Tháng 1-2020, chiếc máy bay trinh sát tiên tiến nhất của Nga Tu-214R đã bay từ phi trường Chkalovsky đến Căn cứ Không quân Khmeimim ở Syria qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Trang mạng Lenta ngày 26-2 dẫn các nguồn tin riêng cho biết, Nga đã triển khai bay trinh sát Tu-214R tới hoạt động ở tỉnh Idlib, phía Tây Bắc Syria. Việc triển khai loại máy bay do thám tối tân này vào "chảo lửa" Idlib là điều được dự đoán trước. Trong ảnh là buồng lái hiện đại của Tu-214R. Giới phân tích nhận định, hành động triển khai này của Nga nhằm mục đích theo dõi sát sao mọi động thái triển khai quân của Thổ Nhĩ Kỳ. Miền Bắc Syria vốn đang là điểm nóng về chiến sự khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lượng binh sỹ nhằm trợ giúp lực lượng đối lập Syria. Sau bước đầu nhận những thất bại đầu tiên, hiện nay liên quân Thổ Nhĩ Kỳ cùng với các lực lượng đối lập đang lật ngược tình thế tại một số mặt trận ở phía Bắc Syria. Điều này buộc Nga phải ra tay can thiệp bằng hành động triển khai thêm các loại máy bay do thám hiện đại để thám thính và đánh giá tình hình triển khai quân của Thổ Nhĩ Kỳ. Máy bay do thám Tu-214R của Nga hiện diện trên bầu trời Idlib sẽ phần nào trợ giúp cho lực lượng pháo binh Syria để công phá mục tiêu. Trong số các loại máy bay trinh sát do thám mạnh nhất thế giới, Tu-214R của Nga đứng trong tốp đầu. Đây là một trong những máy bay trinh sát cực hiện đại mới được Nga hoàn thiện. Máy bay này sở hữu các hệ thống trang-thiết bị giám sát kỹ thuật số sản xuất tại Nga, Tu-214R đã vượt qua giai đoạn kiểm tra đầu tiên trong khuôn khổ "Hiệp ước Bầu trời mở" với sự tham gia của 56 chuyên gia nước ngoài. Tu-214R có thể để hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, ngay cả trong những khu vực xung đột cục bộ nóng bỏng. Những thiết bị trang bị trên Tu-214R được phát triển bởi tập đoàn Vega nhưng chúng hiện đại hơn và có độ chính xác cao hơn nhiều so với các phiên bản cùng loại của một số nước. Theo đó, tổ hợp radar đa tần quét ngang và quét vòng 360 độ, tầm bao phủ dao động từ khoảng 250 km ở chế độ hoạt động, và lên đến 400 km trong chế độ thụ động. Hệ thống quang điện tử có độ phân giải cao cung cấp hình ảnh địa hình với thời gian thực ở các phạm vi khác nhau, có thể xác định tọa độ của các đối tượng trên mặt đất với độ chính xác từng phút. Tu-214R có thể nhìn thấy rõ các mục tiêu trên mặt đất, ngay cả một chiếc xe tăng hay đài quan sát được ngụy trang khéo léo. Loại máy bay này có thể phục vụ như radar cảnh báo sớm tầm xa, phát hiện và chỉ định mục tiêu cho các máy bay tiêm kích. Kết quả thử nghiệm của những chiếc Tu-214R ở Syria đã thu được kết quả tốt. Ngay sau đó Nga đã bắt đầu đặt mua để trang bị hàng loạt loại máy bay này.

