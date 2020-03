"Tôi đã nói chuyện với Tổng thống. Ông ấy đã cho tôi quyền để làm những gì chúng ta cần làm, phù hợp với chỉ thị của ông ấy", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper xác nhận với truyền thông ngày 12-3. Lầu Năm Góc cũng xác nhận Mỹ đã tấn công 5 cơ sở của lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tại Iraq, để đáp trả vụ tấn công nhằm vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở phía Bắc Baghdad hôm 11-3. "Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ chính xác nhằm vào các cơ sở của Kataib Hezbollah trên khắp Iraq", Reuters dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông Esper và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, không chỉ đích danh nhóm nào chịu trách nhiệm vụ tấn công nhưng tin rằng các lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Iraq đứng sau sự việc. Rạng sáng 13-3, các cuộc không kích trả đũa của Mỹ bắt đầu. Trong một thông cáo được phát đi cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết các tên lửa đã đánh trúng chính xác các kho vũ khí của lực lượng Kataib Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Iraq. Các cuộc tấn công này mang tính "tự vệ, tương xứng và trực tiếp đáp trả mối đe dọa từ các nhóm dân quân Shiite do Iran chống lưng", thông cáo nêu. "Các kho vũ khí vừa bị phá hủy này đã được thường xuyên được sử dụng để chống lại các lực lượng quân sự Mỹ và đồng minh tại Iraq", tuyên bố nhấn mạnh. Quân đội Iraq cho biết, đợt không kích của Mỹ đã đánh trúng 4 địa điểm trên lãnh thổ nước này, trong đó có 1 địa điểm nằm tại Najaf và 3 địa điểm ở Thủ đô Baghdad. Quân đội Iraq cũng thông tin về một vụ không kích ở thành phố Kerbala, nơi linh thiêng với người Hồi giáo theo dòng Shiite. Phía Iraq nói tên lửa đã đánh trúng một sân bay đang xây dựng tại Kerbala nhưng không nói rõ đây có phải là vụ không kích do Mỹ tiến hành hay không. Trong vụ tấn công hôm 11-3, lực lượng dân quân đã nã rocket từ hệ thống pháo phản lực Type-63 cỡ nòng 117mm từ một xe tải, tấn công doanh trại quân đội Taji của Iraq ở phía bắc Baghdad. Ngoài 2 binh sĩ Mỹ và 1 quân nhân Anh thiệt mạng, vụ tấn công làm bị thương 14 thành viên của lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu, bao gồm các quân nhân Mỹ, Anh, Ba Lan và một số nước khác. "Chúng ta phải bắt kẻ thủ ác chịu trách nhiệm. Các người không thể nã đạn vào căn cứ của chúng ta, làm bị thương người Mỹ rồi bình an vô sự", ông Esper nói. Washington từng quy trách nhiệm cho nhóm dân quân Kataib Hezbollah trong vụ tấn công tại Iraq hồi tháng 12 khiến một nhân viên hợp đồng của quân đội Mỹ thiệt mạng. Vụ việc dẫn đến những màn trả đũa liên tiếp, cuối cùng là vụ không kích của Mỹ giết chết tướng Qassem Soleimani của Tehran cũng như vụ tấn công tên lửa của Iran khiến hơn 100 lính Mỹ bị tổn thương não. Ngày 11-3 là sinh nhật của tướng Soleimani, người từng được xem là nhân vật quyền lực số 2 tại Iran. Có lẽ nhóm phiến quân chọn ngày này tấn công vào căn cứ liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm trả thù cho vị tướng nêu trên.

