Tại Triển lãm DSE 2019 tổ chức vào tháng 10/2019 tại Hà Nội, Nga đã mang tới giới thiệu một phiên bản nâng cấp chưa từng xuất hiện trước đó của tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 - Dự án 11661. So sánh với chiếc Gepard 3.9 đang phục vụ trong Hải quân Việt Nam thì con tàu có phần thượng tầng được thiết kế lại, trên nóc cabine chỉ huy không còn radar trinh sát Pozitiv-ME cũng như radar điều khiển hỏa lực Mineral-ME nữa mà thay vào đó là một loại khác. Phía sau tàu đã được bổ sung nhà chứa trực thăng kín và trên đó có một tháp radar mới, lắp radar trinh sát nhìn vòng kiểu Fregat-MAE hoặc bản nâng cấp của Pozitiv-ME. Phiên bản Gepard 3.9 này vẫn giữ lại pháo chính AK-176M cỡ 76,2 mm, phía sau khẩu pháo là module tên lửa - pháo phòng không Palma, đuôi tàu có 2 khẩu pháo bắn nhanh AK-630M cỡ 30 mm. Chi tiết đáng chú ý nhất dễ dàng nhận thấy ở khoảng không gian chính giữa tàu đã được kéo dài, tại đó có 2 cụm bệ phóng thẳng đứng với tổng cộng 16 ống. Theo nhận định thì đây là cụm bệ phóng UKSK của tên lửa hành trình chống hạm Kalibr-NK, tuy nhiên rất có thể là phiên bản nâng cấp UKSK-M tích hợp được cả tên lửa phòng không. So sánh với chiếc Gepard 3.9 mà Hải quân nhân dân Việt Nam đang sử dụng thì bản nâng cấp này mạnh hơn nhiều cả về chức năng chống hạm lẫn phòng không. Trong thời gian qua có khá nhiều thông tin dự đoán rằng chúng ta sẽ ký hợp đồng với Nga để đóng mới một cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 tiếp theo với cấu hình vũ khí mạnh hơn. Chính vì vậy, việc Nga mang mô hình nâng cấp của chiếc Gepard 3.9 tới Triển lãm DSE 2019 được đánh giá không nhằm mục đích nào khác ngoài chào hàng đối tác tiềm năng. Mặc dù phiên bản nâng cấp của chiếc Gepard 3.9 trên là rất ấn tượng nhưng mới đây Nga còn cho ra mắt một biến thể sửa đổi xa hơn của lớp chiến hạm này. Đây chính là tàu hộ vệ tên lửa đa năng Dự án 11664, nó được xem là thế hệ sau của Gepard 3.9 - Dự án 11661 khi cả hai con tàu có phần thân tương đồng và cấu trúc thượng tầng với rất nhiều điểm giống chiếc Gepard trưng bày tại DSE 2019. Khác biệt rõ nhất của khinh hạm Dự án 11664 so với bản nâng cấp của Gepard đó là nó có tháp radar dạng kín ở phía sau, thay vì để lộ thiên radar Pozitiv-ME ở ngoài. Thông tin sơ bộ cho biết tàu có lượng giãn nước đầy tải 2.500 tấn, mang được 16 tên lửa Kalibr và tên lửa phòng không hiện đại, dự kiến nó sẽ thay thế tàu hộ vệ chống ngầm Dự án 11540 đang phục vụ trong hạm đội Baltic. Với những nét tương đồng so với Gepard 3.9 (thậm chí còn được gọi là Gepard thế hệ 2), không loại trừ khả năng con tàu này sẽ được Hải quân Việt Nam quan tâm đặc biệt. Sẽ không phải là quá bất ngờ nếu trong tương lai chúng ta ký hợp đồng với Nga để đóng mới luôn khinh hạm Dự án 11664 thay vì tiếp tục đặt mua chiến hạm Dự án 11661.

