Trong vụ tập kích căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Iraq do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiến hành bằng tên lửa đạn đạo, họ tuyên bố đã thu về thắng lợi rực rỡ. Theo báo cáo đã có 11 trong tổng số 15 quả tên lửa phóng đi đã bay trúng đích, không có trường hợp nào bị tổ hợp phòng thủ tối tân Patriot của Mỹ đánh chặn. Hiệu suất tác chiến kém đến mức ngạc nhiên của Patriot đã khiến giới phân tích phải đặt ra rất nhiều câu hỏi liên quan đến tính năng kỹ chiến thuật thực tế của vũ khí này. Tại Saudi Arabia, phiên bản Patriot PAC 3 được báo cáo đã đánh chặn thành công 100% số tên lửa được Iran cung cấp cho Houthi, bảo vệ an toàn Thủ đô Riyadh, vậy tại sao trong trận đánh vừa rồi Patriot lại có màn thế hiện kém đến vậy? Theo trang Avia của Nga, sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ phía Iran, Washington đã phải lên tiếng bào chữa cho hiệu suất tác chiến kém cỏi của các hệ thống phòng không Patriot. Vũ khí tối tân và đắt tiền này bị cáo buộc không những chẳng thể đẩy lùi cuộc tập kích mà thậm chí còn bất lực trong việc phát hiện sớm tên lửa đang bay tới. Theo đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ, sở dĩ tên lửa Iran không bị bắn hạ là do các hệ thống Patriot không được triển khai sẵn tại căn cứ không quân Al Assad và Balad, tuy nhiên hình ảnh vệ tinh cho thấy điều này hoàn toàn sai. Có thể dễ dàng nhận thấy trong tấm ảnh, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot vẫn có mặt với đầy đủ các thành phần tại căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Iraq, từ radar cho tới bệ phóng, do vậy lập luận của Washington rõ ràng là không thuyết phục. Theo các chuyên gia quân sự đến từ trang Avia của Nga thì lý do thực chất khiến Patriot bất lực trước cuộc tấn công của tên lửa đạn đạo Iran nằm ở khía cạnh khác. "Hệ thống Patriot từ trước tới nay vẫn tỏ ra cực kỳ kém hiệu quả trước tên lửa siêu thanh. Tên lửa đạn đạo của Iran đạt tốc độ lên tới Mach 3,5, lúc này các trạm radar của Patriot đã không nhận thấy cách tiếp cận của chúng". "Điều này đã từng được nhận thấy trong cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Houthi tại Yemen vào nhà máy lọc dầu Aramco của Saudi Arabia, chủng loại tên lửa khi đó cũng tương đồng", trang Avia của Nga nói rõ. Trước phản bác trên, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phải bình luận tiếp rằng những hệ thống Patriot được triển khai quá đơn độc, thiếu kết nối với mạng lưới cảnh báo sớm, đồng thời đây cũng không phải biến thể PAC 3 mới nhất. Hệ thống Patriot PAC 2 đảm nhiệm vai trò tương tự S-300 của Nga, tức là nó chống cả máy bay lẫn tên lửa trong đó trọng tâm và phi cơ, không chuyên biệt cho việc đánh chặn tên lửa đạn đạo như phiên bản PAC 3. Trong diễn biến khác, đích thân Tổng thống Donald Trump khi được hỏi đã bày tỏ sự không bằng lòng với hiệu suất tác chiến của các tổ hợp phỏng thủ tên lửa Patriot. Biện pháp được Mỹ đưa ra trong tương lai có thể sẽ là tăng cường các khẩu đội THAAD cho những căn cứ tại điểm nóng, bởi hệ thống vũ khí này có tính năng được đánh giá cao hơn rất nhiều.

