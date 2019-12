Truyền thông Nga cho rằng tiêm kích tàng hình Su-57 của mình tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với F-35 Lightning II do Mỹ sản xuất, tuy nhiên nó sắp phải đối mặt kẻ địch mới. Trang Avia cho rằng tiêm kích Su-57 của Nga là máy bay chiến đấu cơ động nhất trên thế giới, và do đó F-35 của Mỹ đã thua nó trong gần như 100% các trận không chiến giả lập. Trước tình hình trên, có dự đoán cho rằng Mỹ sẽ tái khởi động dây chuyền sản xuất F-22 Raptor đã bị đóng cửa từ lâu nhưng nhận định này không trở thành sự thật. Giới chuyên gia cho biết, không quân Mỹ đã quyết định mua khẩn cấp một lượng lớn máy bay chiến đấu F-15EX với khả năng cơ động vượt xa F-35 và có cấp độ rất gần với Su-57 của Nga. Theo các nguồn tin, trong tương lai gần, không quân Mỹ dự kiến sẽ đặt hàng tổng cộng khoảng 200 máy bay chiến đấu F-15EX, 8 trong số đó sẽ được nhận vào năm tới. Điều này chủ yếu là do tốc độ và khả năng cơ động của máy bay chiến đấu F-15EX cao hơn đáng kể so với F-35, theo một số báo cáo thì tính năng này thậm chí còn vượt qua cả F-22. Điểm mạnh khác của tiêm kích F-15EX đó là khung thân của nó được gia cố cho thời hạn sử dụng lên tới 12.000 giờ bay, nó mang được trên 10 tấn vũ khí với tối đa 24 quả tên lửa không đối không các loại. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự lại hướng sự chú ý đến một thực tế quan trọng là tiêm kích F-15EX không có công nghệ tàng hình triệt để mà nó chỉ bổ sung khoang vũ khí để giảm diện tích phản xạ radar mà thôi. Giới phân tích cho rằng F-15EX sẽ dễ dàng bị Su-57 phát hiện một cách nhanh chóng và phá hủy nó ở khoảng cách tối đa có thể thông qua các loại tên lửa không chiến ngoài tầm nhìn. Mặc dù vậy, nếu nói về một cuộc chiến đấu trên không thì nhiều người tin rằng F-15EE vẫn là một đối thủ rất xứng đáng của tiêm kích tàng hình Nga. Với radar mảng pha quét điện tử chủ động cực mạnh cùng nhiều hệ thống tác chiến điện tử tinh vi mang theo, F-15EX chưa chắc đã để cho Su-57 chiếm ưu thế trong không chiến ngoài tầm nhìn. Còn ở trường hợp đối đầu trong cự ly gần, máy tính quản lý bay với bộ vi xử lý cực nhanh giúp F-15EX có khả năng đáp ứng lệnh siêu nhanh, khiến chiếc Su-57 chưa chắc "bắt nạt" nổi nó. Một chi tiết nữa cũng cần quan tâm đó là F-15EX có thể sử dụng các loại tên lửa không chiến tầm ngắn có chức năng "khóa mục tiêu sau khi phóng" với đầu dò và cảm biến cho phép tác chiến đủ 360 độ, công nghệ này hiện Nga chưa có. Yếu tố cuối cùng cần nhắc đến là chi phí sản xuất F-15EX rẻ hơn F-22 rất nhiều vì dây chuyền chế tạo F-15 vẫn đang hoạt động chứ chưa bị đóng cửa như trường hợp F-22. Với những lợi thế trên, không khó hiểu vì sao Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn đặt niềm tin vào phiên bản nâng cấp của "Đại bàng bất khả chiến bại" F-15 Eagle.

