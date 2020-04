Các dòng chiến đấu cơ hoạt động được đòi hỏi phải có hệ thống hậu cần vững chắc, để đồng bộ hóa và tránh chi phí phát sinh, các nước thường sử dụng 1 hoặc 2, 3 chủng loại, nhưng về cơ bản thường là do một nước sản xuất chẳng hạn như Nga, Mỹ, Pháp hoặc châu Âu. Trừ một số ít trường hợp ngoại lệ, mới sử dụng đa chủng loại máy bay của nhiều nước trong biên chế. Các nước cũng rất ngại việc chuyển đổi dòng máy bay, bởi điều này đồng nghĩa với việc họ phải xây dựng lại toàn bộ hệ thống hậu cần. Nga ngoài việc bán chiến đấu cơ mới, còn kiếm bộn tiền nhờ việc việc duy tu bảo dưỡng và nâng cấp các dòng chiến đấu cơ trước đây do Liên Xô sản xuất, đặc biệt là MiG-29. Một trong số những quốc gia từng đặt vấn đề nâng cấp đại tu MiG-29 là Bulgaria. Hai nước đã nhiều lần bàn bạc về gói nâng cấp khoảng 15 chiếc máy bay MiG-29 của không quân Bulgaria. Nắm được tâm lý các nước ngại thay đổi chủng loại chiến đấu cơ, Nga thường đưa ra các mức phí bảo dưỡng đại tu cao nhằm tối đa lợi nhuận từ việc nâng cấp này. Tuy vậy không phải lúc nào họ cũng thành công, Bulgaria là thương vụ thất bại mới nhất. Sau khi cân đối chi phí, Sofia đã quyết định đặt mua mới máy bay chiến đấu F-16 từ Mỹ thay vì nhờ Matxcơva nâng cấp MiG-29 Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố thỏa thuận trị giá khoảng 512 triệu USD cho việc cung cấp F-16 Block 70/72 cho Không quân Bulgaria. Theo nội dung thỏa thuận, Mỹ sẽ sản xuất lô 8 tiêm kích F-16 Block 70/72 bao gồm 6 chiếc 1 chỗ ngồi và 2 chiếc 2 chỗ ngồi cho Bulgaria để thay thế phi đội MiG-29 hiện có trong không quân nước này. Việc để vụt mất thương vụ này vào tay chiến đấu cơ F-16 Block 70/72 của Mỹ là một "đòn đau" đối với nền công nghiệp quốc phòng Nga. Giới quan sát cho rằng, việc Bulgaria lựa chọn F-16 Block 70/72 là hoàn toàn hợp lý, bởi lẽ phiên bản này được đánh giá có sức chiến đấu tiệm cận, thậm chí ngang ngửa với Su-35 của Nga. F-16 Block 70/72 là phiên bản mới nhất và mạnh nhất trong gia đình chiến đấu cơ F-16. Cốt lõi của phiên bản này là radar quét mảng pha quét điện tử chủ động tiên tiến Northrop Grumman AN/APG-80, vốn dựa trên công nghệ lấy từ F-22 và F-35. Ngoài ra, máy bay cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tối tân, buồng lái được gắn màn hình độ phân giải cao, mũ phi công đời mới nhất JHMCS II... Các nhà phân tích nhận định radar trên F-16 Block 70/72 nhạy và có tầm quét tốt hơn so với Su-35. Về trang bị vũ khí, tuy F-16 Block 70/72 có một động cơ nhưng chúng có thể mang vác tới 7,9 tấn vũ khí trong khi Su-35S dù trang bị 2 động cơ, to lớn hơn nhưng cũng chỉ có khả năng mang theo 8 tấn vũ khí. Điểm nổi trội nữa là chi phí khai thác của F-16 Block 70/72 một động cơ luôn rẻ hơn so với Su-35 hai động cơ. Căn cứ vào số tiền được Mỹ công bố cho thấy, để sở hữu mỗi chiếc F-16 Block 70/72, Không quân Bulgaria chỉ phải bỏ ra số tiền 64 triệu USD. Số tiền này đã bao gồm phí đào tạo phi công và cung cấp một số phụ tùng thay thế cho máy bay F-16. Đây là mức chi phí rất phải chăng trong khi đó giá của một chiếc MiG-35 hoặc Su-35 do Nga sản xuất đang được chào bán trên dưới 100 triệu USD. Thương vụ này sẽ đảm bảo cho Không quân Bulgaria duy trì phi đội F-16 Block 70/72 của mình luôn trong trạng thái tốt nhất, đây cũng là cách làm mà nhiều quốc gia áp dụng khi lần đầu tiên mua sắm vũ khí do Mỹ sản xuất.

