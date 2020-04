Sau quá trình kiểm tra và đánh giá, Nga đã biên chế số lượng lớn súng trường tấn công AK-12 thế hệ mới. Hiện khẩu AK-12 mới đã xuất hiện tại các đơn vị trực thuộc Quân khu phía Đông, cũng như một số lực lượng đặc biệt của Quân khu phía Tây. Sau đó Nga sẽ là trang bị đại trà cho các lực lượng bộ binh. AK-12 mới chính là phiên bản được ra mắt vào năm 2016. Đây là phiên bản được phát triển dựa trên AK-400 ra đời vào năm đầu thập niên 2000. So với phiên bản đời đầu ra mắt năm 2012, AK-12 năm 2016 có ngoại hình tương đồng hơn so với AK-74. Quân đội Nga tạm dừng phát triển AK-12 (2012) vì giá thành quá cao, trong khi tính năng cũng không thực sự nổi trội so với AK-400. AK-12 phiên bản mới vẫn được trang bị loại đạn 5,54 x 39mm, Nga cũng phát triển phiên bản sử dụng loại đạn 7,62 x 39mm với tên gọi AK-15. AK-12 sẽ bắn được ở tốc độ 700 viên mỗi phút. Sơ tốc đầu nòng lên tới 900m/s, tầm bắn hiệu quả 750m. AK-12 sử dụng băng 30 viên tiêu chuẩn, băng đạn 60 viên mở rộng và băng đạn hình trong lên tới 96 viên. Điều khác biệt dễ nhận thấy nhất là đầu ruồi ngắm của dòng AK-12 được đặt lùi về sau, nằm trên ống trích khí. Trên thân súng có ray picantinny để lắp các phụ kiện cần thiết. Ngoài Nga thì Qatar là nước đầu tiên được trang bị loại súng hiện đại này.

