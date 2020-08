"Tổng công ty trực thăng Nga đã tổ chức thực hiện chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu máy bay lên thẳng vũ trang Ka-52 hiện đại hóa thế hệ mới nhất". "Tất cả các giải pháp kỹ thuật tốt nhất sẽ được áp dụng trên chiếc phi cơ này", thông báo cho biết. Người đứng đầu Bộ Công thương Nga, ông Denis Manturov gọi phiên bản nâng cấp của trực thăng Ka-52 là “thiết bị quân sự tiên tiến và đáng tin cậy hơn”. Trước đó, Trung tâm kỹ thuật trực thăng quốc gia Mil và Kamov đã đặt hàng sản xuất và thử nghiệm 2 nguyên mẫu Ka-52M, việc bàn giao máy bay để bay thử phải diễn ra trước ngày 31/5/2021. Phiên bản hiện đại hóa sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2020, sau đó là các chuyến bay kiểm tra trạng thái chung. Ka-52M vẫn dùng khung thân cũ nhưng có thêm bình xăng để tăng tầm hoạt động và hệ thống phòng thủ mới, giúp bảo vệ phương tiện khỏi tên lửa phòng không. Vũ khí của Ka-52M được hợp nhất với Mi-28NM Night Hunter. Chương trình thử nghiệm sẽ được hoàn thành đầy đủ vào tháng 9/2022. Không quân Nga đã lên kế hoạch đưa vào trang bị tổng cộng 114 trực thăng tấn công Ka-52M nâng cấp. Trước đó tạp chí Janes Defense cho biết, OES-52 do NPK SPP có trụ sở tại Moskva phát triển sẽ là tổ hợp ngắm bắn quang điện tử mới của Ka-52M, các máy bay hiện nay đang sử dụng loại GOES-451 từ UOMZ của Yekaterinburg. Hệ thống OES-52 được mô phỏng theo cảm biến nhắm mục tiêu Safran Strix trang bị cho trực thăng tấn công Eurocopter EC665 Tiger của châu Âu, thiết bị này được đánh giá cao hơn nhiều so với GOES-451. OES-52 thực hiện các chức năng tương tự GOES-451, nó có 5 cảm biến: camera ảnh nhiệt, camera TV, thiết bị đo xa laser, chiếu chùm tia laser cho tên lửa chống tăng, cũng như theo dõi tia laser. OES-51 chỉ nặng 177 kg so với 220 kg của GOES-451. Bên cạnh đó, radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) V006 Rezets thế hệ mới đang được phát triển bởi công ty Zaslon có trụ sở tại St Petersburg sẽ được tích hợp cho máy bay trực thăng vũ trang hiện đại hóa Ka-52M. Phiên bản thử nghiệm của radar V006 Rezets lắp đặt trong một chiếc Ka-52K Katran đã được trình diễn tại triển lãm hàng không vũ trụ MAKS diễn ra tại Zhukovsky gần Moskva và nhận đánh giá tích cực. Theo nhà sản xuất, radar Rezets có diện tích ăng ten AESA 900 x 300 mm cố định với 640 phần tử thu phát, nó có thể phát hiện nhóm xe tăng từ khoảng cách 45km, một cây cầu đường sắt cách xa 100km hoặc tàu khu trục xa tới 150 km. Ở chế độ không đối không, nó có thể phát hiện máy bay chiến đấu có diện tích phản xạ radar 3m2 từ khoảng cách lên tới 50 km và máy bay trực thăng bay lượn từ 20 km. Radar Rezets nặng 130 kg, thấp hơn 10 kg so với FH01 hiện tại do Phazotron-NIIR của Moskva sản xuất, khí tài này được làm mát bằng không khí thông qua một thiết bị đặc biệt gắn trên mũi máy bay trực thăng. Với sức mạnh vượt trội và số lượng lớn trực thăng tấn công Ka-52M dự kiến được sản xuất, chắc chắn liên minh quân sự NATO sẽ phải lo lắng trước tiềm lực quân sự của Nga.

"Tổng công ty trực thăng Nga đã tổ chức thực hiện chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu máy bay lên thẳng vũ trang Ka-52 hiện đại hóa thế hệ mới nhất". "Tất cả các giải pháp kỹ thuật tốt nhất sẽ được áp dụng trên chiếc phi cơ này", thông báo cho biết. Người đứng đầu Bộ Công thương Nga, ông Denis Manturov gọi phiên bản nâng cấp của trực thăng Ka-52 là “thiết bị quân sự tiên tiến và đáng tin cậy hơn”. Trước đó, Trung tâm kỹ thuật trực thăng quốc gia Mil và Kamov đã đặt hàng sản xuất và thử nghiệm 2 nguyên mẫu Ka-52M, việc bàn giao máy bay để bay thử phải diễn ra trước ngày 31/5/2021. Phiên bản hiện đại hóa sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2020, sau đó là các chuyến bay kiểm tra trạng thái chung. Ka-52M vẫn dùng khung thân cũ nhưng có thêm bình xăng để tăng tầm hoạt động và hệ thống phòng thủ mới, giúp bảo vệ phương tiện khỏi tên lửa phòng không. Vũ khí của Ka-52M được hợp nhất với Mi-28NM Night Hunter. Chương trình thử nghiệm sẽ được hoàn thành đầy đủ vào tháng 9/2022. Không quân Nga đã lên kế hoạch đưa vào trang bị tổng cộng 114 trực thăng tấn công Ka-52M nâng cấp. Trước đó tạp chí Janes Defense cho biết, OES-52 do NPK SPP có trụ sở tại Moskva phát triển sẽ là tổ hợp ngắm bắn quang điện tử mới của Ka-52M, các máy bay hiện nay đang sử dụng loại GOES-451 từ UOMZ của Yekaterinburg. Hệ thống OES-52 được mô phỏng theo cảm biến nhắm mục tiêu Safran Strix trang bị cho trực thăng tấn công Eurocopter EC665 Tiger của châu Âu, thiết bị này được đánh giá cao hơn nhiều so với GOES-451. OES-52 thực hiện các chức năng tương tự GOES-451, nó có 5 cảm biến: camera ảnh nhiệt, camera TV, thiết bị đo xa laser, chiếu chùm tia laser cho tên lửa chống tăng, cũng như theo dõi tia laser. OES-51 chỉ nặng 177 kg so với 220 kg của GOES-451. Bên cạnh đó, radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) V006 Rezets thế hệ mới đang được phát triển bởi công ty Zaslon có trụ sở tại St Petersburg sẽ được tích hợp cho máy bay trực thăng vũ trang hiện đại hóa Ka-52M. Phiên bản thử nghiệm của radar V006 Rezets lắp đặt trong một chiếc Ka-52K Katran đã được trình diễn tại triển lãm hàng không vũ trụ MAKS diễn ra tại Zhukovsky gần Moskva và nhận đánh giá tích cực. Theo nhà sản xuất, radar Rezets có diện tích ăng ten AESA 900 x 300 mm cố định với 640 phần tử thu phát, nó có thể phát hiện nhóm xe tăng từ khoảng cách 45km, một cây cầu đường sắt cách xa 100km hoặc tàu khu trục xa tới 150 km. Ở chế độ không đối không, nó có thể phát hiện máy bay chiến đấu có diện tích phản xạ radar 3m2 từ khoảng cách lên tới 50 km và máy bay trực thăng bay lượn từ 20 km. Radar Rezets nặng 130 kg, thấp hơn 10 kg so với FH01 hiện tại do Phazotron-NIIR của Moskva sản xuất, khí tài này được làm mát bằng không khí thông qua một thiết bị đặc biệt gắn trên mũi máy bay trực thăng. Với sức mạnh vượt trội và số lượng lớn trực thăng tấn công Ka-52M dự kiến được sản xuất, chắc chắn liên minh quân sự NATO sẽ phải lo lắng trước tiềm lực quân sự của Nga.