếc An-124 của Nga đã được điều động sang phục vụ vận tải dân sự và thu được rất nhiều thành công trên thị trường vận tải hàng không thế giới. Phi đội An-124 Ruslan và cả biến thể dân sự An-124-100 từng được kỳ vọng sẽ giữ vai trò chủ lực của lực lượng vận tải hàng không của Nga trong một thời gian rất dài nữa. Nhưng vào năm 2014, tình hình đã thay đổi đáng kể do quan hệ Nga - Ukraine xấu đi nghiêm trọng, khiến Kiev đình chỉ mọi chương trình hợp tác quân sự với Moskva, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phi đội An-124. Những máy bay An-124 này lắp động cơ D-18T được tạo ra ở Ukraine dành riêng cho An-124 và An-225, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea thì Kiev đã ngừng cung cấp phụ tùng để Moskva đảm bảo kỹ thuật cho nhiều phương tiện của mình. Trong một thời gian dài, Nga đã cố gắng tạo ra sản phẩm tương tự của riêng mình, nhưng cho đến nay họ vẫn không thành công bất chấp nhiều nỗ lực đã được bỏ ra. Chính vì vậy vào năm 2016, Nga đã quyết định sẽ nghiên cứu chế tạo một thế hệ máy bay vận tải mới nhằm thay thế An-124 Ruslan, chiếc phi cơ này được tạm gọi bằng cái tên Elephant hoặc Jumbo. Dữ liệu về khả năng chuyên chở của vận tải cơ Elephant vẫn chưa được xác định rõ ràng, thông tin ban đầu cho biết nó có tải trọng tối đa dao động trong khoảng 150 - 180 tấn. Phạm vi hoạt động của Elephant lên tới 7.000 km, tốc độ vào khoảng 850 km/h. Bốn động cơ phản lực PD-35 thế hệ mới với lực đẩy cất cánh 343,2 KN sẽ được lắp đặt trên máy bay. Chiều dài của phương tiện vận chuyển mới sẽ là 82,3 m, chiều cao 24 m và sải cánh nằm trong khoảng 87,1 m - 88,3 m. Trọng lượng cất cánh tối đa của chiếc vận tải cơ đầy hứa hẹn sẽ từ 490 đến 499 tấn, khối lượng rỗng 214 - 222 tấn. Báo chí Nga cho biết, vừa qua chu kỳ thử nghiệm khí động học đầu tiên của mô hình máy bay vận tải hạng nặng Elephant đã được thực hiện bởi các chuyên gia của TsAGI (Viện Khí - Thủy - Động lực học Trung ương). Các chuyên gia của Viện Hàng không trung tâm Zhukovsky đã đánh giá một mô hình máy bay đầy triển vọng thông qua đường hầm gió, qua đó xác nhận các đặc điểm thiết kế đã được xác định ở giai đoạn ban đầu. Cụ thể, bài kiểm tra với mô hình khí động học được thực hiện trong một đường hầm gió có mật độ thay đổi T-106 với tốc độ dòng khí từ Mach 0,2 đến Mach 0,85. Mô hình thử nghiệm của nguyên mẫu máy bay thứ hai theo nhận xét đã có sự thay đổi đáng kể so với nguyên mẫu đầu tiên được lắp ráp tại TsAGI vào cuối năm ngoái, khi nó không có bộ phận đuôi. Thử nghiệm hầm gió chỉ là giai đoạn đầu tiên, sẽ còn rất nhiều việc trước mắt để Nga có thể hoàn thành chiếc máy bay vận tải chiến lược thế hệ mới của mình, trong đó trọng tâm chính là động cơ PD-35.

