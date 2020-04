Hiện nay Nga đang tích cực hoàn thiện pháo tự hành bánh xích thế hệ mới có tên định danh 2S35 Koalitsiya-SV cỡ 152 mm, vũ khí này được cho là sẽ sớm bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt Tuy nhiên, tương tự xe tăng T-14 Armata, do giá thành cao của 2S35 Koalitsiya-SV và trong biên chế quân đội Nga vẫn còn nhiều tổ hợp 2S19 Msta-S được đánh giá là hữu dụng nên vũ khí mới sẽ không được sản xuất với số lượng nhiều Lục quân Nga mới đây đã công bố ý định sẽ hiện đại hóa những tổ hợp 2S19 Msta-S để chúng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của chiến tranh hiện đại, với tính năng “tiệm cận 2S35” Công ty Uralvagonzavod - một thành viên của tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec vừa giới thiệu phiên bản pháo tự hành (SPH) 2S19M1-155 Msta-S, điều đáng ngạc nhiên là nó lại có cỡ nòng 155 mm chuẩn NATO thay vì 152 mm truyền thống "2S19M1-155 hiện đại hóa đã được tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực hoàn toàn tự động, có thể nhận dữ liệu mục tiêu từ máy bay không người lái chiến thuật Orlan-10”, đại diện của tập đoàn Rostec cho biết “Ngoài ra động cơ 840 mã lực cũ đã được thay thế bằng loại mới có công suất 1.000 mã lực", người đại diện cho biết thêm rằng việc hiện đại hóa đã đưa khả năng cơ động của tổ hợp pháo tự hành này "lên cấp độ xe tăng chiến đấu chủ lực" Hệ thống pháo tự hành Msta-S nâng cấp còn nhận được thiết bị điều hướng thông qua tham chiếu vệ tinh, máy tính đạn đạo cải tiến và kính ngắm ảnh nhiệt kết hợp với thiết bị đo khoảng cách bằng tia laser "Pháo tự hành 2S19M1-155 mới có hệ thống nạp tự động hoàn toàn", người đại diện của Rostec lưu ý rằng ban đầu 2S19 Msta-S chỉ tự động nạp các đầu đạn (liều phóng vẫn yêu cầu nạp thủ công ) Bên cạnh đó, quá trình tải đạn của tổ hợp pháo tự hành nâng cấp được kiểm soát thông qua một hệ thống con riêng biệt, cho độ tin cậy cao hơn nhiều Pháo tự hành nâng cấp 2S19M1-155 còn được lắp đặt "thiết bị giao tiếp hiện đại", bộ phận phụ trợ và thiết bị quan sát hoàn toàn mới Hệ thống SPH nặng 43 tấn này mang pháo 155 mm L/52 (nòng dài gấp 52 đường kính so với L/47 của Msta-S đời cũ) cho tốc độ bắn duy trì lên tới 8 phát/phút và tầm bắn tối đa hơn 40 km Khẩu pháo này có khả năng bắn cả đạn 155 mm chuẩn NATO và do Nga sản xuất, bao gồm cả đạn pháo dẫn đường Krasnopol-M2 155 mm 2S19M1-155 được hiện đại hóa nhằm mục đích tiêu diệt các mục tiêu truyền thống, nhưng nó cũng có thể "tấn công các mục tiêu trên mặt biển một cách hiệu quả về mặt chi phí" Toàn bộ tổ hợp sẽ sẵn sàng nổ súng trong vòng 30 giây sau khi triển khai và nó hoạt động được trong dải nhiệt độ từ -50° C đến 50°C Hệ thống pháo tự hành 2S19M1-155 nâng cấp mang một thiết bị nâng đỡ nòng tự động và cũng đã nhận được giáp cao su gắn bên Được biết phiên bản 2S19M1-155 sẽ chủ yếu hướng đến khách hàng nước ngoài, còn Lục quân Nga sẽ sử dụng biến thể nâng cấp vẫn với cỡ nòng 152 mm

Hiện nay Nga đang tích cực hoàn thiện pháo tự hành bánh xích thế hệ mới có tên định danh 2S35 Koalitsiya-SV cỡ 152 mm, vũ khí này được cho là sẽ sớm bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt Tuy nhiên, tương tự xe tăng T-14 Armata, do giá thành cao của 2S35 Koalitsiya-SV và trong biên chế quân đội Nga vẫn còn nhiều tổ hợp 2S19 Msta-S được đánh giá là hữu dụng nên vũ khí mới sẽ không được sản xuất với số lượng nhiều Lục quân Nga mới đây đã công bố ý định sẽ hiện đại hóa những tổ hợp 2S19 Msta-S để chúng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của chiến tranh hiện đại, với tính năng “tiệm cận 2S35” Công ty Uralvagonzavod - một thành viên của tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec vừa giới thiệu phiên bản pháo tự hành (SPH) 2S19M1-155 Msta-S, điều đáng ngạc nhiên là nó lại có cỡ nòng 155 mm chuẩn NATO thay vì 152 mm truyền thống "2S19M1-155 hiện đại hóa đã được tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực hoàn toàn tự động, có thể nhận dữ liệu mục tiêu từ máy bay không người lái chiến thuật Orlan-10”, đại diện của tập đoàn Rostec cho biết “Ngoài ra động cơ 840 mã lực cũ đã được thay thế bằng loại mới có công suất 1.000 mã lực", người đại diện cho biết thêm rằng việc hiện đại hóa đã đưa khả năng cơ động của tổ hợp pháo tự hành này "lên cấp độ xe tăng chiến đấu chủ lực" Hệ thống pháo tự hành Msta-S nâng cấp còn nhận được thiết bị điều hướng thông qua tham chiếu vệ tinh, máy tính đạn đạo cải tiến và kính ngắm ảnh nhiệt kết hợp với thiết bị đo khoảng cách bằng tia laser "Pháo tự hành 2S19M1-155 mới có hệ thống nạp tự động hoàn toàn", người đại diện của Rostec lưu ý rằng ban đầu 2S19 Msta-S chỉ tự động nạp các đầu đạn (liều phóng vẫn yêu cầu nạp thủ công ) Bên cạnh đó, quá trình tải đạn của tổ hợp pháo tự hành nâng cấp được kiểm soát thông qua một hệ thống con riêng biệt, cho độ tin cậy cao hơn nhiều Pháo tự hành nâng cấp 2S19M1-155 còn được lắp đặt "thiết bị giao tiếp hiện đại", bộ phận phụ trợ và thiết bị quan sát hoàn toàn mới Hệ thống SPH nặng 43 tấn này mang pháo 155 mm L/52 (nòng dài gấp 52 đường kính so với L/47 của Msta-S đời cũ) cho tốc độ bắn duy trì lên tới 8 phát/phút và tầm bắn tối đa hơn 40 km Khẩu pháo này có khả năng bắn cả đạn 155 mm chuẩn NATO và do Nga sản xuất, bao gồm cả đạn pháo dẫn đường Krasnopol-M2 155 mm 2S19M1-155 được hiện đại hóa nhằm mục đích tiêu diệt các mục tiêu truyền thống, nhưng nó cũng có thể "tấn công các mục tiêu trên mặt biển một cách hiệu quả về mặt chi phí" Toàn bộ tổ hợp sẽ sẵn sàng nổ súng trong vòng 30 giây sau khi triển khai và nó hoạt động được trong dải nhiệt độ từ -50° C đến 50°C Hệ thống pháo tự hành 2S19M1-155 nâng cấp mang một thiết bị nâng đỡ nòng tự động và cũng đã nhận được giáp cao su gắn bên Được biết phiên bản 2S19M1-155 sẽ chủ yếu hướng đến khách hàng nước ngoài, còn Lục quân Nga sẽ sử dụng biến thể nâng cấp vẫn với cỡ nòng 152 mm