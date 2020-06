Trang Avia-pro cho biết, không quân Syria có thể trở thành lực lượng mạnh nhất trong khu vực Trung Đông chỉ đứng sau Israel, khi Nga đã bắt đầu giao hàng loạt máy bay chiến đấu tối tân MiG-29 cho Cộng hòa Arab. Theo Avia-pro, lô máy bay chiến đấu MiG-29 thứ hai mà trước đây từng bị giới truyền thông nhầm tưởng là được giao cho Quân đội Quốc gia Libya (LNA) thực chất đã được Nga đưa tới lãnh thổ Syria. "Như một phần của chương trình hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa hai nước, Moskva đã bàn giao lô tiêm kích MiG-29 thứ hai được nâng cấp cho Damascus trong buổi lễ tổ chức tại căn cứ Hmeimim, một nguồn tin quân sự cho biết". "Các tiêm kích MiG-29 mà Syria vừa nhận (nhiều khả năng là MiG-29SM) mạnh hơn so với các thế hệ trước, hiện tại chúng đã được di dời khỏi căn cứ Hmeimim và phân bổ cho những đơn vị khác nhau của không quân Syria". "Ngay trong ngày 1/6/2020, các phi công Syria sẽ bắt đầu bay trên những chiến đấu cơ mới trong không phận đất nước", nguồn tin cho biết và được hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đăng tải. Giới quan sát đã chú ý đến quá trình tái vũ trang của không quân Syria, họ cho rằng trong tương lai gần, lực lượng này sẽ trở thành một trong những "thế lực" ở Trung Đông, sở hữu rất nhiều máy bay chiến đấu hiện đại. Phía Nga cho biết, các phiên bản hiện đại hóa của MiG-29 như MiG-29SM đã sở hữu tính năng kỹ chiến thuật vượt xa đáng kể khả năng của F-16 Fighting Falcon - là phương tiện chiến đấu chính của một số quốc gia lân cận. Nhưng ở chiều ngược lại, có ý kiến khác lại cho rằng kể cả Nga giao cho Syria phiên bản MiG-29SM cùng tên lửa không đối không R-77 thì chúng vẫn chưa đủ sức đối đầu F-16I Sufa hiện đại của Israel. Lý do là bởi tiêm kích F-16 của Israel có hệ thống điện tử hàng không cực kỳ tinh vi, tích hợp nhiều khí tài tác chiến điện tử hiệu quả và nhất là có số lượng vượt xa phi đội MiG-29 của Syria. Trong diễn biến khác, Nga đang thiết lập một căn cứ mới ở miền Đông Syria, mở ra khả năng đóng hoàn toàn lối xâm nhập của tiêm kích Israel, nếu Tel Aviv có ý định tiến hành những cuộc không kích nhằm phá hủy mục tiêu quân sự của Syria và Iran. Các chuyên gia đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông bằng nhận định, với sự ra đời của một căn cứ quân sự ở miền Đông Syria, điều này sẽ cho phép lực lượng vũ trang Nga kiểm soát chặt khu vực, chặn đường bay của cả tiêm kích Mỹ lẫn Israel. Xem xét thực tế là các hệ thống radar và tên lửa phòng không hiện đại sẽ được Nga triển khai ở khu vực này, điều đó sẽ cho phép đánh chặn máy bay chiến đấu của Israel, bao gồm cả F-35I Adir tối tân nhất. "Với việc triển khai xây dựng căn cứ quân sự mới ở phần phía Đông của Syria, chúng ta có thể nói rằng Nga hoàn toàn đủ khả năng phá thế bao vây của Mỹ". "Bên cạnh đó đối với Tel Aviv, bất kỳ hành vi xâm lược nào của Israel cuối cùng sẽ dẫn đến thực tế rằng ngay cả tiêm kích hiện đại nhất của họ - chiếc F-35I Adir cũng bị đe dọa hủy diệt khi phải bay qua đầu căn cứ Nga". "Chắc chắn Tel Aviv sẽ phải thận trong hơn trong các bước đi của mình, họ không còn được tự do hành động như trước nữa", ghi chú của chuyên gia quân sự Nga trên trang Avia-pro.

