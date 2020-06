Báo chí Ấn Độ trích dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, một phái đoàn của quân sự cấp cao từ New Delhi đã đến thăm Moskva trong thời điểm căng thẳng biên giới với Trung Quốc gia tăng. Phái đoàn Ấn Độ do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnat Singh dẫn đầu. Về phía đối tác, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga - Đại tướng Sergei Shoigu và Phó Thủ tướng Yuri Borisov đã tiếp ông. Phía Ấn Độ đề nghị Nga đẩy nhanh tiến độ bàn giao vũ khí theo hợp đồng đã ký trước đó, cũng như mở rộng các hoạt động khác có thể. "Nga cho biết họ hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của phía Ấn Độ về việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf". "Cuộc thảo luận diễn ra rất hiệu quả. Tôi chắc chắn rằng hợp đồng sẽ diễn ra trong một khung thời gian ngắn hơn”. “Tất cả các đề xuất của chúng tôi đã nhận được phản hồi tích cực từ phía Nga", Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnat Singh cho biết. Liên quan đến việc này, truyền thông Ấn Độ cho rằng Trung Quốc đang tỏ ra rất tức giận vì Moskva đã trực tiếp giúp New Delhi có thêm vũ khí trong cuộc tranh chấp biên giới. Mặc dù vậy, hiện tại Nga không đưa ra bất kỳ bình luận nào về chủ đề trên, cần lưu ý rằng ngày giao hàng cho Ấn Độ vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên vì sự khẩn cấp, các chuyên gia không loại trừ rằng những hệ thống S-400 đầu tiên có thể tới New Delhi vào tháng 9 năm nay, mặc dù trước đó người ta cho rằng điều này sẽ không xảy ra trước năm 2021. Nhưng việc Nga bàn giao sớm tổ hợp tên lửa phòng không S-400 với việc binh lính Ấn Độ đã đủ khả năng làm chủ vũ khí tối tân hay chưa lại là một chuyện khác biệt hoàn toàn. Về vấn đề này, báo chí nước sở tại cho rằng đây là nhiệm vụ bất khả thi, bởi kể cả S-400 Triumf có về sớm đi chăng nữa thì chúng vẫn ở trạng thái bất động. Trên tạp chí Hindustan Times, chuyên gia quân sự Dinakar Peri chỉ rõ rằng: "Tăng tốc hơn nữa về mặt kỹ thuật là không thể, binh sĩ Ấn Độ hiện chưa đủ trình độ để làm chủ hệ thống phòng không tinh vi như S-400 Triumf". "Nga đã đồng ý trong thời gian ngắn đáp ứng một số yêu cầu quốc phòng khẩn cấp mà Ấn Độ đang cần gấp, thể hiện mối quan hệ quân sự khăng khít”. “Cụ thể chúng ta đang nói về thỏa thuận mua súng trường tấn công AK-203 cũng như máy bay trực thăng Ka-226T, nhưng S-400 lại là chuyện khác", chuyên gia Dinakar Peri chỉ rõ. Như vậy căn cứ vào những phân tích trên, khả năng cao là vẫn phải đến cuối năm 2021 thì Ấn Độ mới nhận được tổ hợp S-400 đầu tiên, còn trong lúc này việc họ cần làm có lẽ chính là đẩy nhanh việc huấn luyện binh sĩ.

