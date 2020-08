Những bức ảnh về sự hiện diện của tổ hợp S-300 được cho là chụp gần thị trấn Ras Lauf, nơi có một cảng xuất khẩu dầu chủ chốt do Quân đội Quốc gia Libya (LNA) kiểm soát. Thị trấn này nằm cách thành phố chiến lược Sirte hơn 200 km về phía Đông, nơi LNA đang chuẩn bị đối diện với cuộc tấn công từ lực lượng trung thành với Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Các bức ảnh cho thấy một đài radar 96L6E Cheese Board và một xe mang phóng tự hành (TEL), tương tự như loại được sử dụng trong các hệ thống phòng không S-300 và S-400. 96L6E là radar cảnh báo sớm 3 tham số (3D) hoạt động trên băng tần C, được thiết kế như một thành phần của hệ thống phòng không S-300 và S-400. Radar có tầm xa 300 km và có thể theo dõi tới 100 mục tiêu cùng lúc. Tuy vậy các bức ảnh nói trên vẫn chưa được xác minh bởi một bên độc lập. Không loại trừ khả năng chúng có thể bị giả mạo, hoặc lấy từ một quốc gia khác. Nhưng tháng trước, vài nguồn tin cho biết một hệ thống S-300 đã được triển khai ở Libya. Ai Cập - đồng minh của LNA vận hành một tổ hợp S-300VM Antey-2500, khác với biến thể được cho là thuộc dòng S-300P đã phát hiện gần Ras Lanuf. "Trong số những đồng minh của Nguyên soái Khalifa Haftar, thực tế không ai có thể chuyển các tổ hợp S-300 sang để trợ giúp LNA. Do vậy, có thể nói về hệ thống phòng không của Nga". "Theo đánh giá, tổ hợp S-300 này đã được đưa từ Syria sang, khi Damascus hiện không sử dụng vũ khí này để đẩy lùi những cuộc tấn công của tiêm kích Israel", chuyên gia quân sự Nga lưu ý. Hiện LNA không bình luận về thông tin đã xuất hiện, tuy nhiên nếu họ thực sự có hệ thống S-300 của Nga thì quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng GNA đã mất ưu thế trong cuộc xung đột trên lãnh thổ quốc gia Bắc Phi này. Bởi vì trong trường hợp nói trên, việc sử dụng máy bay quân sự rõ ràng là không thể khi bầu trời đã bị S-300 khóa chặt, nhất là khi các phi cơ của Thổ Nhĩ Kỳ và GNA không có khả năng bay thấp bám địa hình nhằm tránh radar. Mặc dù vậy ở chiều ngược lại, nếu được xác nhận, động thái trên có thể sẽ là chất xúc tác khiến Thổ Nhĩ Kỳ sớm điều động tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf còn tối tân hơn của mình tới điểm nóng. S-400 Triumf của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã ở trong tình trạng sẵn sàng trực chiến khi quân nhân nước này hoàn toàn làm chủ khí tài, mới đây Ankara cũng để ngỏ khả năng sẽ đưa S-400 tới Libya. S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp cho GNA không phải lo lắng về những chiến đấu cơ MiG-29 và Su-24 đang có mặt tại căn cứ không quân Al Jufra của LNA, cũng như nguy cơ từ sự góp mặt của tiêm kích Ai Cập trong tương lai. Viễn cảnh S-400 và S-300 xuất hiện tại hai phía đối lập tại Libya là diễn biến cực kỳ đáng quan tâm và chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm sâu sắc của truyền thông quốc tế.

