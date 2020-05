Hôm 26/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quá trình chế tạo oanh tạc cơ tàng hình PAK DA đã bắt đầu, trong đó "việc sản xuất khung thân máy bay sẽ do tập đoàn UAC thực hiện. Tất cả công đoạn thiết kế đã hoàn tất, nguyên vật liệu cũng đã sẵn sàng". Theo hãng thông tấn TASS, mặc dù bây giờ mới có tuyên bố bắt đầu sản xuất, nhưng thực tế buồng lái của PAK DA đã được chế tạo từ trước đó. "Chiếc máy bay hoàn chỉnh sẽ chính thức được công bố trong năm 2021", nguồn tin nói thêm. Lùi lại quá khứ, vào cuối năm 2019, hãng tin Interfax cho biết máy bay ném bom tàng hình tương lai PAK DA đã được nhận tên định danh chính thức là Poslanhik, văn phòng thiết kế Tupolev khi đó đã cơ bản hoàn thành các bản vẽ chi tiết. Tupolev thông báo họ sẽ sớm bàn giao tài liệu thiết kế cho tổ hợp sản xuất hàng không Kazan để tiến hành chế tạo nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên của chiếc oanh tạc cơ tương lai này ngay trong năm 2019, mặc dù vậy mốc thời gian trên đã không thành. Theo kỳ vọng từng được Phó thủ tướng Nga Yuri Borisov công bố khi còn là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thì máy bay ném bom tương lai PAK DA sẽ được chế thử trong giai đoạn 2025 - 2026, quá trình sản xuất hàng loạt dự kiến diễn ra vào năm 2028 - 2029. Căn cứ theo các bản vẽ đồ họa từng xuất hiện, khả năng rất cao là chiếc Poslanhik sẽ có kết cấu "cánh bay" tương tự máy bay ném bom B-2 Spirit của Mỹ, hình dạng này được cho là tối ưu hóa cho việc tán xạ sóng radar. Nhưng nếu áp dụng thiết kế kiểu "cánh bay" thì gần như chắc chắn Poslanhik sẽ chỉ có tốc độ cận âm, bởi vì hình dạng đặc biệt này không cho phép vượt qua bức tường âm thanh mà vẫn đảm bảo độ an toàn cần thiết. Chiếc Poslanhik còn được giới quân sự Nga tuyên bố rằng sẽ mang theo khối lượng bom đạn nhiều hơn cả Tu-160M2, dẫn đến dự đoán cho rằng kích thước của nó sẽ là tương đối lớn, có thể gấp 1,5 lần so với B-2. Sang đầu năm 2020, ấn phẩm Izvestia cho biết, do yêu cầu cấp thiết của tình hình nên tiến độ sản xuất hàng loạt oanh tạc cơ Poslanhik theo dự kiến vào năm 2029 nhiều khả năng sẽ được đẩy lên sớm hơn 2 năm. "Theo hợp đồng, dự kiến nhà sản xuất sẽ chế tạo 3 nguyên mẫu máy bay ném bom Poslanhik. Mẫu lắp ráp đầu tiên bao gồm cả hệ thống cứu hộ sẽ được lệnh bắt đầu vào tháng 4/2023 và hoàn thành vào mùa thu năm 2025". "Tiếp theo đó là giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước. Máy bay ném bom tàng hình chiến lược Poslanhik - một tổ hợp hàng không tầm xa đầy hứa hẹn của Nga sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2027", Izvestia nêu rõ. Như vậy căn cứ thông tin mới được Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, quá trình chế tạo nguyên mẫu thử nghiệm của oanh tạc cơ Poslanhik diễn ra sớm 3 năm và thời hạn hoàn thành được yêu cầu về đích trước 4 năm. Nếu các bài kiểm tra thử nghiệm tiến hành thuận lợi thì thời điểm Nga sản xuất hàng loạt máy bay ném bom Poslanhik có thể vào năm 2023, đây cũng là lúc chiếc B-21 Raider của Mỹ được kỳ vọng bắt đầu trực chiến. Giới quân sự Nga tự tin cho rằng so với Poslanhik thì B-21 Raider thua kém về mọi chỉ số, chắc chắn thông tin Moskva bắt đầu chế tạo nguyên mẫu oanh tạc cơ tương lai sẽ khiến đối thủ phải "giật mình". Nhưng bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng căn cứ vào việc Nga còn đang chật vật hoàn thiện tiêm kích tàng hình Su-57 thì khó có khả năng Moskva sẽ sớm đưa được oanh tạc cơ Poslanhik vào trực chiến sớm như kỳ vọng.

