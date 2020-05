Tàu chiến ven biển USS Gabrielle Giffords, thuộc lớp Independence, đã hoạt động ở phía nam biển Đông, và là tàu chiến ven biển thứ hai hoạt động tại khu vực này trong thời gian qua, Hải quân Mỹ cho biết trong một thông cáo. Trước đó, hôm 7-5-2020, tàu chiến ven biển USS Montgomery và tàu tiếp vận USNS Cesar Chavez đã có mặt trên Biển Đông, gần nơi các tàu hải quân và hải giám của Trung Quốc đã hoạt động bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, nhằm gây sức ép lên tàu thăm dò West Capella, do công ty Petronas của Malaysia vận hành. “Việc hiện diện hải quân liên tục của Mỹ trong khu vực là tín hiệu rõ nhất về sự ủng hộ của chúng tôi đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở”, Chuẩn đô đốc Fred Kacher, chỉ huy Nhóm Tác chiến Viễn chinh số 7, cho biết trong thông cáo. Phó đô đốc Bill Merz, chỉ huy Hạm đội 7, nhấn mạnh Hải quân Mỹ sẽ điều tàu thuyền và máy bay đến hoạt động trên biển Đông ở bất cứ đâu luật pháp quốc tế cho phép, vào bất cứ lúc nào. “Các hoạt động hiện diện thường xuyên, như của tàu Gabrielle Giffords, tái khẳng định rằng Mỹ sẽ tiếp tục điều tàu và máy bay một cách tự do, theo luật pháp quốc tế và thông lệ hàng hải, bất chấp các yêu sách phi lý hay các diễn biến hiện tại”, ông Merz nói trong thông cáo. “Mỹ ủng hộ nỗ lực của các đồng minh, đối tác của chúng tôi trong việc theo đuổi các lợi ích kinh tế hợp pháp”. Các hoạt động của tàu Trung Quốc diễn ra từ tháng 12-2019, quấy rối tàu hậu cần cho West Capella của Petronas, Reuters dẫn lời của chuyên gia Greg Poling, giám đốc chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI), thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS). New York Times dẫn nguồn thạo tin quốc phòng cho biết ngoài tàu hải cảnh còn có cả tàu quân sự của Trung Quốc hoạt động ở đây. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã phủ nhận có diễn ra đối đầu trên vùng biển và cho biết tàu HD 8 chỉ tiến hành các hoạt động bình thường. “Hải quân Mỹ giữ cảnh giác và cam kết tuân theo trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông, và tiếp tục đề cao tự do hàng hải, thượng tôn pháp luật, đồng thời chống lại các hành vi cưỡng ép và phi pháp của Trung Quốc”, thông cáo của Hải quân Mỹ viết thêm. Thời gian qua, Mỹ đã tăng cường các hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông giữa bối cảnh Trung Quốc có hành động ngày càng hung hăng nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền phi pháp. Ngày 29-4, tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill (CG 52) đã "di chuyển qua vùng biển gần quần đảo Trường Sa" của Việt Nam trên Biển Đông. Hôm 28-4, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry (DDG 52) của Mỹ cũng đã tiến vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp. Trước đó, hai tàu USS Bunker Hill và USS Barry được cho là đã hộ tống tàu đổ bộ USS America (LHA 6) tiến gần khu vực có tàu thăm dò Hải dương Địa chất 8 (HD 8) của Trung Quốc, hoạt động ngoài khơi Malaysia. Ba chiến hạm này của Mỹ đã diễn tập cùng tàu HMAS Parramatta của Australia, Bộ Quốc phòng Australia cho biết. Hiện các chiến hạm từ cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục các hoạt động tuần tra trên biển Đông để đảm bảo tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế này.

Tàu chiến ven biển USS Gabrielle Giffords, thuộc lớp Independence, đã hoạt động ở phía nam biển Đông, và là tàu chiến ven biển thứ hai hoạt động tại khu vực này trong thời gian qua, Hải quân Mỹ cho biết trong một thông cáo. Trước đó, hôm 7-5-2020, tàu chiến ven biển USS Montgomery và tàu tiếp vận USNS Cesar Chavez đã có mặt trên Biển Đông, gần nơi các tàu hải quân và hải giám của Trung Quốc đã hoạt động bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, nhằm gây sức ép lên tàu thăm dò West Capella, do công ty Petronas của Malaysia vận hành. “Việc hiện diện hải quân liên tục của Mỹ trong khu vực là tín hiệu rõ nhất về sự ủng hộ của chúng tôi đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở”, Chuẩn đô đốc Fred Kacher, chỉ huy Nhóm Tác chiến Viễn chinh số 7, cho biết trong thông cáo. Phó đô đốc Bill Merz, chỉ huy Hạm đội 7, nhấn mạnh Hải quân Mỹ sẽ điều tàu thuyền và máy bay đến hoạt động trên biển Đông ở bất cứ đâu luật pháp quốc tế cho phép, vào bất cứ lúc nào. “Các hoạt động hiện diện thường xuyên, như của tàu Gabrielle Giffords, tái khẳng định rằng Mỹ sẽ tiếp tục điều tàu và máy bay một cách tự do, theo luật pháp quốc tế và thông lệ hàng hải, bất chấp các yêu sách phi lý hay các diễn biến hiện tại”, ông Merz nói trong thông cáo. “Mỹ ủng hộ nỗ lực của các đồng minh, đối tác của chúng tôi trong việc theo đuổi các lợi ích kinh tế hợp pháp”. Các hoạt động của tàu Trung Quốc diễn ra từ tháng 12-2019, quấy rối tàu hậu cần cho West Capella của Petronas, Reuters dẫn lời của chuyên gia Greg Poling, giám đốc chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI), thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS). New York Times dẫn nguồn thạo tin quốc phòng cho biết ngoài tàu hải cảnh còn có cả tàu quân sự của Trung Quốc hoạt động ở đây. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã phủ nhận có diễn ra đối đầu trên vùng biển và cho biết tàu HD 8 chỉ tiến hành các hoạt động bình thường. “Hải quân Mỹ giữ cảnh giác và cam kết tuân theo trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông, và tiếp tục đề cao tự do hàng hải, thượng tôn pháp luật, đồng thời chống lại các hành vi cưỡng ép và phi pháp của Trung Quốc”, thông cáo của Hải quân Mỹ viết thêm. Thời gian qua, Mỹ đã tăng cường các hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông giữa bối cảnh Trung Quốc có hành động ngày càng hung hăng nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền phi pháp. Ngày 29-4, tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill (CG 52) đã "di chuyển qua vùng biển gần quần đảo Trường Sa" của Việt Nam trên Biển Đông. Hôm 28-4, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry (DDG 52) của Mỹ cũng đã tiến vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp. Trước đó, hai tàu USS Bunker Hill và USS Barry được cho là đã hộ tống tàu đổ bộ USS America (LHA 6) tiến gần khu vực có tàu thăm dò Hải dương Địa chất 8 (HD 8) của Trung Quốc, hoạt động ngoài khơi Malaysia. Ba chiến hạm này của Mỹ đã diễn tập cùng tàu HMAS Parramatta của Australia, Bộ Quốc phòng Australia cho biết. Hiện các chiến hạm từ cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục các hoạt động tuần tra trên biển Đông để đảm bảo tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế này.