Mới đây đã xuất hiện thông tin cho biết, trước diễn biến căng thẳng tại chiến trường Idlib, Nga đã quyết định sẽ điều động thêm máy bay ném bom siêu âm tới tham chiến để nhanh chóng dứt điểm các cụm cứ điểm của phiến quân đối lập. "Các nguồn tin ở Syria đã công bố việc Nga vừa triển khai tới quốc gia này những máy bay ném bom siêu âm tiên tiến nhất có khả năng mang tên lửa siêu thanh trang bị đầu đạn hạt nhân", báo cáo cho biết. Có nhiều dự đoán cho rằng Nga sẽ điều động oanh tạc cơ chiến lược tối tân nhất của mình là chiếc Tu-160M2 tới Syria tham chiến, vừa để tạo ưu thế lại vừa kiểm nghiệm tính năng của phương tiện tác chiến mới. Trang Avia vừa đăng tải các bức ảnh vệ tinh rất đáng chú ý, có thể nhận thấy tại căn cứ không quân Hmeimim sự hiện diện của hai chiếc máy bay cỡ lớn, rất có thể đó chính là Tu-160. "Những tấm ảnh vệ tinh chụp vào ngày 14-2 cho thấy các báo cáo về sự xuất hiện của máy bay ném bom chiến lược Tu-160 tại căn cứ không quân Hmeimim ở Syria có vẻ là sự thật. Hai trong số chúng có thể được nhìn thấy trên đường băng". Mặc dù vậy các chuyên gia quân sự sau khi xem xét kỹ bức ảnh thì nhận thấy máy bay không có kết cấu cánh cụp cánh xòe của Tu-160, khả năng cao đây chỉ là 2 chiếc An-124 làm nhiệm vụ cung cấp vũ khí và đạn dược mà thôi. "Chất lượng của hình ảnh vệ tinh không cho phép kết luận một cách dứt khoát rằng chúng ta đang nói về máy bay ném bom, nhiều khả năng đây chỉ là máy bay vận tải quân sự". "Tuy nhiên, trước đó Nga thực sự có ý định nâng cấp căn cứ không quân Hmeimim để tiếp nhận máy bay ném bom chiến lược, và do đó không thể bác bỏ hoàn toàn những dữ liệu này", ghi chú của chuyên gia quân sự Nga. Nhưng bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng công việc nâng cấp căn cứ không quân Hmeimim kể cả đã hoàn thành cũng khó lòng tiếp nhận được một máy bay ném bom chiến lược cỡ lớn như chiếc Tu-160. Do vậy khả năng cao là Nga chỉ gửi tới Syria oanh tạc cơ Tu-22M3 nhỏ bé hơn, mặc dù vậy phương tiện này vẫn đặt ra một mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với các tay súng phiến quân. "Nga trực tiếp tuyên bố với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyiv Erdogan rằng Matxcơva sẽ không đàm phán với những kẻ khủng bố. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ các phiến binh thì Nga sẽ hỗ trợ đồng minh Syria". "Chúng ta có nên mong đợi một cuộc bắn phá mạnh mẽ của các máy bay ném bom chiến lược, điều này là rõ ràng! - ghi chú của chuyên gia quân sự Nga do trang Avia đăng tải. Cần lưu ý rằng oanh tạc cơ Tu-22M3 trước đó đã tham gia vào nhiều hoạt động quân sự trên lãnh thổ Syria nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Nhưng trong các lần tham chiến, hoặc Tu-22M3 chỉ bắn tên lửa từ xa, hoặc sử dụng căn cứ không quân trên đất Iran chứ chưa từng hạ cánh xuống sân bay Hmeimim tại Syria.

