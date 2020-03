Trang South Front cho biết, trong những năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp cho "lực lượng ủy nhiệm" đồng minh tại các tỉnh Aleppo và Idlib của Syria nhiều loại vũ khí và trang thiết bị quân sự hiện đại. Điều đáng nói là số lượng không nhỏ vũ khí và phương tiện này sau đó đã xuất hiện trong tay các nhóm khủng bố liên kết với tổ chức al-Qaeda, hoạt động trong khu vực của "phiến quân ôn hòa" ở miền Bắc Syria, chủ yếu là gần Idlib. Một sự thật thú vị là Ankara đã viện trợ cho các nhóm vũ trang thân hữu tại tỉnh Idlib một số lượng rất nhỏ xe bọc thép kháng mìn (MRAP) BMC Kirpi. Phương tiện tác chiến này hiện tại chủ yếu được sử dụng bởi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho các nhiệm vụ tuần tra và một số hoạt động khác của họ ở trong nội địa cũng như trên chiến trường Syria và Libya. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, chiếc BMC Kirpi bị thu giữ và được phát hiện có mặt ở Moskva nhiều khả năng đã bị binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bỏ lại và chưa kịp phá hủy khi phải triệt thoái cấp tốc nhằm tránh cuộc tấn công của SAA. Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, xe thiết giáp kháng mìn BMC Kirpi được thiết kế theo nhu cầu riêng của lực lượng mặt đất Thổ Nhĩ Kỳ. Nó có thân xe bọc thép giúp bảo vệ chống lại đạn xuyên giáp và mảnh pháo. Phần dưới gầm xe có hình chữ V giúp phân tán lực nổ của mìn nếu chẳng may cán phải. BMC Kirpi có ghế giảm chấn động và nội thất hiện đại, tích hợp hệ thống định vị toàn cầu GPS, camera quan sát phía sau và hệ thống chữa cháy tự động. Xe có 5 lỗ châu mai và 4 cửa sổ chống đạn ở mỗi bên của khoang chứa quân cũng như một vị trí được che chắn cho xạ thủ trên nóc, tạo thuận lợi cho quá trình tác chiến. Tùy thuộc vào sửa đổi, BMC Kirpi có thể được trang bị súng máy 7,62 mm hoặc 12,7 mm, thậm chí tích hợp được cả trạm vũ khí được điều khiển từ xa. Binh sĩ đi vào và rời khỏi khoang chứa quân thông qua một cửa dốc vận hành thủy lực ở phía sau, cánh cửa này sẽ được hạ xuống theo điều khiển của trưởng xe. Trên chiến trường các tỉnh Aleppo và Idlib của Syria cũng như khu vực Đông Bắc, hình ảnh những chiếc BMC Kirpi đã trở thành bộ mặt đại diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Việc chiếc MRAP BMC Kirpi lọt vào tay quân đội Nga và được đưa về Moskva có thể sẽ giúp Nga nắm được nhiều công nghệ bí mật, đặc biệt là hệ thống thông tin liên lạc và mật mã của NATO. Đây là những thông tin có giá trị nhất, bởi cấu tạo của chiếc MRAP này thực sự không có gì quá đặc sắc và nổi trội so với phương tiện do Nga chế tạo. Ngoài ra cần lưu ý rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến binh thân hữu đã mất khoảng 100 xe bọc thép ở Idlib và Aleppo. Điều này cho thấy thực tế là những phương tiện quân sự trên không thực sự phù hợp để sử dụng trong các cuộc xung đột quân sự toàn diện.

