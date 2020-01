Kênh truyền hình Zvezda (Sao đỏ) của Nga cho biết, những khẩu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV thuộc lô sản xuất hàng loạt đầu tiên đã hoàn thành thử nghiệm bắn đạn thật ở khu vực thao trường Sverdlovsk Kết quả tích cực của bài kiểm tra cho thấy pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã sẵn sàng phục vụ trong lực lượng tác chiến của quân đội Nga, quá trình bàn giao dự kiến sẽ sớm diễn ra Như vậy so với hai "siêu vũ khí" đình đám cùng thời khác là xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata hay tiêm kích tàng hình Su-57 thì pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV sẽ về đích trước tiên Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV được phát triển tại Viện nghiên cứu trung tâm Nizhny Novgorod mang tên "Petrel", chính thức ra mắt lần đầu tiên tại lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ hồi năm 2015 Hỏa lực chính của tổ hợp vũ khí này là khẩu pháo 2A88 cỡ 152 mm với tốc độ bắn hơn 10 viên đạn mỗi phút, cao hơn nhiều so với các hệ thống pháo khác Điều này đạt được nhờ thiết kế cơ chế nạp đạn mang tính cách mạng. Ngoài ra, pháo tự hành Koalitsiya-SV còn được cài đặt module vũ khí điều khiển từ xa gắn súng máy hạng nặng Kord cỡ 12,7 mm 2S25 Koalitsiya-SV là sự kế thừa từ các hệ thống 2S19 Msta-S, nó được thiết kế để phá hủy sở chỉ huy, tổ hợp phòng không và tên lửa, trung tâm liên lạc, xe bọc thép, cũng như lực lượng mặt đất của đối phương Tại diễn đàn quân sự quốc tế Army 2018, Tư lệnh lực lượng tên lửa và pháo binh Nga, Trung tướng Mikhail Matveevsky cho biết, pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV là bước đầu tiên trong tiến trình hiện đại hóa lực lượng mặt đất của quân đội Nga Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng họ muốn hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV vào năm 2020, tiến độ trên như vậy đã đáp ứng yêu cầu Mặc dù khẳng định "2S35 Koalitsiya-SV là sản phẩm đi trước thời đại" nhưng Tổng giám đốc nhà máy Uraltransmash, ông Dmitry Semizorov tuyên bố, "các loại pháo tự hành thế hệ cũ từ 2S3M Akatsiya cho đến 2S19M2 Msta-SM sẽ còn tồn tại trong một thời gian dài" "Dường như đối với tôi, cốt lõi của lực lượng pháo tự hành trong cỡ nòng này chính xác là các mẫu 2S19M1 và 2S19M2 nâng cấp, đơn giản vì chúng chứa đựng tiềm năng hiện đại hóa khổng lồ", ông Semizorov khẳng định Ông Semizorov cung cấp thêm thông tin rằng kế hoạch sản xuất các đơn vị pháo tự hành Koalitsiya-SV cho năm 2019 đã hoàn thành và nhà máy đang làm việc để chế tạo theo nhiệm vụ năm 2020 Khối lượng công việc chế tạo dự kiến có thể đạt được trước nửa cuối năm 2020, như vậy là hoàn thành sớm hơn khá nhiều so với thời hạn đặt ra Theo nhận định của Tổng Giám đốc nhà máy Uraltransmash, lợi thế của pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV sẽ đến từ thực tế là nó sở hữu tính cơ động và nhanh hơn nhiều so với đối thủ cạnh tranh Ông Semizorov còn cho biết, bên cạnh công việc chế tạo hệ thống pháo thì các loại đạn thế hệ mới cũng đang được phát triển. Ngoài ra rất nhiều nội dung đang được tiến hành để tăng độ tin cậy cho vũ khí

