Nguyên mẫu thứ 2 của máy bay ném bom siêu thanh Tu-23M3M đã trải qua các thử nghiệm ở tốc độ siêu thanh trong chuyến bay thử nghiệm lần thứ 4 - một nguồn tin quốc phòng Nga cho biết hôm 27-5. "5 chuyến bay đã được thực hiện, máy bay đạt được tốc độ siêu thanh ở chuyến bay thứ 4. Máy bay đã thể hiện sự ổn định vả khả năng kiểm soát tốt. Các hệ thống và thiết bị sửa đổi đang hoạt động bình thường trong các thử nghiệm" - nguồn tin trên nói. "Các thử nghiệm sơ bộ được lên kế hoạch hoàn thành vào năm 2020" - nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Nguyên mẫu thứ 2 của máy bay siêu thanh Tu-22M3M đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên vào tháng 3-2020. Mục đích của chuyến bay là đánh giá các đặc điểm cất cánh và hạ cánh, đồng thời thử nghiệm hệ thống kiểm soát thông tin - cơ quan báo chí của Cục thiết kế Tupolev nói và cho biết các chuyến bay thử nghiệm của máy bay sẽ bắt đầu trong tương lai gần. Được biết, phiên bản máy bay ném bom Tu-22M3M mang tên lửa đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 28-12-2018. Máy bay không mang theo vũ khí và lên tới độ cao 1.500 mét trong thời gian 37 phút. Vào tháng 10-2019, máy bay này đã hoàn thành 17 chuyến bay thử thành công, đánh dấu bước lột xác của một trong những loại máy bay ném bom đáng sợ nhất do Liên Xô phát triển. Việc Nga tiếp tục nâng cấp những loại máy bay ném bom từ thời Liên Xô bên cạnh việc phát triển các máy bay ném bom mới cho thấy bước đi chiến lược của họ. So với Mỹ, nguồn lực kỹ thuật khoa học không thiếu, nhưng cái chính yếu là ngân sách. Nga không thể có nguồn ngân sách quốc phòng khổng lồ như Mỹ. Vì thế, việc nâng cấp các loại vũ khí từ thời Liên Xô vốn được Nga làm rất thành công cho phép họ rút ngắn khoảng cách sức mạnh so với Mỹ. Tu-22M3M là phiên bản hiện đại hóa của máy bay ném bom mang tên lửa siêu thanh tầm xa Tu-22M3. Trong quá trình nâng cấp, máy bay này sẽ có hệ thống điện tử hàng không và khả năng sử dụng tên lửa mới. Vũ khí chính của Tu-22M3M là ba tên lửa diệt hạm hạng nặng Kh-22 với tầm bắn 600 km hoặc 10 tên lửa đạn đạo chống hạm Kh-15 có khả năng đánh trúng mục tiêu từ cách 300 km. Ngoài ra chúng còn có thể mang 4 tên lửa hành trình siêu vượt âm Kh-47M2 "Kinzhal". Với sự kết hợp này, năng lực tác chiến của Tu-22M3 sẽ ngày càng đáng sợ hơn.

Nguyên mẫu thứ 2 của máy bay ném bom siêu thanh Tu-23M3M đã trải qua các thử nghiệm ở tốc độ siêu thanh trong chuyến bay thử nghiệm lần thứ 4 - một nguồn tin quốc phòng Nga cho biết hôm 27-5. "5 chuyến bay đã được thực hiện, máy bay đạt được tốc độ siêu thanh ở chuyến bay thứ 4. Máy bay đã thể hiện sự ổn định vả khả năng kiểm soát tốt. Các hệ thống và thiết bị sửa đổi đang hoạt động bình thường trong các thử nghiệm" - nguồn tin trên nói. "Các thử nghiệm sơ bộ được lên kế hoạch hoàn thành vào năm 2020" - nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Nguyên mẫu thứ 2 của máy bay siêu thanh Tu-22M3M đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên vào tháng 3-2020. Mục đích của chuyến bay là đánh giá các đặc điểm cất cánh và hạ cánh, đồng thời thử nghiệm hệ thống kiểm soát thông tin - cơ quan báo chí của Cục thiết kế Tupolev nói và cho biết các chuyến bay thử nghiệm của máy bay sẽ bắt đầu trong tương lai gần. Được biết, phiên bản máy bay ném bom Tu-22M3M mang tên lửa đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 28-12-2018. Máy bay không mang theo vũ khí và lên tới độ cao 1.500 mét trong thời gian 37 phút. Vào tháng 10-2019, máy bay này đã hoàn thành 17 chuyến bay thử thành công, đánh dấu bước lột xác của một trong những loại máy bay ném bom đáng sợ nhất do Liên Xô phát triển. Việc Nga tiếp tục nâng cấp những loại máy bay ném bom từ thời Liên Xô bên cạnh việc phát triển các máy bay ném bom mới cho thấy bước đi chiến lược của họ. So với Mỹ, nguồn lực kỹ thuật khoa học không thiếu, nhưng cái chính yếu là ngân sách. Nga không thể có nguồn ngân sách quốc phòng khổng lồ như Mỹ. Vì thế, việc nâng cấp các loại vũ khí từ thời Liên Xô vốn được Nga làm rất thành công cho phép họ rút ngắn khoảng cách sức mạnh so với Mỹ. Tu-22M3M là phiên bản hiện đại hóa của máy bay ném bom mang tên lửa siêu thanh tầm xa Tu-22M3. Trong quá trình nâng cấp, máy bay này sẽ có hệ thống điện tử hàng không và khả năng sử dụng tên lửa mới. Vũ khí chính của Tu-22M3M là ba tên lửa diệt hạm hạng nặng Kh-22 với tầm bắn 600 km hoặc 10 tên lửa đạn đạo chống hạm Kh-15 có khả năng đánh trúng mục tiêu từ cách 300 km. Ngoài ra chúng còn có thể mang 4 tên lửa hành trình siêu vượt âm Kh-47M2 "Kinzhal". Với sự kết hợp này, năng lực tác chiến của Tu-22M3 sẽ ngày càng đáng sợ hơn.