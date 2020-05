Theo trang Avia-pro, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa tuyên bố không quân Nga đã điều động tới 14 máy bay chiến đấu sang Libya, bao gồm các tiêm kích Su-35 và MiG-29, cùng với máy bay ném bom tiền tuyến Su-24. Trong quá trình hành quân từ Syria sang đất Libya, các máy bay quân sự trên đã bị phía Mỹ phát hiện, Washington cáo buộc rằng Moskva đang cố gắng can thiệp vào tình hình chiến sự tại Libya. Tướng Steven Townsend - Chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Phi (AFRICOM) của Mỹ cho biết: "Moskva đã điều động máy bay chiến đấu tới Libya để hỗ trợ các nhà thầu quân sự tư nhân do chính phủ tài trợ". "Chiến đấu cơ Nga sẽ cung cấp hỗ trợ trên không trực tiếp cho nhóm lính đánh thuê Wagner - lực lượng đang hỗ trợ phe LNA chiến đấu chống lại Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) được quốc tế công nhận". "Phi đội chiến đấu cơ đã xuất phát từ một căn cứ không quân ở Nga, chúng quá cảnh tại Syria và bổ sung lực lượng trước khi bay tới Libya, các máy bay này đều được sơn lại nhằm che giấu nguồn gốc thực sự". "Tương tự như cách đã làm tại Syria, Nga đang mở rộng sự can dự tại châu Phi bằng cách sử dụng những nhóm lính đánh thuê được chính phủ hậu thuẫn, chẳng hạn như Wagner", Tướng Steven Townsend khẳng định. Nếu thông tin trên là chính xác, số lượng chiến đấu cơ Nga tại Libya đã vượt xa so với thống kê ban đầu đó là chỉ gồm 10 chiếc, đồng thời lớn hơn cả quy mô lực lượng đang trực chiến tại căn cứ Hmeimim. Thông tin báo chí của AFRICOM nói thêm: "Từ lâu Nga vẫn phủ nhận sự liên quan đến cuộc xung đột Libya. Nhưng bây giờ Moskva không thể bác bỏ. Chúng tôi theo dõi sát sao khi Nga gửi máy bay chiến đấu đến Libya và đã có đầy đủ bằng chứng". "LNA và các công ty quân sự tư nhân không thể được vũ trang và khai thác các máy bay chiến đấu này mà không cần sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Nga", đại diện của AFRICOM cho biết. Trước cáo buộc trên, Nga tuyên bố họ hoàn toàn bác bỏ dữ liệu của Mỹ. Cụ thể, ông Andrei Krasnov - Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga đã gọi thông tin này là giả. "Một câu chuyện giật gân khác từ phía Mỹ. Đây là sự giả mạo và thông tin được tuyên truyền hoàn toàn sai lệch theo tinh thần chống Nga vẫn còn nặng nề tại Mỹ", ông Krasnov cho biết. Tuy nhiên vị quan chức Nga đã từ chối bình luận khi được hỏi về những hình ảnh mà phía Mỹ đưa ra, mà theo thông báo của họ là ghi lại đầy đủ tuyến đường bay cũng như thời điểm hạ cánh của phi cơ Nga. Ở diễn biến khác, có thông tin cho rằng trong phi đội tiêm kích vừa hạ cánh xuống đất Libya, 6 chiếc MiG-29 không phải của Nga mà được Belarus bán cho LNA. Mặc dù vậy, Minsk cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về điều này, trong khi người phát ngôn của LNA khẳng định đây chỉ là các chiến đấu cơ của họ được mang đi sửa chữa.

Theo trang Avia-pro, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa tuyên bố không quân Nga đã điều động tới 14 máy bay chiến đấu sang Libya, bao gồm các tiêm kích Su-35 và MiG-29, cùng với máy bay ném bom tiền tuyến Su-24. Trong quá trình hành quân từ Syria sang đất Libya, các máy bay quân sự trên đã bị phía Mỹ phát hiện, Washington cáo buộc rằng Moskva đang cố gắng can thiệp vào tình hình chiến sự tại Libya. Tướng Steven Townsend - Chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Phi (AFRICOM) của Mỹ cho biết: "Moskva đã điều động máy bay chiến đấu tới Libya để hỗ trợ các nhà thầu quân sự tư nhân do chính phủ tài trợ". "Chiến đấu cơ Nga sẽ cung cấp hỗ trợ trên không trực tiếp cho nhóm lính đánh thuê Wagner - lực lượng đang hỗ trợ phe LNA chiến đấu chống lại Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) được quốc tế công nhận". "Phi đội chiến đấu cơ đã xuất phát từ một căn cứ không quân ở Nga, chúng quá cảnh tại Syria và bổ sung lực lượng trước khi bay tới Libya, các máy bay này đều được sơn lại nhằm che giấu nguồn gốc thực sự". "Tương tự như cách đã làm tại Syria, Nga đang mở rộng sự can dự tại châu Phi bằng cách sử dụng những nhóm lính đánh thuê được chính phủ hậu thuẫn, chẳng hạn như Wagner", Tướng Steven Townsend khẳng định. Nếu thông tin trên là chính xác, số lượng chiến đấu cơ Nga tại Libya đã vượt xa so với thống kê ban đầu đó là chỉ gồm 10 chiếc, đồng thời lớn hơn cả quy mô lực lượng đang trực chiến tại căn cứ Hmeimim. Thông tin báo chí của AFRICOM nói thêm: "Từ lâu Nga vẫn phủ nhận sự liên quan đến cuộc xung đột Libya. Nhưng bây giờ Moskva không thể bác bỏ. Chúng tôi theo dõi sát sao khi Nga gửi máy bay chiến đấu đến Libya và đã có đầy đủ bằng chứng". "LNA và các công ty quân sự tư nhân không thể được vũ trang và khai thác các máy bay chiến đấu này mà không cần sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Nga", đại diện của AFRICOM cho biết. Trước cáo buộc trên, Nga tuyên bố họ hoàn toàn bác bỏ dữ liệu của Mỹ. Cụ thể, ông Andrei Krasnov - Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga đã gọi thông tin này là giả. "Một câu chuyện giật gân khác từ phía Mỹ. Đây là sự giả mạo và thông tin được tuyên truyền hoàn toàn sai lệch theo tinh thần chống Nga vẫn còn nặng nề tại Mỹ", ông Krasnov cho biết. Tuy nhiên vị quan chức Nga đã từ chối bình luận khi được hỏi về những hình ảnh mà phía Mỹ đưa ra, mà theo thông báo của họ là ghi lại đầy đủ tuyến đường bay cũng như thời điểm hạ cánh của phi cơ Nga. Ở diễn biến khác, có thông tin cho rằng trong phi đội tiêm kích vừa hạ cánh xuống đất Libya, 6 chiếc MiG-29 không phải của Nga mà được Belarus bán cho LNA. Mặc dù vậy, Minsk cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về điều này, trong khi người phát ngôn của LNA khẳng định đây chỉ là các chiến đấu cơ của họ được mang đi sửa chữa.