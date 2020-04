Bà Nicole Schwegman, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, ngày 21-4 cho biết, tàu đổ bộ USS America và tuần dương hạm USS Bunker Hill, đang thuộc biên chế của Hạm đội 7, đã được triển khai đến Biển Đông. "Thông qua hiện diện hoạt động tiếp nối trên Biển Đông, chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy tự do hàng hải và hàng không, các tiêu chí quốc tế nền tảng cho an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", bà Schwegan trả lời với hãng tin Reuters. "Mỹ ủng hộ các đồng minh và đối tác tự định đoạt quyền lợi kinh tế của riêng mình", bà nhấn mạnh. Thông điệp được Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương công bố sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19-4-2020 đăng tải các hình ảnh tàu đổ bộ USS America diễn tập trên Biển Đông. Trang tin của Học viện Hải quân Mỹ, USNI News, ngày 20-4 cũng cho biết tàu USS America đang hướng đến vùng biển có tàu thăm dò Hải dương Địa chất 8 (HD-8) và nhóm tàu hộ tống Trung Quốc ngoài khơi Malaysia. Chuẩn đô đốc Fred Kacher, chỉ huy Nhóm tác chiến Viễn chinh USS America (với tàu đổ bộ cùng tên đóng vai trò soái hạm), xác nhận lực lượng của ông đã có giao thiệp với các lực lượng hải quân Trung Quốc trên Biển Đông vào tuần này. "Mọi tương tác từ chúng tôi đến phía họ tiếp tục diễn ra một cách an toàn và chuyên nghiệp", ông Kacher trả lời Reuters từ trên tàu USS America. Bà Schwegman không nêu cụ thể vị trí của hai tàu chiến Mỹ đang hoạt động. Tuy nhiên, một số nguồn thạo tin quốc phòng cho rằng USS America và USS Bunker Hill đang ở gần tàu HD-8 của Trung Quốc và tàu West Capella do công ty năng lượng Petronas của Malaysia điều hành. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận xảy ra "đối đầu" với tàu Malaysia trên vùng biển phía nam Biển Đông. Họ khẳng định tàu HD-8 chỉ tiến hành các hoạt động bình thường. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18-4 lên tiếng bày tỏ quan ngại trước thông tin về "những hành động khiêu khích liên tiếp của Trung Quốc nhắm đến hoạt động phát triển dầu và khí đốt xa bờ". Phía Mỹ lên án các hành động của Trung Quốc đã đe dọa an ninh năng lượng khu vực, đồng thời yêu cầu Trung Quốc "chấm dứt kiểu hành xử bắt nạt" với các bên còn lại trong vấn đề Biển Đông. Trả lời câu hỏi về thông tin nhóm tàu HD-8 đi vào Vùng Đặc quyền Kinh tế (EZZ) của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng sáng 15-4 cho biết, "các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi sát các diễn biến ở Biển Đông". Việt Nam luôn mong muốn hòa bình ổn định lâu dài trên Biển Đông, đồng thời kêu gọi các nước cùng chung tay bảo vệ sự tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế này.

