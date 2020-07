Tên lửa hành trình 3M14T Kalibr (phiên bản đối đất dựa trên tên lửa chống hạm siêu thanh 3M54) của Nga mới đây đã bị nhận xét là thua kém đáng kể so với đối thủ BGM-109 Tomahawk của Mỹ. Nguyên nhân dẫn tới nhận định trên chủ yếu đến từ việc sản xuất biến thể tên lửa này vẫn diễn ra quy mô khá hạn chế, bất chấp thực tế rằng đã nhiều năm trôi qua kể từ khi vũ khí này được đưa vào thành phần tác chiến của hải quân Nga. Theo thống kê vào thời điểm hiện tại, lực lượng vũ trang Liên bang Nga chỉ có tổng cộng 120 tên lửa 3M14T Kalibr phiên bản tấn công mặt đất sẵn sàng chiến đấu. Số lượng như trên bị đánh giá là quá ít, không đủ dùng thậm chí cho một trận đánh lớn. Hiện tại chưa rõ lý do vì sao sản lượng xuất xưởng hàng năm của tên lửa 3M14T lại nhỏ như vậy. Trang Moskovsky Komsomolets của Nga cho biết: "Theo dữ liệu được công bố, Mỹ hiện có khoảng 8.000 tên lửa hành trình Tomahawk các phiên bản trong kho dự trữ, gấp tới 66 lần so với Nga". "Không chỉ có vậy, trong vòng một năm các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ có thể sản xuất tới 15.000 tên lửa Tomahwk thì con số này tại Nga thấp hơn 50 lần”. “Cụ thể, năng lực của tất cả các nhà sản xuất trong nước Nga vào thời điểm hiện tại chỉ đủ để chế tạo 300 tên lửa hành trình Kalibr mỗi năm", Moskovsky Komsomolets nói rõ. Mặc dù vậy, cần lưu ý rằng thống kê nói trên của tờ báo Nga vẫn chưa được khẳng định bởi tuyên bố chính thức từ Bộ Quốc phòng nước này. Tuy nhiên các chuyên gia Nga khẳng định ngoài Kalibr thì Moskva còn có nhiều loại tên lửa hành trình và đạn đạo khác, chúng vẫn tỏ ra rất nguy hiểm và đủ sức xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ của Mỹ. Giải thích nguyên nhân Nga chỉ sản xuất tên lửa Kalibr trên quy mô nhỏ, hầu hết ý kiến đều cho rằng trở ngại về giá là yếu tố chính, khi một quả Kalibr của Nga có chi phí lên tới tới xấp xỉ 6,5 triệu USD (căn cứ hợp đồng bán cho Ấn Độ). Đơn giá trên của Kalibr thậm chí đắt gấp nhiều lần so với Tomahawk khi phiên bản tiên tiến nhất Block IV được giao hàng với đơn giá chưa tới 1 triệu USD/quả do có lợi thế về quy mô sản xuất. Không chỉ có vậy, trong những lần phóng tên lửa Kalibr vào mục tiêu của phiến quân đối lập tại Syria, phía Mỹ tuyên bố nhiều quả đạn 3M14T bị rơi trên đường bay, lạc vào trong lãnh thổ Iran. Thực tế này khiến sau đó Bộ Quốc phòng Nga phải cấp tốc đưa ra gói nâng cấp về phần mềm điều khiển, nhưng chưa rõ công việc đã hoàn thành và đủ độ tin cậy hay chưa. Thông qua thực tế trên, có thể nhận thấy rằng mặc dù được ca ngợi trên báo chí là “vượt xa Tomahawk” nhưng những gì diễn ra với tên lửa Kalibr lại khác biệt hoàn toàn.

