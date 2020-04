Trong cuộc họp báo ngày 21-4, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nói rằng việc tàu bệnh viện USNS Comfort đến hỗ trợ bang chiến đấu với đại dịch Covid-19 là rất đáng giá, ngay cả khi nhu cầu về giường bệnh trên tàu không đạt đến mức dự kiến, Navy Times đưa tin. Được biết Tổng thống Trump đã lệnh điều siêu tàu bệnh viện đến bang New York sau khi số ca lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 bùng phát. “Tôi tin rằng USNS Comfort không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn cứu sống con người”, Thống đốc Cuomo nói. Tuy vậy, thống đốc New York nói rằng sự hiện diện của con tàu tại cầu cảng Manhattan không còn cần thiết và có thể điều động nó đi nơi khác. Phát biểu của Thống đốc Cuomo được đưa ra sau cuộc họp ngắn với Tổng thống Donald Trump. Tổng thống đã hỏi thống đốc New York liệu có thể đưa tàu bệnh viện Comfort trở lại căn cứ ở Virginia để có thể điều động đến những nơi khác hay không. Tàu bệnh viện USNS Comfort được điều động đến New York vào ngày 30/3, khi thống đốc Cuomo cầu xin sự trợ giúp để chiến đấu với sự bùng phát mạnh của dịch bệnh ở bang này. Tàu bệnh viện tiếp nhận các bệnh nhân thông thường để các bệnh viện ở New York tập trung chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân nhiễm dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, số ca nhiễm dịch bệnh Covid-19 phải nhập viện đã giảm mạnh trong những ngày gần đây, cho phép các bệnh viện có thể tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân thông thường. Sau 22 ngày ở New York, tàu bệnh viện với quy mô 1.000 giường chỉ tiếp nhận điều trị cho 179 bệnh nhân. Tính đến ngày 21-4, trên tàu còn 56 bệnh nhân. Việc điều động tàu bệnh viện đến New York từng vấp phải sự chỉ trích của các chuyên gia y tế, những người cho rằng con tàu chỉ mang tính “biểu tượng” mà không giúp gì cho New York trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19. Trước đó một ngày, thống đốc Cuomo cho biết, các bệnh viện ở ngoại ô New York có thể tiếp nhận bệnh nhân thông thường và điều trị ngoại trú tự chọn từ ngày 28-4, nếu đạt tiêu chuẩn về năng lực và có ít hơn 10 ca bệnh Covid-19 nhập viện trong 10 ngày qua.

