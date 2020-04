Theo trang Avia của Nga, NATO cũng được cho đang đặc biệt quan tâm tới việc thu thập những thông tin về Su-27SM3 rơi bởi nó hiện là một trong những tiêm kích hàng đầu thế giới. Mỹ và NATO không còn mấy xa lạ với chiến đấu cơ Su-27, thậm chí họ còn mua hẳn một vài chiếc từ các nước thuộc Liên Xô trước đây để nghiên cứu. Tuy nhiên Su-27SM3 lại là chuyện khác, bởi lẽ đây là biến thể mạnh nhất và mới nhất của dòng chiến đấu cơ Su-27. Với những nâng cấp sâu rộng, Su-27SM3 được đánh giá có sức chiến đấu tiệm cận với Su-35. Nga phát triển phiên bản Su-27SM3 nhằm hiện đại hóa hàng ngàn chiếc Su-27 vốn đang biên chế trong không quân của họ. Cụ thể Su-27SM3 được gia cố bên ngoài, kính bảo vệ tăng cường trên khoang lái, một loạt các thiết bị điện tử cùng các loại vũ khí hiện đại. Các phi cơ Su-27SM3 còn được lắp đặt hệ thống xử lý dữ liệu và một loại radar mới. Su-27SM3 được trang bị radar mảng pha quét thụ động N001VE-Pero, đây là loại nâng cấp dựa trên N001VEP lắp đặt trên các máy bay Su-30MK2. Radar N001VE-Pero có thể điều khiển tên lửa tấn công đồng thời 6 mục tiêu trên không hoặc 4 mục tiêu mặt đất, tầm phát hiện máy bay cỡ lớn được tăng lên 190 km so với 150 km của N001VEP. Tuy Nga vẫn đang giữ kín nhiều tiết về loại radar mới, nhưng giới quan sát đánh giá chúng là loại bán chủ động có năng lực tác chiến gấp hơn hai lần so với radar trên các Su-27 trước đó. Hệ thống điện tử cũng được nâng cấp với radar mới cùng hệ thống phát hiện đo nhận tín hiệu hồng ngoại để phát hiện máy bay tàng hình. Máy bay sử dụng động cơ AL-31F-M1 có lực đẩy tốt để phi cơ có thể dễ dàng cơ động trên chiến trường. Su-27SM3 cũng được trang bị thêm các loại tên lửa không đối không như R-77 và RVV-SD. Đây đều là những loại tên lửa đối không hàng đầu hiện nay. Hiện Nga đang có số lượng rất lớn máy bay Su-27, việc nâng cấp lên chuẩn Su-27SM3 sẽ dễ hơn so với việc sản xuất mới Su-35 vốn lâu công và tốn kém. Vì thế không ngoa khi cho rằng Nga có thể có cả ngàn chiếc "Su-35" khi cần thiết. Việc phát triển thành công phiên bản Su-27SM3 cho thấy một lần nữa "quái thú" Su-27 Nga lột xác, trong tương lai chúng sẽ vẫn là những vũ khí cực kỳ nguy hiểm đối trọng với Mỹ và NATO Chính vì vậy, việc Mỹ và NATO bí mật cử các đội tìm kiếm nhằm tiếp cận xác chiếc máy bay xấu số này. Hiện Nga đang cố gắng đẩy mạnh công tác tìm kiếm để cố gắng vớt được chiếc Su-27SM3 trước khi chúng rơi vào tay đối phương. Điều tương tự trước đó cũng xảy ra với chiếc F-35 của Nhật Bản bị rơi, Nga và Trung Quốc được cho là cũng đẩy mạnh việc tiếp cận xác chiếc máy bay tối tân này. Tuy vậy cuối cùng Nhật Bản dưới sự giúp sức của Mỹ lại tìm thấy xác chiếc máy bay này trước các đối thủ.

