Tạp chí National Interest của Mỹ mới đây đã có bài viết phân tích thông tin về lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ thứ năm mới nhất của Nga, đó là chiếc Laika - Dự án 545. Các chuyên gia quân sự tin rằng Laika của Nga sẽ là một đối trọng xứng đáng với tàu ngầm tấn công hạt nhân Virginia được phát triển bởi Mỹ, chúng đều là những "sát thủ dưới lòng biển sâu". Thậm chí có ý kiến còn cho rằng xét về đặc tính kỹ chiến thuật và vũ khí, sản phẩm mới của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga tỏ ra vượt trội đáng kể so với tàu ngầm của Mỹ. Theo một nhà báo của National Interset, ông đã thu hút sự chú ý vào hình ảnh được đăng tải trên truyền hình Nga, trong đó đề cập đến một tàu ngầm mới nhất chưa từng được công bố. Được biết trước đây truyền thông Nga cũng nhiều lần "vô tình" để lộ thông tin về những vũ khí tuyệt mật của họ như một cách ngầm phô trương sức mạnh quân sự. Theo tạp chí Mỹ, một so sánh sơ bộ về đặc điểm của Laika và Virginia cho thấy sự vượt trội hơn đáng kể của tàu ngầm tấn công hạt nhân Nga so với Mỹ, đây là điều không gây ngạc nhiên khi Virginia đã ra đời khá lâu. Tàu ngầm Laika được cho là sở hữu độ linh hoạt cao, có khả năng lặn đến độ sâu lớn và mang trong mình kho vũ khí đa dạng hơn, nó được chế tạo với kỳ vọng đánh bại mọi đối thủ dưới lòng biển sâu. Các chuyên gia Mỹ cho rằng Nga sẽ sản xuất khoảng 10 chiếc tàu ngầm loại này. Nhưng do chi phí cao, họ không nghĩ rằng công việc trên sẽ được bắt đầu trước năm 2023. Cần nhớ lại rằng vào tháng 3/2020, Tư lệnh Hải quân Nga đã tiết lộ thông tin sơ bộ về việc chế tạo tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ thứ năm đầy hứa hẹn thuộc Dự án 545 mang tên Laika (hay còn được gọi là Husky). Trước đó đã có không ít dự đoán về thế hệ tàu ngầm thứ năm tuyệt mật của Nga, tuy nhiên đây mới là lần đầu thông tin này được xác nhận một cách chính thức từ người đứng đầu lực lượng hải quân Nga. Chiếc Laika dự kiến sẽ được trang bị vũ khí siêu vượt âm, cụ thể là tên lửa 3M22 Zircon hiện đang trải qua các cuộc thử nghiệm trên tàu mặt nước và sẽ sớm có phiên bản phóng từ dưới nước trang bị cho tàu ngầm. Thời gian ước tính của việc triển khai một thế hệ tàu ngầm hạt nhân mới trong hải quân Nga vẫn chưa được công bố rõ ràng, nhưng có ý kiến cho rằng Laika sẽ nhận được lò phản ứng hạt nhân mới với hiệu suất cao hơn. Trong diễn biến khác, hãng thông tấn TASS cho biết, hai tàu đổ bộ tấn công trang bị trực thăng (LHD) đầu tiên của hải quân Nga sẽ được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Zaliv nằm trên bán đảo Crimea. Hợp đồng dự kiến sẽ được ký kết chính thức vào cuối tháng 4, giá trị đầu tư cho hai chiếc LHD này ước tính vào khoảng 100 tỷ Ruble (tương đương 1,3 tỷ USD).

