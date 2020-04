Sự cố mới nhất được Không quân Mỹ phát hiện hôm 30-3 khi nhiều chiếc thuộc dòng máy bay tiếp dầu trên không KC-46A đồng loạt bị rò rỉ nhiên liệu quá mức. Ngay khi phát hiện ra sự cố, quyết định ngừng bay toàn bộ máy bay KC-46A của Mỹ đã được đưa ra. Hiện nhà sản xuất Boeing và Không quân Mỹ đang khẩn trương phối hợp điều tra nhằm tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự cố mới này. "Những chiếc KC-46A sẽ chỉ được phép bay trở lại khi đã khắc phục xong sự cố hoặc thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt", Không quân Mỹ cho biết. Một số ý kiến quan ngại rằng, nếu sự cố không nhanh chóng được khắc phục sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động tầm xa của Không quân Mỹ. "Không có lựa chọn nào khác vào thời điểm này", ông Todd Harrison Giám đốc Dự án An ninh hàng không vũ trụ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết. "Không quân cần máy bay tiếp dầu thế hệ mới của Boeing". Việc sản xuất máy bay tiếp dầu đã bị chậm tiến độ, sau một loạt các vấn đề gây ra sự gián đoạn trong việc giao hàng. Những chiếc máy bay KC-46 đầu tiên của Boeing mới được giao hồi tháng 1-2020, tức là trễ hai năm so với dự kiến ban đầu. "KC-46A giúp chúng tôi có thể mở rộng tầm hoạt động của mình. Chúng tôi cần nhiều KC-46A hơn bởi máy bay này sẽ giúp các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của chúng tôi để có thể tiếp cận khu vực xa xôi. Theo điều khoản ký kết trong hợp đồng với Không quân Mỹ, nhà sản xuất phải hoàn toàn thành giao máy bay KC-46A muộn nhất vào năm 2027. Được biết Boeing đã kí hợp đồng cung cấp 52 trên tổng dự tính 179 chiếc KC-46A cho không quân Mỹ. KC-46A Pegasus là máy bay tiếp nhiên liệu hiện đại nhất thế giới của Mỹ. Với tốc độ chuyển nhiên liệu lên tới 4.542 lít/phút, trong trường hợp cần thiết chúng có thể tiếp liệu cho 3 máy bay cùng lúc một vòi ở đuôi và hai vòi ở hai bên cánh. Hệ thống điều khiển việc tiếp nhiên liệu trên màn hình 3D, có khả năng tiếp nhiên liệu ngay cả trong đêm tối... KC-46A Pegasus sức chở lên tới 96 tấn nhiên liệu đủ tiếp cho cả phi đội chiến đấu cơ và máy bay ném bom chiến lược trong một lần cất cánh. Ngoài ra khi cần thiết, KC-46A còn có khả năng tháo khoang chứa nhiên liệu để chuyển thành máy bay vận tải quân sự thông thường. Một số nhà quan sát nhận định, Mỹ vẫn đang dẫn đầu trong việc sở hữu phi đội máy bay tiếp dầu đông đảo nhất thế giới, dù thiếu thành viên mới KC-46A, năng lực tác chiến tầm xa của không lực Mỹ vẫn đảm bảo do các loại máy bay tiếp dầu cũ.





