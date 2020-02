Siêu tên lửa hạt nhân Minuteman III là một trong những vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất hiện nay trên thế giới. Sức hủy diệt của chúng gấp hàng trăm lần quả bom hạt nhân Mỹ từng thả xuống Nhật Bản trong Thế chiến thứ II. Đây là loại tên lửa hạt nhân chiến lược cực kỳ đáng sợ, vì thế "lâu lâu" Mỹ lại đem ra thử một lần để "nắn gân" đối phương. Hãng RT của Nga đưa tin, Lực lượng Không gian Mỹ vừa cho phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III vào hôm 5-2 từ căn cứ không quân Vandenberg tại California. Đây là lần đầu tiên căn cứ Vandenberg phóng tên lửa kể từ khi cơ sở này trở thành một phần của Lực lượng Không gian Mỹ, đơn vị mới được thành lập vào cuối tháng 12-2019. Tên lửa Minuteman III mang trong mình sức mạnh đáng sợ cùng khả năng bay cực nhanh, khiến cho các hệ thống đánh chặn của đối phương đành thúc thủ. Với vận tốc lên tới Mach 23 (28.176 km/h, hoặc 7.8 km/s) cao hơn cả siêu tên lửa Avangard (Mach 20) của Nga, Minuteman III của Mỹ chính là tên lửa có vận tốc khủng khiếp nhất mà con người từng chế tạo. Tên lửa Minuteman III hiện là lực lượng nòng cốt trong kho hạt nhân phóng từ mặt đất của quân đội Mỹ. Hình ảnh các đầu đạn hạt nhân của tên lửa này. Loại tên lửa hạt nhân chiến lược này được coi là niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng Mỹ, là thành quả của 30 năm nghiên cứu và phát triển Nó là thành viên thứ ba của gia đình tên lửa đạn đạo Minuteman do tập đoàn Boeing phát triển cho lực lượng tên lửa chiến lược Mỹ. Minuteman III là loại tên lửa 3 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, trọng lượng 35,3 tấn, chiều dài 18,26 mét, tầm bay cao 1.120 km, tầm bắn 13.000 km. Nếu khai hỏa từ căn cứ không quân ở California, siêu tên lửa hạt nhân này chỉ cần khoảng 30 phút để đánh trúng mọi mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của mọi đối thủ. Cơ chế phóng của tên lửa gồm: 1: Khởi đầu giai đoạn 1, điểm hỏa động cơ thứ nhất đẩy tên lửa ra khỏi giếng (A); 2: Khoảng 60 giây sau, khai hỏa động cơ thứ 2, tầng thứ nhất tách ra, rơi xuống, kết thúc giai đoạn 1, chuyển sang giai đoạn 2 (B); 3: Khoảng 120 giây sau, động cơ thứ 3 (C) được khai hỏa và tầng thứ 2 tách ra, rơi xuống. Bắt đầu giai đoạn 3: Khoảng 180 giây sau, tầng thứ 3 tách ra, bóc vỏ và lớp chụp đầu đạn (D) để lộ đầu đạn. Phần đế gắn đầu đạn sẽ chuẩn bị được tách ra bay theo quán tính. Trong 2 giai đoạn này, bộ vi xử lý của đầu đạn sẽ tự dẫn, nó sẽ lấy độ cao rồi tự phân hướng và phóng liên tiếp xuống và phá hủy toàn bộ mục tiêu. Minuteman III áp dụng mô hình phóng đa đầu đạn phân hướng, đa phương thức dẫn đường, có thể mang một hoặc tối đa 3 đầu đạn hạt nhân loại W62, W78, W87. Mỗi đầu đạn W87 có sức công phá tối đa xấp xỉ 500 kiloton, tức gấp 31 lần quả bom nguyên tử thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong Thế chiến 2. Minuteman được thiết kế bao gồm 3 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn; mỗi tầng tương ứng với một loại động cơ đẩy, chỉ sử dụng trong một giai đoạn bay, sau đó sẽ tách ra và rơi xuống. Giai đoạn 1 sử dụng động cơ Thiokol TU-122 (M-55); giai đoạn 2 là động cơ Aerojet-General SR-19-AJ-1, còn giai đoạn 3 sử dụng Aerojet/Thiokol SR73-AJ/TC-1 làm động cơ đẩy. Để bảo mật an toàn, cơ chế điều khiển phóng của loại tên lửa này được áp dụng công nghệ điện tử cũ để hạn chế việc bị tấn công bằng hệ thống mạng internet , cướp quyền điều khiển. Không quân Mỹ hiện có khoảng 400 tên lửa Minuteman III triển khai ở các hầm phóng dưới lòng đất hoặc nằm trong kho chờ sử dụng. Đây là loại ICBM phóng từ mặt đất duy nhất nhất còn được sử dụng trong quân đội Mỹ. Hiện Minuteman III vẫn được coi là loại tên lửa hạt nhân có tốc độ bay lớn và khó đánh chặn nhất thế giới. Chúng tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc duy trì cán cân hạt nhân với Nga và Trung Quốc. Mỹ có kế hoạch duy trì sử dụng Minuteman III đến cuối năm 2030 trước khi thay thế nó bằng loại ICBM khác hiện đại hơn.

Siêu tên lửa hạt nhân Minuteman III là một trong những vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất hiện nay trên thế giới. Sức hủy diệt của chúng gấp hàng trăm lần quả bom hạt nhân Mỹ từng thả xuống Nhật Bản trong Thế chiến thứ II. Đây là loại tên lửa hạt nhân chiến lược cực kỳ đáng sợ, vì thế "lâu lâu" Mỹ lại đem ra thử một lần để "nắn gân" đối phương. Hãng RT của Nga đưa tin, Lực lượng Không gian Mỹ vừa cho phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III vào hôm 5-2 từ căn cứ không quân Vandenberg tại California. Đây là lần đầu tiên căn cứ Vandenberg phóng tên lửa kể từ khi cơ sở này trở thành một phần của Lực lượng Không gian Mỹ, đơn vị mới được thành lập vào cuối tháng 12-2019. Tên lửa Minuteman III mang trong mình sức mạnh đáng sợ cùng khả năng bay cực nhanh, khiến cho các hệ thống đánh chặn của đối phương đành thúc thủ. Với vận tốc lên tới Mach 23 (28.176 km/h, hoặc 7.8 km/s) cao hơn cả siêu tên lửa Avangard (Mach 20) của Nga, Minuteman III của Mỹ chính là tên lửa có vận tốc khủng khiếp nhất mà con người từng chế tạo. Tên lửa Minuteman III hiện là lực lượng nòng cốt trong kho hạt nhân phóng từ mặt đất của quân đội Mỹ. Hình ảnh các đầu đạn hạt nhân của tên lửa này. Loại tên lửa hạt nhân chiến lược này được coi là niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng Mỹ, là thành quả của 30 năm nghiên cứu và phát triển Nó là thành viên thứ ba của gia đình tên lửa đạn đạo Minuteman do tập đoàn Boeing phát triển cho lực lượng tên lửa chiến lược Mỹ. Minuteman III là loại tên lửa 3 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, trọng lượng 35,3 tấn, chiều dài 18,26 mét, tầm bay cao 1.120 km, tầm bắn 13.000 km. Nếu khai hỏa từ căn cứ không quân ở California, siêu tên lửa hạt nhân này chỉ cần khoảng 30 phút để đánh trúng mọi mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của mọi đối thủ. Cơ chế phóng của tên lửa gồm: 1: Khởi đầu giai đoạn 1, điểm hỏa động cơ thứ nhất đẩy tên lửa ra khỏi giếng (A); 2: Khoảng 60 giây sau, khai hỏa động cơ thứ 2, tầng thứ nhất tách ra, rơi xuống, kết thúc giai đoạn 1, chuyển sang giai đoạn 2 (B); 3: Khoảng 120 giây sau, động cơ thứ 3 (C) được khai hỏa và tầng thứ 2 tách ra, rơi xuống. Bắt đầu giai đoạn 3: Khoảng 180 giây sau, tầng thứ 3 tách ra, bóc vỏ và lớp chụp đầu đạn (D) để lộ đầu đạn. Phần đế gắn đầu đạn sẽ chuẩn bị được tách ra bay theo quán tính. Trong 2 giai đoạn này, bộ vi xử lý của đầu đạn sẽ tự dẫn, nó sẽ lấy độ cao rồi tự phân hướng và phóng liên tiếp xuống và phá hủy toàn bộ mục tiêu. Minuteman III áp dụng mô hình phóng đa đầu đạn phân hướng, đa phương thức dẫn đường, có thể mang một hoặc tối đa 3 đầu đạn hạt nhân loại W62, W78, W87. Mỗi đầu đạn W87 có sức công phá tối đa xấp xỉ 500 kiloton, tức gấp 31 lần quả bom nguyên tử thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong Thế chiến 2. Minuteman được thiết kế bao gồm 3 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn; mỗi tầng tương ứng với một loại động cơ đẩy, chỉ sử dụng trong một giai đoạn bay, sau đó sẽ tách ra và rơi xuống. Giai đoạn 1 sử dụng động cơ Thiokol TU-122 (M-55); giai đoạn 2 là động cơ Aerojet-General SR-19-AJ-1, còn giai đoạn 3 sử dụng Aerojet/Thiokol SR73-AJ/TC-1 làm động cơ đẩy. Để bảo mật an toàn, cơ chế điều khiển phóng của loại tên lửa này được áp dụng công nghệ điện tử cũ để hạn chế việc bị tấn công bằng hệ thống mạng internet , cướp quyền điều khiển. Không quân Mỹ hiện có khoảng 400 tên lửa Minuteman III triển khai ở các hầm phóng dưới lòng đất hoặc nằm trong kho chờ sử dụng. Đây là loại ICBM phóng từ mặt đất duy nhất nhất còn được sử dụng trong quân đội Mỹ. Hiện Minuteman III vẫn được coi là loại tên lửa hạt nhân có tốc độ bay lớn và khó đánh chặn nhất thế giới. Chúng tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc duy trì cán cân hạt nhân với Nga và Trung Quốc. Mỹ có kế hoạch duy trì sử dụng Minuteman III đến cuối năm 2030 trước khi thay thế nó bằng loại ICBM khác hiện đại hơn.