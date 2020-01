Trang Avia của Nga cho biết, trong ngày 5-1-2020, ít nhất 6 máy bay vận tải quân sự hạng nặng Il-76 đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Hmeimim của quân đội Nga trên đất Syria. Theo các chuyên gia, lý do của việc Nga gửi máy bay quân sự khẩn cấp tới Syria là nhằm sẵn sàng cho một cuộc xung đột quân sự giữa Iran và Mỹ, các tổ hợp phòng không, radar và tác chiến điện tử đã được đưa lên máy bay. Hiện tại có một nguy cơ nghiêm trọng rằng lãnh thổ Iran sẽ phải hứng chịu một chiến dịch tấn công quy mô lớn từ hướng Biển Địa Trung Hải, trong khi đó không có khả năng sẽ xảy ra hành động tương tự trên lãnh thổ Syria. Nhưng Nga cho rằng, không thể loại trừ viễn cảnh vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sẽ dùng lãnh thổ Syria như một nơi trú ẩn, khiến Mỹ và Israel tăng cường truy kích. Điều này sẽ tạo ra mối nguy hiểm không chỉ đối với các đội quân của Iran nằm ở đây mà còn gây ảnh hưởng đến cả lực lượng chính phủ Syria cũng như cho quân đội Nga. Giới phân tích cho biết vì nguyên nhân trên, Nga đã phải khẩn trương đưa bổ sung các hệ thống tác chiến điện tử cùng với tên lửa phòng không tới Syria nhằm sẵn sàng cho tình huống xấu nhất "Iran là đồng minh quan trọng nhất của Nga ở Trung Đông, và do đó có thể tự tin tuyên bố rằng Moskva sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho quốc gia này cũng như thể hiện sức mạnh của chính mình". "Rõ ràng là bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Địa Trung Hải sẽ bị chặn lại, không chỉ bởi các hệ thống chiến tranh điện tử, mà còn bởi các tổ hợp phòng không và phòng thủ tên lửa", chuyên gia Nga bình luận. Mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng hầu như không có khả năng Nga sử dụng vũ khí, khí tài của mình để bắn trực tiếp vào tên lửa của Mỹ và liên quân. Lý do là bởi nếu Nga làm vậy thì đây sẽ là hành động được xem như gây chiến và dẫn tới xung đột quy mô lớn, điều mà họ vẫn muốn tránh từ trước tới nay. Xét về tiềm lực quân sự, lực lượng Nga đóng tại Syria chỉ là một nhóm nhỏ bé so với quy mô khổng lồ của Mỹ và đồng minh đang hiện diện tại khu vực Trung Đông. Chính vì vậy, các hệ thống EW cũng như SAM vừa được Nga tăng cường tới Syria chỉ có một mục đích duy nhất là để bảo vệ căn cứ quân sự của họ khỏi bị "đạn lạc" từ máy bay và tên lửa của liên quân mà thôi. Theo đánh giá từ giới chuyên gia, sẽ rất khó có khả năng Nga sử dụng vũ khí và khí tài của mình để bảo vệ lực lượng Iran vì các lý do đã trình bày ở phía trên. Thậm chí có nhận định rằng Moskva còn mong muốn các cuộc không kích của liên quân giúp "nhổ bỏ" các đơn vị vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran để họ độc chiếm ảnh hưởng tại Syria.

