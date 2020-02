Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay vẫn đang tiến hành chiến dịch quân sự tại tỉnh Idlib của Syria nhằm hỗ trợ cho các tay súng đồng minh và tạo lập "vùng đệm an toàn". Với sức mạnh quân sự vượt trội, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng họ sẽ dễ dàng đè bẹp sức kháng cự của quân đội Syria, nhất là khi Ankara dự tính không quân Nga sẽ đứng ngoài cuộc. Thổ Nhĩ Kỳ từng ra tối hậu thư buộc chính quyền Damascus phải rút về phía sau các trạm quan sát mà họ thiết lập trước khi kết thúc tháng 2-2020, nếu không sẽ phải hứng chịu đòn tấn công tổng lực. Bất chấp lời đe dọa, quân đội Syria với sự trợ giúp của không quân Nga đã đẩy mạnh cuộc tấn công và thu về nhiều thắng lợi, điều này buộc Ankara phải tung thêm quân để chuẩn bị cho cuộc phản công lớn. Nhưng trước khi hành động cứng rắn xảy ra, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã đưa ra một tối hậu thư mới. Theo ông Erdogan, để tránh một cuộc xung đột quân sự lớn ở Syria, nơi mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng thì Nga phải có nghĩa vụ phải thực hiện một số điều kiện nhất định. Ankara nêu ra "tối hậu thư", yêu cầu trả lại cho phiến quân những vùng đất đã được quân đội Syria giải phóng ở Idlib và Aleppo, đồng thời tuân thủ các điều kiện ban đầu của thỏa thuận Sochi, ngoài ra ông Erdogan từ chối xem xét lựa chọn khác. Mặc dù vậy theo truyền thông Nga, chiến dịch quân sự do Thổ Nhĩ Kỳ phát động ở Syria và yêu sách vô lý của Ankara đã buộc nhà lãnh đạo Nga phải đưa ra cam kết bảo vệ vững chắc đồng minh. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm dàn xếp cho lực lượng phiến quân tại Syria là hoàn toàn không thể chấp nhận được, bởi sẽ không có ai đàm phán với những kẻ khủng bố. "Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang phối hợp tác chiến cùng với những kẻ phiến quân khủng bố nhằm chống lại lực lượng chính phủ Syria". "Với lý do này, các cuộc tấn công quy mô lớn của những tay súng thánh chiến phải bị bẻ gãy với sự giúp đỡ của lực lượng hàng không - vũ trụ Nga". "Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại gần đây, Tổng thống Putin đã bày tỏ 'mối quan ngại nghiêm trọng' - một biểu hiện ngoại giao mạnh mẽ đối với những hành động gây hấn liên tục của các nhóm cực đoan". "Đồng thời Tổng thống Putin đã 'gay gắt' nhắc nhở người đồng cấp Erdogan về sự cần thiết của việc phải tôn trọng vô điều kiện chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria", trang News of the Week thông báo. Bên cạnh đó, Nga cũng không quên cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria cũng sẽ bị đáp trả một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. Cụ thể, không quân Nga sẽ chủ động nghiền nát các vũ khí mà Thổ Nhĩ Kỳ giao cho phiến quân khủng bố, và sẽ giúp quân đội Syria giải phóng ngày càng nhiều vùng lãnh thổ ở các tỉnh Idlib và Aleppo.

