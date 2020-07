Từ tháng 11/2014, tờ báo Vedomosti đã đưa tin rằng Nga sẽ cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf cho Trung Quốc với tổng giá trị hợp đồng vào khoảng 3 tỷ USD. Sau đó trong hai năm 2016 và 2017, các kíp trắc thủ Trung Quốc đã được cử sang Nga để học cách làm chủ hệ thống vũ khí tối tân này, công việc giao hàng dự kiến tiến hành ngay đầu năm 2018. Tuy nhiên vào tháng 1/2018, một sự cố bất đắc dĩ đã xảy ra trong quá trình Nga bàn giao hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tối tân S-400 Triumf cho Trung Quốc. Theo hãng thông tấn TASS, một phần linh kiện của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf đã bị gửi trả về để sửa chữa do bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. "Để thực hiện hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Trung Quốc, một chiếc tàu chở hàng đã rời cảng Ust Luga thuộc khu vực Leningrad vào cuối tháng 12/2017". "Tuy nhiên trên đường di chuyển con tàu đã gặp phải một cơn bão mạnh, dẫn tới việc một phần thiết bị đã hư hỏng. Quyết định được đưa ra là nó phải quay về cảng xuất phát", Cơ quan hợp tác Kỹ thuật quân sự Liên bang Nga cho biết. Mặc dù Nga cam kết sẽ sớm sửa chữa để bàn giao, nhưng tới tháng 2/2019, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Rostec - ông Sergei Chemezov đã xác nhận việc phải tiêu hủy tất cả số tên lửa phòng không S-400 trên, do hư hỏng quá nặng. "Chúng tôi đã giao hàng rồi. Thật không may, một cơn bão đã tấn công con tàu chở tên lửa và tất cả những linh kiện cùng đạn đánh chặn hư hỏng buộc phải bị tiêu hủy", ông Chemezoz nói với hãng tin RBC.ru. Tưởng như đó là rắc rối cuối cùng mà Trung Quốc gặp phải và họ sẽ nhận được đầy đủ cơ số đạn tên lửa phòng không đi kèm các thành phần khác của tổ hợp S-400 thì mới đây lại có diễn biến bất ngờ. Trang Sohu cho biết, các hệ thống phòng không S-400 mà Trung Quốc ký hợp đồng mua từ Nga vài năm trước vẫn chưa có đủ cơ số tên lửa đánh chặn cần thiết, do Nga đã làm gián đoạn nguồn cung. Bắc Kinh tỏ ra khá phẫn nộ trước quyết định của Moskva, đặc biệt là khi phía Nga không thể nêu ra thời điểm nối lại nguồn cung - cho đến nay thời gian trì hoãn đã tới gần 5 tháng. "Một lần nữa Nga lại tuyên bố hoãn việc chuyển giao tên lửa cho hệ thống phòng không S-400 của Trung Quốc. Ở một mức độ nhất định, chúng ta có thể nói rằng đây là hành động thiếu chuyên nghiệp từ phía Moskva". "Rốt cuộc sở hữu vũ khí không dễ như ký lệnh chấp nhận sau khi hợp đồng được tiến hành, công việc hiện tại theo nhận định là khá khó khăn", trang Sohu nói rõ. Theo phía Nga, lý do dẫn đến việc chậm trễ cung cấp đạn dược cho hệ thống phòng không S-400 của Trung Quốc là một tình huống dịch tễ học khó khăn vì đại dịch COVID-19. Mặc dù vậy Trung Quốc có vẻ không tỏ ra cảm thông cho phía Nga, nhất là khi xuất hiện nhận định Moskva cố tình làm vậy nhằm âm thầm ủng hộ New Delhi trong cuộc xung đột biên giới.

Từ tháng 11/2014, tờ báo Vedomosti đã đưa tin rằng Nga sẽ cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf cho Trung Quốc với tổng giá trị hợp đồng vào khoảng 3 tỷ USD. Sau đó trong hai năm 2016 và 2017, các kíp trắc thủ Trung Quốc đã được cử sang Nga để học cách làm chủ hệ thống vũ khí tối tân này, công việc giao hàng dự kiến tiến hành ngay đầu năm 2018. Tuy nhiên vào tháng 1/2018, một sự cố bất đắc dĩ đã xảy ra trong quá trình Nga bàn giao hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tối tân S-400 Triumf cho Trung Quốc. Theo hãng thông tấn TASS, một phần linh kiện của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf đã bị gửi trả về để sửa chữa do bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. "Để thực hiện hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Trung Quốc, một chiếc tàu chở hàng đã rời cảng Ust Luga thuộc khu vực Leningrad vào cuối tháng 12/2017". "Tuy nhiên trên đường di chuyển con tàu đã gặp phải một cơn bão mạnh, dẫn tới việc một phần thiết bị đã hư hỏng. Quyết định được đưa ra là nó phải quay về cảng xuất phát", Cơ quan hợp tác Kỹ thuật quân sự Liên bang Nga cho biết. Mặc dù Nga cam kết sẽ sớm sửa chữa để bàn giao, nhưng tới tháng 2/2019, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Rostec - ông Sergei Chemezov đã xác nhận việc phải tiêu hủy tất cả số tên lửa phòng không S-400 trên, do hư hỏng quá nặng. "Chúng tôi đã giao hàng rồi. Thật không may, một cơn bão đã tấn công con tàu chở tên lửa và tất cả những linh kiện cùng đạn đánh chặn hư hỏng buộc phải bị tiêu hủy", ông Chemezoz nói với hãng tin RBC.ru. Tưởng như đó là rắc rối cuối cùng mà Trung Quốc gặp phải và họ sẽ nhận được đầy đủ cơ số đạn tên lửa phòng không đi kèm các thành phần khác của tổ hợp S-400 thì mới đây lại có diễn biến bất ngờ. Trang Sohu cho biết, các hệ thống phòng không S-400 mà Trung Quốc ký hợp đồng mua từ Nga vài năm trước vẫn chưa có đủ cơ số tên lửa đánh chặn cần thiết, do Nga đã làm gián đoạn nguồn cung. Bắc Kinh tỏ ra khá phẫn nộ trước quyết định của Moskva, đặc biệt là khi phía Nga không thể nêu ra thời điểm nối lại nguồn cung - cho đến nay thời gian trì hoãn đã tới gần 5 tháng. "Một lần nữa Nga lại tuyên bố hoãn việc chuyển giao tên lửa cho hệ thống phòng không S-400 của Trung Quốc. Ở một mức độ nhất định, chúng ta có thể nói rằng đây là hành động thiếu chuyên nghiệp từ phía Moskva". "Rốt cuộc sở hữu vũ khí không dễ như ký lệnh chấp nhận sau khi hợp đồng được tiến hành, công việc hiện tại theo nhận định là khá khó khăn", trang Sohu nói rõ. Theo phía Nga, lý do dẫn đến việc chậm trễ cung cấp đạn dược cho hệ thống phòng không S-400 của Trung Quốc là một tình huống dịch tễ học khó khăn vì đại dịch COVID-19. Mặc dù vậy Trung Quốc có vẻ không tỏ ra cảm thông cho phía Nga, nhất là khi xuất hiện nhận định Moskva cố tình làm vậy nhằm âm thầm ủng hộ New Delhi trong cuộc xung đột biên giới.