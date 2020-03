Vào cuối tháng 2/2020, khi bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự lớn tại miền Bắc Syria, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động tới chiến trường những tổ hợp tác chiến điện tử Koral do họ tự nghiên cứu phát triển. Với khí tài trên, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể can thiệp vào phòng không Nga và Syria để tạo điều kiện thuận lợi cho máy bay của mình tấn công vào các vị trí của quân đội chính phủ Syria (SAA) ở Aleppo và Idlib. Tổ hợp Koral do tập đoàn ASELSAN của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển và chế tạo, nó được cho là sở hữu các tính năng tương tự như hệ thống tác chiến điện tử mặt đất Krasukha của Nga. Tính năng ưu việt của Koral theo báo cáo khiến nó đủ sức chế áp các cụm radar, đài điều khiển tên lửa phòng không... để đảo bảo an toàn cho máy bay quân ta xuất kích làm nhiệm vụ. Các khí tài tác chiến điện tử, trinh sát của tổ hợp Koral có tầm hoạt động trong khoảng 100 - 150 km, công suất mạnh của chúng đủ để chế áp phương tiện đối phương. Toàn bộ hệ thống tác chiến điện tử Koral được vận hành bởi hệ thống điều khiển trung tâm và một hệ thống giám sát tất cả đều được đặt trên khung gầm của xe radar hỗ trợ điện tử. Sự có mặt của hệ thống Koral tại miền Bắc Syria được cho là đã phát huy tác dụng rất tốt, khiến lực lượng phòng không Syria gặp nhiều khó khăn khi chống lại máy bay Thổ Nhĩ Kỳ. Trước tình hình trên, rõ ràng Nga không thể ngồi yên nhìn lực lượng vũ trang của mình và đồng minh bị đối phương chế áp điện tử một cách dễ dàng, Moskva đã tiến hành biện pháp đáp trả cần thiết. Theo báo cáo, Nga đã triển khai các hệ thống tác chiến điện tử mạnh nhất của mình tới khu vực miền Bắc Syria, đó là những tổ hợp Krasukha được thiết kế để "đặc trị" máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Ngoài hệ thống Krasukha-4 thế hệ mới và thông dụng, nguồn tin từ thực địa cho biết còn có cả sự hiện diện của những hệ thống Krasukha-2 thế hệ cũ hơn nhưng vẫn tỏ ra rất hiệu quả. Trang Avia cho biết, nhờ các hệ thống Krasukha, máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ đã bị "đánh bật" khỏi các tuyến đường hoạt động, hiệu quả của chúng đã bị suy giảm nặng nề. Vì lý do tương tự, UAV vũ trang của Ankara cũng như máy bay chiến đấu F-16 không thể tấn công mục tiêu mặt đất một cách hiệu quả, thậm chí kết quả còn ở mức kém. Theo một số nguồn tin, chỉ có vỏn vẹn 10% số tên lửa hàng không được máy bay chiến đấu và UAV Thổ Nhĩ Kỳ phóng ra có thể bắn trúng mục tiêu. Mặc dù vậy, cũng có không ít ý kiến tỏ ra nghi ngờ con số được phía Nga công bố, nhất là chẳng có bằng chứng nào xác thực cũng như thương vong rất lớn của quân đội chính phủ Syria. Cuộc chiến giữa các tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha 2 với Krasukha-4 của Nga và Koral của Thổ Nhĩ Kỳ được dự báo sẽ còn rất khốc liệt trong thời gian tiếp theo.

