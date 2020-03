Mỹ tiếp tục là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực phát triển khí tài quân sự. Mẫu trực thăng đa nhiệm SB-1 Defiant được thiết kế để giữ vai trò chủ lực trong quân đội Mỹ SB-1 Defiant - đủ khả năng thay thế các trực thăng đang hoạt động trong biên chế Không quân Mỹ như UH-60 và AH-64 Thiết kế mới giúp nó bay nhanh và có tầm hoạt động xa hơn, dễ điều khiển cũng như yên tĩnh hơn so với thế hệ trước Lầu Năm Góc xác nhận các chuyến bay thử nghiệm của mẫu trực thăng SB-1 Defiant đã thành công từ đầu năm 2019 Theo kế hoạch ban đầu, chiếc máy bay này sẽ được thử nghiệm thực tế vào cuối năm 2018, tuy nhiên một vài vấn đề kỹ thuật khiến cho lịch này phải dời lại vào đầu năm 2019 Tuy vậy, cả Sikorsky và Boeing đều cho rằng đây là những lỗi nhỏ và họ đã khắc phục thành công ngay trong năm 2019 Hiện mẫu trực thăng này đang trong giai đoạn thử nghiệm cường độ cao Dự án SB-1 Defiant là mẫu máy bay chủ lực trong 2 chương trình phát triển trực thăng loại mới mà Lầu Năm Góc mở thầu gồm trực thăng tầm trung FVL-M và trực thăng hạng nặng FVL-H. SB-1 Defiant nằm trong dự án tầm trung SB-1 Defiant được kỳ vọng sẽ thay thế cho cả mẫu trực thăng tấn công AH-64 Apache và trực thăng vận tải UH-60 Black Hawk đều đã lỗi thời Điểm nhấn đáng chú ý của SB-1 Defiant là cánh quạt được sản xuất bằng vật liệu composite với thiết kế đồng trục Thiết kế này giống với các mẫu trực thăng dòng Ka của Nga như Ka-28/32, Ka-50/52 Thiết kế cánh quạt đồng trục xoay ngược chiều nhau sẽ giúp trực thăng không cần phải có cánh quạt đuôi để giữ thăng bằng Tuy nhiên điểm khác biệt của SB-1 Defiant so với các mẫu trực thăng dòng Ka của Nga là chúng vẫn có một cánh quạt đuôi Nhưng thay vì cánh quạt đuôi nắp bên hông để giữ thăng bằng như các trực thăng thông thường, nó lại được lắp thẳng phía sau để tăng cường lực đẩy Những cải biến về hệ thống truyền động này làm SB-1 Defiant có tốc độ cao, lên tới 462km/h, trong khi các mẫu trực thăng cũ như AH-64 Apache hay UH-60 BlackHawk chỉ có tốc độ khoảng 300km/h SB-1 Defiant cũng có trần bay cao vượt trội so với các mẫu trực thăng cũ. Điều này cho phép chiếc trực thăng này trở thành một phương tiện đổ bộ thực sự hiệu quả trong điều kiện tác chiến ở địa hình núi cao và tránh được tên lửa phòng không vác vai Bên cạnh đó, SB-1 Defiant cũng cho phép xoay sở linh động hơn trong điều kiện tác chiến trong thành phố hay khu vực chật hẹp Máy bay được thiết kế cho cả nhiệm vụ vận tải chiến trường và tấn công. Phiên bản vận tải chở được 12 người lính như ở UH-60 nhưng số cáng cứu thương tăng lên 8 thay vì chỉ 6 Trong khi đó, phiên bản tấn công có thể được trang bị súng máy điều khiển từ xa lắp dưới mũi máy bay và các giá tên lửa ở 2 bên cạnh sườn Tất nhiên, SB-1 Defiant cũng được trang bị những công nghệ điện tử tiên tiến giúp khả năng chiến đấu tốt hơn trong môi trường tác chiến hiện đại Đây cũng là một trong số rất ít những mẫu trực thăng có tiếng ồn nhỏ khi bay. Dự kiến khi đi vào hoạt động, đây sẽ là một trong những siêu trực thăng độc đáo nhất thế giới với tính năng chiến đấu và vận tải vượt trội so với các dòng trực thăng hiện có

