Sina ngày 9-1 cho biết, quan chức giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ, Nga sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động thương mại quân sự trước đây với Iran, đồng thời khẳng định, đây là hoạt động "hoàn toàn là thương mại" và không phải là Chính phủ Nga hỗ trợ quân sự cho Iran. Cụ thể hơn, hoạt động này là sự hợp tác thương mại quân sự giữa Iran và Hiệp hội chế tạo thiết bị quân dụng chính xác cao Tula của Nga. Một quan chức cấp cao giấu tên tại Trung Đông tiết lộ, các hợp đồng thương mại quân sự giữa Nga và Iran đã được ký kết từ nhiều năm trước. Tháng 4-2016, Tướng Soleimani (người vừa bị Mỹ không kích hạ sát) của Iran đã đến Nga đã gặp Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ở Moscow để thảo luận về việc chuyển tên lửa Nga đến Syria. Sau đó, Chính phủ Nga đã "bật đèn xanh" để ông bí mật ký kết một số hợp đồng mua sắm đạn dược với doanh nghiệp Nga. Cũng theo Sina, hiện, tàu chở hàng của Nga đã xuất phát từ cảng biển Novorossiysk, một trong những cảng lớn nhất trong lưu vực Biển Đen để đến Trung Đông. Chuyến tàu lần này mang theo 900 quả rocket dẫn đường loại 9M55B 300 mm. Đây chính là đạn dược trong hệ thống pháo phản lực BM-30 Smerch 9K58 "lốc xoáy" do Nga chế tạo. Tuy nhiên, từ tháng 3-2016 Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua ba nghị quyết cấm xuất khẩu công nghệ liên quan tới hệ thống triển khai vũ khí hạt nhân tới Iran, cấm Iran xuất khẩu vũ khí và cấm các nước bán phần lớn các vũ khí thông thường cho quốc gia này. Do đó, Nga có thể vận chuyển số đạn này đến nước thứ 3 ở Trung Đông sau đó bí mật "tuồn" sang Iran. Nhiều khả năng, điểm đến của con tàu sẽ là căn cứ Hải quân của Nga ở Syria. Rocket 9M55B là đạn dược loại xuất khẩu của hệ thống "lốc xoáy" BM-30, được tích hợp hệ thống dẫn đường chính xác. Phạm vi tấn công của BM-30 bản thông thường là 70-80 km, trong khi đó bản tăng cường có thể đạt tới hơn 120 km. Trong một cuộc chiến tranh cục bộ, điều này đủ để gây ra mối uy hiếp nghiêm trọng cho hậu phương của đối phương. Loại pháo phản lực này được đánh giá nằm trong tốp đầu những vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất thế giới. Một số chuyên gia còn đặt cho biệt danh là "cuồng phong lửa". Trên chiến trường, pháo phản lực luôn chứng tỏ sức mạnh hủy diệt của mình. Khả năng công phá mục tiêu cực mạnh, tầm tác chiến rộng, pháo phản lực luôn được ưu tiên trong việc san phẳng cứ điểm phòng bị của đối phương. Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-30 "Smerch" (Lốc xoáy) được phát triển vào đầu thập niên 1980, đi vào biên chế Hồng quân Liên Xô từ năm 1987. Khi đó, nó là tổ hợp pháo phản lực phóng loạt (MLRS) mạnh nhất trên thế giới. Đến nay, Smerch vẫn nằm trong số các tổ hợp pháo phản lực uy lực nhất, theo Ngoài 106 tổ hợp đang được biên chế trong lực lượng pháo binh, tên lửa Nga, BM-30 cũng hiện diện trong quân đội 15 quốc gia khác trong đó có Iran. BM-30 Smerch từng tham chiến tại Chechnya, Ukraine và gần đây nhất là Syria. Tổ hợp Smerch hoàn chỉnh được Bộ Quốc phòng Nga định danh là 9K58, xe phóng đạn có định danh 9A52. Mỗi xe phóng đạn được trang bị 12 ống phóng cỡ nòng 300 mm. Loại đạn 9M55 tiêu chuẩn của Smerch dài 7,6 m và nặng 800 kg. Tầm bắn của hệ thống đạt 20-70 km, phiên bản đạn 9M528 có tầm bắn tới 90 km. Các quả đạn đều có hệ thống hiệu chỉnh đường bay và tầm bắn để tăng độ chính xác. BM-30 có thể sử dụng nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm nổ mảnh (HEF), nhiệt áp (FAE), đạn cháy, đạn chùm có khả năng chống bộ binh hoặc chống tăng, cũng như đạn chống tăng tự dẫn. BM-30 Smerch có khả năng phóng từng quả đạn riêng rẽ hoặc phóng theo loạt 3, 6 và 12 đạn. Tổ hợp này đặc biệt hiệu quả đối với các nhóm quân tập trung, xe thiết giáp, khẩu đội pháo binh, sân bay và mục tiêu tản mát của đối phương. Một loạt phóng 12 đạn của BM-30 có thể bao phủ diện tích tới 67 hecta. Đôi khi Smerch còn được gọi là vũ khí hủy diệt hàng loạt, với việc đầu đạn chống bộ binh đủ sức tiêu diệt mọi sinh vật sống trong khu vực sát thương. Xe phóng 9A52 có thể chuyển từ trạng thái hành quân sang khai hỏa chỉ trong vòng 3 phút. Người điều khiển có thể ra lệnh phóng đạn từ trong xe hoặc từ xa. Một loạt phóng toàn bộ 12 đạn chỉ kéo dài trong 38 giây. Bệ phóng được đặt trên khung gầm hạng nặng MAZ-543. Xe có tốc độ tối đa 60-65 km/h, có thể chạy liên tục 850 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Việc nạp đạn được tiến hành bởi xe nạp 9T234-2. Loại xe này sử dụng chung khung gầm MAZ-543, được trang bị cần cẩu và 12 quả đạn dự trữ. Quá trình nạp đạn kéo dài 36 phút. Mỗi tổ hợp BM-30 thường bao gồm 6 xe phóng 9A52 và 6 xe nạp 9T234-2. Sau khi khai hỏa, các xe phóng sẽ rời trận địa và nạp đạn ở khu vực riêng để tránh đối phương phản pháo. Hệ thống điều khiển hỏa lực Vivari có thể hoạt động tự động hoặc do con người vận hành. Hệ thống này được đặt trên một xe riêng, có khả năng chỉ huy 6 bệ phóng khác nhau. Nó có nhiệm vụ tính toán đường đạn và dữ liệu mục tiêu cho từng bệ phóng. Năm 2007, Nga đã giới thiệu phiên bản 9A52-4 Tornado, dựa trên thiết kế của BM-30. Nó đóng vai trò bệ phóng pháo phản lực hạng nhẹ và đa năng hơn Smerch, với hỏa lực giảm xuống chỉ còn 6 ống phóng. Tornado cũng được trang bị hệ thống định vị và điều khiển hỏa lực hiện đại hơn BM-30. Hiện nay hệ thống Tornado-S cũng đã được Nga triển khai sang chiến trường Syria để "thử lửa".

Sina ngày 9-1 cho biết, quan chức giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ, Nga sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động thương mại quân sự trước đây với Iran, đồng thời khẳng định, đây là hoạt động "hoàn toàn là thương mại" và không phải là Chính phủ Nga hỗ trợ quân sự cho Iran. Cụ thể hơn, hoạt động này là sự hợp tác thương mại quân sự giữa Iran và Hiệp hội chế tạo thiết bị quân dụng chính xác cao Tula của Nga. Một quan chức cấp cao giấu tên tại Trung Đông tiết lộ, các hợp đồng thương mại quân sự giữa Nga và Iran đã được ký kết từ nhiều năm trước. Tháng 4-2016, Tướng Soleimani (người vừa bị Mỹ không kích hạ sát) của Iran đã đến Nga đã gặp Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ở Moscow để thảo luận về việc chuyển tên lửa Nga đến Syria. Sau đó, Chính phủ Nga đã "bật đèn xanh" để ông bí mật ký kết một số hợp đồng mua sắm đạn dược với doanh nghiệp Nga. Cũng theo Sina, hiện, tàu chở hàng của Nga đã xuất phát từ cảng biển Novorossiysk, một trong những cảng lớn nhất trong lưu vực Biển Đen để đến Trung Đông. Chuyến tàu lần này mang theo 900 quả rocket dẫn đường loại 9M55B 300 mm. Đây chính là đạn dược trong hệ thống pháo phản lực BM-30 Smerch 9K58 "lốc xoáy" do Nga chế tạo. Tuy nhiên, từ tháng 3-2016 Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua ba nghị quyết cấm xuất khẩu công nghệ liên quan tới hệ thống triển khai vũ khí hạt nhân tới Iran, cấm Iran xuất khẩu vũ khí và cấm các nước bán phần lớn các vũ khí thông thường cho quốc gia này. Do đó, Nga có thể vận chuyển số đạn này đến nước thứ 3 ở Trung Đông sau đó bí mật "tuồn" sang Iran. Nhiều khả năng, điểm đến của con tàu sẽ là căn cứ Hải quân của Nga ở Syria. Rocket 9M55B là đạn dược loại xuất khẩu của hệ thống "lốc xoáy" BM-30, được tích hợp hệ thống dẫn đường chính xác. Phạm vi tấn công của BM-30 bản thông thường là 70-80 km, trong khi đó bản tăng cường có thể đạt tới hơn 120 km. Trong một cuộc chiến tranh cục bộ, điều này đủ để gây ra mối uy hiếp nghiêm trọng cho hậu phương của đối phương. Loại pháo phản lực này được đánh giá nằm trong tốp đầu những vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất thế giới. Một số chuyên gia còn đặt cho biệt danh là "cuồng phong lửa". Trên chiến trường, pháo phản lực luôn chứng tỏ sức mạnh hủy diệt của mình. Khả năng công phá mục tiêu cực mạnh, tầm tác chiến rộng, pháo phản lực luôn được ưu tiên trong việc san phẳng cứ điểm phòng bị của đối phương. Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-30 "Smerch" (Lốc xoáy) được phát triển vào đầu thập niên 1980, đi vào biên chế Hồng quân Liên Xô từ năm 1987. Khi đó, nó là tổ hợp pháo phản lực phóng loạt (MLRS) mạnh nhất trên thế giới. Đến nay, Smerch vẫn nằm trong số các tổ hợp pháo phản lực uy lực nhất, theo Ngoài 106 tổ hợp đang được biên chế trong lực lượng pháo binh, tên lửa Nga, BM-30 cũng hiện diện trong quân đội 15 quốc gia khác trong đó có Iran. BM-30 Smerch từng tham chiến tại Chechnya, Ukraine và gần đây nhất là Syria. Tổ hợp Smerch hoàn chỉnh được Bộ Quốc phòng Nga định danh là 9K58, xe phóng đạn có định danh 9A52. Mỗi xe phóng đạn được trang bị 12 ống phóng cỡ nòng 300 mm. Loại đạn 9M55 tiêu chuẩn của Smerch dài 7,6 m và nặng 800 kg. Tầm bắn của hệ thống đạt 20-70 km, phiên bản đạn 9M528 có tầm bắn tới 90 km. Các quả đạn đều có hệ thống hiệu chỉnh đường bay và tầm bắn để tăng độ chính xác. BM-30 có thể sử dụng nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm nổ mảnh (HEF), nhiệt áp (FAE), đạn cháy, đạn chùm có khả năng chống bộ binh hoặc chống tăng, cũng như đạn chống tăng tự dẫn. BM-30 Smerch có khả năng phóng từng quả đạn riêng rẽ hoặc phóng theo loạt 3, 6 và 12 đạn. Tổ hợp này đặc biệt hiệu quả đối với các nhóm quân tập trung, xe thiết giáp, khẩu đội pháo binh, sân bay và mục tiêu tản mát của đối phương. Một loạt phóng 12 đạn của BM-30 có thể bao phủ diện tích tới 67 hecta. Đôi khi Smerch còn được gọi là vũ khí hủy diệt hàng loạt, với việc đầu đạn chống bộ binh đủ sức tiêu diệt mọi sinh vật sống trong khu vực sát thương. Xe phóng 9A52 có thể chuyển từ trạng thái hành quân sang khai hỏa chỉ trong vòng 3 phút. Người điều khiển có thể ra lệnh phóng đạn từ trong xe hoặc từ xa. Một loạt phóng toàn bộ 12 đạn chỉ kéo dài trong 38 giây. Bệ phóng được đặt trên khung gầm hạng nặng MAZ-543. Xe có tốc độ tối đa 60-65 km/h, có thể chạy liên tục 850 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Việc nạp đạn được tiến hành bởi xe nạp 9T234-2. Loại xe này sử dụng chung khung gầm MAZ-543, được trang bị cần cẩu và 12 quả đạn dự trữ. Quá trình nạp đạn kéo dài 36 phút. Mỗi tổ hợp BM-30 thường bao gồm 6 xe phóng 9A52 và 6 xe nạp 9T234-2. Sau khi khai hỏa, các xe phóng sẽ rời trận địa và nạp đạn ở khu vực riêng để tránh đối phương phản pháo. Hệ thống điều khiển hỏa lực Vivari có thể hoạt động tự động hoặc do con người vận hành. Hệ thống này được đặt trên một xe riêng, có khả năng chỉ huy 6 bệ phóng khác nhau. Nó có nhiệm vụ tính toán đường đạn và dữ liệu mục tiêu cho từng bệ phóng. Năm 2007, Nga đã giới thiệu phiên bản 9A52-4 Tornado, dựa trên thiết kế của BM-30. Nó đóng vai trò bệ phóng pháo phản lực hạng nhẹ và đa năng hơn Smerch, với hỏa lực giảm xuống chỉ còn 6 ống phóng. Tornado cũng được trang bị hệ thống định vị và điều khiển hỏa lực hiện đại hơn BM-30. Hiện nay hệ thống Tornado-S cũng đã được Nga triển khai sang chiến trường Syria để "thử lửa".