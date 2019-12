Cách đây vài tháng, truyền thông Nga cho biết nước này sắp ký được một hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf với giá trị lên tới 3 tỷ USD Khách hàng mới của S-400 chính là quốc gia giàu có tại Trung Đông Saudi Arabia, khi Riyadh tỏ ý muốn mua hệ thống Triumf để phòng ngừa những cuộc tấn công tên lửa từ phía Iran Cho dù đã có trong biên chế các tổ hợp Patriot PAC 3 nhưng Saudi Arabia muốn sở hữu thêm một vũ khí có khả năng chống cả máy bay thay vì chỉ tập trung vào nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo Tuy nhiên thông tin từ báo chí Nga đã bị nghi ngờ, bởi dù sao đi nữa Saudi Arabia vẫn là đồng minh quan trọng của Washington trong khu vực, đa số vũ khí của họ được Mỹ cung cấp Nếu ký hợp đồng đặt mua S-400, Saudi Arabia sẽ bị Mỹ trừng phạt theo Đạo luật CAATSA, điều này khiến cho Riyadh không thể coi thường bởi họ phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ Saudi Arabia cũng khác hoàn toàn Thổ Nhĩ Kỳ, họ không có trong tay nhiều sự lựa chọn cũng như trình độ khoa học kỹ thuật đủ để bỏ qua cảnh báo từ phía Mỹ Hơn nữa, dù sao so với Patriot PAC 3 thì S-400 chưa hề trải qua thực tế chiến đấu mà toàn bộ tính năng kỹ chiến thuật của nó chủ yếu nằm trên giấy hay thể hiện qua diễn tập không thực sự sát với chiến trường Theo hãng tin Al Masdar News, mới đây Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã đưa ra một đề xuất chính thức tới Washington, hy vọng rằng Mỹ sẽ giúp họ củng cố hệ thống phòng không Điều này được nhận định là Riyadh đã nghiêng về phương án lựa chọn tổ hợp phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối - THAAD do Mỹ chế tạo chứ không phải là S-400 Triumf của Nga Việc Saudi Arabia lựa chọn tổ hợp phòng không do Mỹ sản xuất thay vì S-400 có lẽ còn vì họ lo ngại những tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí này đã được Iran nắm rõ Sở dĩ có tình trạng trên là bởi nhiều thành phần trong hệ thống phòng không S-300PMU-2 Favorit của Iran rất tương đồng với S-400, ngoài ra trong tương lai Tehran nhiều khả năng sẽ đặt mua Triumf Do Iran đã có thời gian làm quen vũ khí phòng không Nga lâu hơn Saudi Arabia, cho nên Riyadh lo ngại Tehran sẽ có biện pháp đánh lừa được S-400 Triumf Nếu như trong tương lai Nga muốn bán thêm được một số hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 cho những đối tác khác, thì hệ thống này bắt buộc phải thực sự tham chiến tại Syria Nối tiếp Saudi Arabia, Qatar cũng đang tuyên bố xem xét lại việc đặt mua S-400 Triumf khi họ không muốn làm mất lòng Mỹ, nếu vậy Nga sẽ mất 2 hợp đồng cực lớn có giá trị ước tính lên tới gần 6 tỷ USD

