Người phát ngôn quân đội chính phủ Syria (SAA) cho biết, trong 48 giờ qua, lực lượng vũ trang Nga đã mất 2 máy bay trinh sát không người lái trên bầu trời tỉnh Hama và Idlib. Theo thông tin ban đầu thì những chiếc UAV này đã bị bắn hạ không phải bởi các tay súng phiến quân, mà trực tiếp binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thao tác vũ khí. Nhiều khả năng binh sĩ Ankara đã sử dụng hệ thống tên lửa phòng không được triển khai bên trong lãnh thổ Syria, nhưng cũng không loại trừ việc họ dùng tên lửa vác vai. Báo chí khu vực cho rằng máy bay không người lái đang được Nga triển khai để theo dõi tình hình tại khu vực giảm leo thang xung đột, tuy nhiên chủng loại cụ thể của UAV bị hạ vẫn chưa được công bố. "Vào ngày 2/6/2020, quân đội chính phủ Syria đã công bố một thông cáo quân sự, trong đó chỉ rõ 2 máy bay không người lái của không quân Nga đã bị bắn hạ ở địa bàn các tỉnh Hama và Idlib". "Đại diện của SAA thông báo rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ 2 chiếc UAV của Nga, trong khi Ankara cũng xác nhận rằng lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy 2 máy bay do thám Nga vào đêm hôm trước (ngày 1/6)". "Sự việc diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc đàm phán giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình Idlib thất bại", trang Avia-pro dẫn lại tuyên bố của người phát ngôn quân đội chính phủ Syria. Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến trong vài tháng qua, khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công trực tiếp máy bay không người lái của Nga, điều này có thể dẫn đến những rắc rối rất nghiêm trọng cho Ankara trong thời gian tiếp theo. Không ngoài dự đoán, vào cuối ngày 3/6, các chiến đấu cơ Nga đã thực hiện một cuộc tấn công mạnh mẽ chống lại những kẻ khủng bố được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ và phá hủy một trong những tổ hợp phòng không do Ankara sản xuất. Tổ hợp phòng không này do binh lính Ankara vận hành nhằm hỗ trợ cho phiến quân nổi dậy, thông tin ban đầu cho biết đó là hệ thống M113 Atilgan tầm ngắn từng được nhìn thấy di chuyển từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào trong đất Syria. "Vào đêm 3/6, tài khoản Twitter của nhà quan sát Last Defender đã đăng tải đoạn video ghi lại cuộc không kích mạnh mẽ từ các máy bay chiến đấu Nga tại khu vực có hệ thống phòng không Thổ Nhĩ Kỳ". "Mặc dù việc phá hủy tổ hợp vũ khí này không được thông báo ban đầu, tuy nhiên có những cáo buộc cho rằng đó là vũ khí mà Ankara đã cung cấp cho phiến quân khủng bố", trang Avia-pro nêu rõ. Một vụ nổ mạnh có thể nhìn thấy và được nhiều nhân chứng trong khu vực xác nhận, ban đầu có thông tin cho rằng đây là kết quả của bom thả từ máy chiến đấu Nga. Tuy nhiên sau đó lại xuất hiện nhận định cho rằng vụ nổ mạnh có liên quan đến việc kích nổ đạn của hệ thống phòng không Thổ Nhĩ Kỳ bị máy bay Nga phá hủy. Tại thời điểm này, các cuộc đụng độ ác liệt giữa binh sĩ SAA và phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra trong khu vực vừa bị máy bay Nga ném bom, điều này cho thấy sự phá vỡ thỏa thuận về lệnh ngừng bắn. Lâu nay Nga vẫn lên tiếng cảnh báo sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ vào lực lượng thánh chiến, nếu những tay súng khủng bố từ chối tuân thủ hiệp định ngừng bắn mà Moskva cùng Ankara bảo trợ.

