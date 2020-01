Kênh truyền hình Nga Russia 24 mới đây dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine - SBU cho biết, Kiev có thể sớm tiến hành một cuộc tấn công nhằm phá hủy cây cầu vượt Crimea. Biện pháp theo đánh giá là khả thi nhất mà Ukraine có thể thực hiện chính là dùng tên lửa hành trình chống hạm Neptune sửa đổi để bắn sập một số nhịp cầu, mở thông lối vào biển Azov đang bị Nga đơn phương chặn lại. Bên cạnh đó, không quân Ukraine còn có trong tay máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M và cường kích Su-25M đủ sức tiến hành một trận ném bom hủy diệt, cuối cùng là phương án sử dụng biệt kích để đặt chất nổ. Những phương án tác chiến mà Ukraine đưa ra cho thấy họ đã lên kế hoạch tấn công để sẵn sàng thực hiện một cách nghiêm túc vào thời điểm thích hợp chứ không phải là lời đe dọa đơn thuần. Trước tình hình trên, dĩ nhiên phía Nga không thể tỏ ra coi thường. Ngoài việc tăng cường phòng bị thì họ cũng không quên đưa ra những lời cảnh báo rất cứng rắn nhằm ngăn chặn ý định của Ukraine. Trang Avia của Nga dẫn lời Thiếu tướng về hưu Valery Malevanny thuộc Cơ quan an ninh Liên bang Nga - FSB tuyên bố rằng các lực lượng ứng trực bảo vệ cầu Crimea luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Ông Malevanny tự tin lực lượng với quy mô rất hùng hậu của Nga có thể đẩy lùi mọi cuộc tấn công từ phía Ukraine vào đường vận chuyển qua eo biển Kerch, bất kể hướng đột kích sẽ được thực hiện từ biển hay từ trên không. Để thực hiện chiến lược Chống tiếp cận/Phong tỏa khu vực (A2/AD), quân đội Nga đã bố trí xung quanh cây cầu Crimea nhiều tầng nhiều lớp các hệ thống phòng thủ. Đầu tiên, Matxcơva đã triển khai hệ thống phòng không S-400 Triumf tại Sevastopol. Một hệ thống tương tự cũng đi vào hoạt động từ tháng 1-2017 trên bờ biển phía Đông Crimea. Theo báo cáo ban đầu, mục tiêu của những hệ thống nói trên là nhằm tạo lập khu vực được giám sát thường xuyên ở miền Bắc Crimea và miền Nam Ukraine. Bên cạnh đó, Nga cũng được cho là đã triển khai các hệ thống phòng chống máy bay không người lái xung quanh cầu nhằm đề phòng UAV của Ukraine bay vào trinh sát nắm tình hình. Trên mặt cầu, cùng với lực lượng đảm bảo giao thông sẽ có một đơn vị phản ứng nhanh của vệ binh quốc gia Nga, họ sẽ can thiệp nếu xảy ra tình huống dùng xe bom hay biện pháp nào đó khiến giao thông tê liệt. Bên cạnh đó, trên mặt nước còn có sự xuất hiện của rất nhiều chiếc xuồng cao tốc Raptor, đây cũng là một phương tiện tuần tra và chống biệt kích rất hiệu quả. Với lực lượng hùng hậu như trên, Nga cảnh báo rằng mọi cuộc tấn công của Ukraine vào cầu Crimea sẽ đều thất bại và sau đó Kiev còn phải hứng chịu thêm nhiều hậu quả nặng nề khác.

