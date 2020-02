Tổng giám đốc công ty trực thăng Nga, ông Andrei Boginsky cho biết dự kiến trực thăng tấn công Ka-52M sẽ được đưa tới chiến trường Syria vào cuối tháng 2/2020 nhằm sẵn sàng cho tình huống căng thẳng gia tăng. Như vậy Nga lại một lần nữa đưa vũ khí thế hệ mới của mình sang Syria để đánh giá tính năng trong điều kiện tác chiến khắc nghiệt, được biết Ka-52M chính là phiên bản sửa đổi từ chiếc Ka-52 Alligator vốn gây thất vọng không ít trước đó. Ka-52 Alligator là một trong những phương tiện chiến đấu đáng chú ý nhất của Nga vào thời điểm hiện tại, nó được đánh giá cao nhờ lớp giáp dày đủ sức chống chịu đạn súng bộ binh nhẹ và khả năng vận động rất linh hoạt. Mặc dù vậy khi hoạt động tại khu vực có khí hậu nóng, chiếc Ka-52 Alligator đã phát sinh vô số lỗi kỹ thuật do không tương thích môi trường, nó từng bị cựu tư lệnh không quân Nga chỉ trích sâu sắc và Ai Cập hủy bỏ đơn hàng khi mới chỉ nhận vài chiếc. Khuyết điểm chính của Ka-52 đó là động cơ không tin cậy khi hoạt động tại môi trường khí hậu nóng và đặc biệt là các thiết bị điện tử chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, dẫn tới việc phải khẩn trương cho ra gói nâng cấp Ka-52M nhằm khắc phục. Cải tiến đầu tiên của Ka-52M là tổ hợp ngắm bắn quang điện tử thế hệ mới OES-52 do NPK SPP có trụ sở tại Moskva phát triển sẽ thay thế loại GOES-451 từ UOMZ của Yekaterinburg đang lắp trên Ka-52 Alligator. Hệ thống OES-52 được xem là bản sao chép từ cảm biến nhắm mục tiêu Safran Strix trang bị cho trực thăng tấn công Eurocopter EC665 Tiger của châu Âu, thiết bị này được đánh giá cao hơn nhiều so với GOES-451. OES-52 thực hiện các chức năng tương tự GOES-451, nó có 5 cảm biến gồm camera ảnh nhiệt, camera TV, thiết bị đo xa laser, chiếu chùm tia laser cho tên lửa chống tăng, cũng như theo dõi tia laser, trọng lượng của nó nhẹ hơn GOES-451 gần 50 kg. Bên cạnh đó, radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) V006 Rezets thế hệ mới đang được phát triển bởi công ty Zaslon có trụ sở tại St Petersburg cũng được tích hợp cho máy bay trực thăng vũ trang hiện đại hóa Ka-52M. Phiên bản thử nghiệm của radar V006 Rezets lắp đặt trong một chiếc Ka-52K đã được trình diễn tại triển lãm hàng không vũ trụ MAKS 2019 diễn ra tại Zhukovsky và được đánh giá khá cao. Nhà sản xuất cho biết radar Rezets có diện tích ăng ten AESA (900 x 300) mm cố định với 640 phần tử thu phát, nó có thể phát hiện nhóm xe tăng từ 45 km, một cây cầu đường sắt cách xa 100 km, hoặc tàu khu trục từ 150 km. Ở chế độ không đối không, nó có thể phát hiện máy bay chiến đấu có diện tích phản xa radar 3 m2 từ khoảng cách lên tới 50 km và máy bay trực thăng bay lượn từ 20 km. Radar Rezets nặng 130 kg, thấp hơn 10 kg so với FH01 hiện tại do Phazotron-NIIR sản xuất, khí tài này được làm mát bằng không khí thông qua một thiết bị đặc biệt gắn trên mũi máy bay trực thăng. Bên cạnh đó, dự kiến trực thăng Ka-52M còn tiến hành các bài thử nghiệm với tên lửa chống tăng tầm xa Izdeliye 305 bản nâng cấp có tầm bắn được kéo dài lên gần 100 km, xa nhất thế giới. Sự xuất hiện của trực thăng Ka-52M tại Syria vào thời điểm này được xem như canh bạc của người Nga, nếu có màn thể hiện thành công thì triển vọng sẽ rất xán lạn, nhưng ngược lại nếu bị bắn rơi thì rõ ràng sẽ là rắc rối lớn.

