Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) và phiến quân Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn hôm qua tấn công vị trí quân đội chính phủ Syria tại tỉnh Aleppo, tây bắc nước này Các tay súng tham gia cuộc tấn công được yểm trợ hỏa lực từ nhiều xe thiết giáp, trong đó có một xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 hiện đại nhất trong biên chế quân đội Syria Các nguồn tin địa phương cho biết quân đội chính phủ Syria bỏ chiếc T-90 khi rút khỏi thị trấn Zeitan thuộc tỉnh Aleppo hồi đầu tháng Phiến quân HTS sau đó đăng ảnh chụp xe tăng, cho thấy một phần diềm che xích bị phá hủy và đèn chiếu hồng ngoại của hệ thống phòng thủ Shtora nằm lệch khỏi vị trí. Tuy nhiên, chiếc xe tăng dường như vẫn còn đầy đủ khả năng chiến đấu "Mất xe tăng T-90 còn nghiêm trọng hơn mất quyền kiểm soát thị trấn Zeitan. Quân đội Syria lại để mất khí tài quan trọng vào tay phiến quân", trang tin Al-Masdar nhận xét Quân đội Syria được Nga chuyển giao hàng chục xe tăng T-90 hiện đại từ cuối năm 2015. Chúng được biên chế cho các đơn vị tăng thiết giáp tinh nhuệ của quân đội chính phủ hoặc dân quân do Iran hậu thuẫn, tham chiến ở hầu hết các chiến trường trọng điểm Sau đó cuối năm 2017 Nga lại chuyển liền 40 chiếc T-90 cho quân đội Syria để trang bị cho các binh đoàn đặc nhiệm Các lần chuyển giao xe tăng T-90 vẫn tiếp tục diễn ra sau đó, tuy nhiên, một số chiếc đã bị bắn cháy do sự chủ quan, thậm chí rơi vào tay đối phương khi tổ lái bỏ xe mà không phá hủy thiết bị Điều này đã tạo ra sự lo lắng đặc biệt cho Nga khi có thông tin Mỹ đã mua thành công một chiếc T-90 và đem về Mỹ nghiên cứu T-90 đang là dòng tăng chủ lực của Nga, đây cũng là dòng xe tăng đang hot trên thị trường xuất khẩu Chúng được coi là đối thủ đáng gờm của dòng xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ Tại chiến trường Syria, dòng xe tăng T-90 đã thể hiện trên cả sự mong đợi có thể sống sót trước các cuộc tấn công của phiến quân Chính điều này khiến cho T-90 nhận được hàng loạt đơn đặt hàng từ đối tác. Trong trường hợp T-90 bị Mỹ nghiên cứu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh số xuất khẩu của Nga Trong lĩnh vực thiết kế chế tạo xe tăng Liên Xô trước đây và Nga ngày nay, họ vẫn được đánh giá là tạo ra được những sản phẩm tốt hơn của Mỹ Điểm yếu duy nhất là các xe tăng Nga thường được thiết kế nhỏ gọn chật chội hơn xe tăng của Mỹ, điều này gây khó chịu cho kíp điều khiển xe nếu chiến đấu trong môi trường nắng nóng Mặt khác đạn pháo được đặt bên trong xe thay vì phía sau tháp pháo, điều này khiến xe rất dễ bị nổ tung gây thiệt mạng cho toàn bộ kíp lái Tuy nhiên trong một số điều kiện chiến đấu, thiết kế nhỏ gọn lại có một lợi thế nhất định. Xe tăng T-90 dễ cơ động hơn nhờ trọng lượng nhỏ, hình dáng thấp bé cũng khiến nó khó bị bắn hạ hơn so với xe tăng Mỹ vốn có trọng lượng to lớn hơn nhiều. Xe tăng T-90 có trọng lượng 46 tấn, trong khi xe tăng M1 Abrams có trọng lượng lên tới 64 tấn Về hỏa lực, xe tăng T-90 được trang bị pháo 2A46M cỡ nòng 125mm có khả năng bắn được cả tên lửa có điều khiển qua nòng Ngoài ra nó cũng bắn được đạn xuyên thép dưới cỡ nòng với động năng cực lớn để phá hủy xe tăng đối phương Vũ khí phòng không là khẩu súng máy hạng nặng Kord 12,7mm mới nhất của Nga. Đây là khẩu súng có tầm bắn xa, khả năng chính xác cao và hoạt động tốt trong cả điều kiện khắc nghiệt Xe tăng T-90 có hệ thống ổn định ngắm bắn giúp chúng có thể bắn khi đứng yên cũng như cả khi hành tiến với độ chính xác cao. Pháo trên xe tăng có thể diệt mục tiêu từ khoảng cách 4-5km Hình ảnh xe tăng T-90 bắn trong trạng thái hành tiến. Đây là điều rất quan trọng, cho phép xe tăng vừa cơ động để tránh hỏa lực đối phương, trong khi vẫn tung đòn hỏa lực lên đầu của kẻ địch Xe tăng T-90 được trang bị động cơ có công suất từ 850 - 1.150 mã lực tùy theo phiên bản. Tuy động cơ có công suất thấp hơn xe tăng phương Tây, nhưng nhờ trọng lượng nhỏ, nên xe tăng T-90 vẫn cơ động cực tốt trên chiến trường, ngang tầm với những xe tăng phương Tây trang bị động cơ 1.500 mã lực T-90 là loại xe tăng đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống bảo vệ 4 lớp cho sự bảo vệ chắc chắn trước các loại vũ khí chống tăng của đối phương Lớp 1 là hệ thống phòng thủ chủ động quang điện gây nhiễu Shtora-1 để chống lại các tên lửa dẫn đường bằng laser, hồng ngoại cũng như gây rối các hệ thống hiển thị mục tiêu Lớp 2 là hệ thống phòng thủ chủ động ARENA. Hệ thống này sẽ phóng ra màn mưa mảnh vụn chuyên đánh chặn các loại đạn chống tăng trước khi chúng lao vào xe Lớp thứ 3 là giáp phản ứng nổ gắn ngoài. Nga đang trang bị đại trà giáp phản ứng nổ thế hệ thứ 2 Kontakt-5, tuy nhiên chưa bằng lòng họ tiếp tục phát triển loại giáp phản ứng nổ thế hệ thứ 3 mang tên Relikt để trang bị cho các xe tăng T-90 Cuối cùng là thân xe được kết hợp giữa thép độ bền cao và vật liệu tổng hợp composite cho độ bền cực cao Với những gì xe tăng T-90 đã thể hiện rất tốt trên chiến trường, Nga còn phát triển biến thể T-90 mới mang tên T-90MS với kho đạn nằm sau tháp pháo, giải quyết điểm yếu cố hữu trên xe tăng Nga

