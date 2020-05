Thời gian gần đây truyền thông Syria đã công bố bức ảnh cho thấy một máy bay tiêm kích hạng nhẹ MiG-29SM của nước này được trang bị hệ thống gây nhiễu điện tử loại mới. Hệ thống tích hợp trên một trong những điểm treo cứng dưới cánh của tiêm kích MiG-29 được xác định chính là pod gây nhiễu điện tử Talisman (ADS) do Belarus sản xuất. Talisman ADS có nhiệm vụ bảo vệ máy bay chống lại tên lửa không đối không và đất đối không, thiết bị sẽ tự nhận biết các mối nguy cơ và được vận hành hoàn toàn tự động, theo đánh giá sẽ khiến tiêm kích đối phương chẳng thể ngắm bắn. Phía Syria tự tin cho rằng các tiêm kích MiG-29 hiện đại hóa của mình đủ khả năng bảo vệ không phận kể cả khi phải đối đầu những lực lượng mạnh nhất, bao gồm không quân Mỹ. Tuy nhiên, tạp chí Mỹ The Drive trích dẫn các nhà phân tích quân sự nước này cho rằng, ngay cả khi Syria đưa tiêm kích MiG-29 tham gia những trận không chiến cũng không thể đảm bảo an toàn cho không phận nước này. Lý do được phía Mỹ đưa ra đó là MiG-29 Syria thuộc thế hệ đầu đã quá lạc hậu, bất chấp vừa được tích hợp khí tài mới, chưa kể chúng còn ở trong tình trạng kỹ thuật khá tệ do điều kiện kỹ thuật thiếu thốn. "Những bức ảnh có độ phân giải cao tạo cơ hội để xem những chiếc máy bay này hoạt động như thế nào sau nhiều năm xung đột và trừng phạt, qua đó chúng tôi có thể nói với sự tự tin rằng, chúng trông khá đẹp mắt nhưng vô dụng", The Drive cho biết. Mặc dù tuyên bố dễ dàng đánh bại MiG-29, Mỹ đã quên đề cập rằng cho đến nay họ chưa bao giờ gặp phải những chiếc tiêm kích này ở Syria và MiG-29 vẫn được coi là một trong những máy bay chiến đấu mạnh nhất thế giới. Đến lượt mình, các chuyên gia Nga chú ý đến thực tế là những chiếc MiG-29 của Syria có thể dễ dàng tổ chức một cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào quân đội Mỹ ở phía Đông Syria. Thậm chí họ còn khẳng định đòn đánh từ những chiếc MiG-29 này khủng khiếp đến mức chỉ trong vài phút, tổn thất của Mỹ ở Trung Đông sẽ tăng thêm tới vài nghìn người. "Quân đội Syria có thể dễ dàng đưa các máy bay chiến đấu MiG-29 của họ lên bầu trời và biến binh sĩ Mỹ trở thành một mục tiêu thực sự ở phía Đông của đất nước”. “Việc coi thường MiG-29 chỉ là ý kiến của những người chưa bao giờ gặp phải chiếc tiêm kích lợi hại này trong trận chiến", chuyên gia quân sự Nga khẳng định trên trang Avia-pro. Tại thời điểm này, mặc dù không quân Syria có vấn đề rất nghiêm trọng, tuy nhiên họ vẫn nhận được sự trợ giúp đáng giá từ Nga và Iran để duy trì khả năng chiến đấu của mình. Nhưng dĩ nhiên những tuyên bố trên của truyền thông Nga và Mỹ chỉ nhằm mục đích ủng hộ cho “quân nhà”, thực tế chiến trường mới là nơi đưa ra câu trả lời chính xác nhất về năng lực thực sự của vũ khí.

Thời gian gần đây truyền thông Syria đã công bố bức ảnh cho thấy một máy bay tiêm kích hạng nhẹ MiG-29SM của nước này được trang bị hệ thống gây nhiễu điện tử loại mới. Hệ thống tích hợp trên một trong những điểm treo cứng dưới cánh của tiêm kích MiG-29 được xác định chính là pod gây nhiễu điện tử Talisman (ADS) do Belarus sản xuất. Talisman ADS có nhiệm vụ bảo vệ máy bay chống lại tên lửa không đối không và đất đối không, thiết bị sẽ tự nhận biết các mối nguy cơ và được vận hành hoàn toàn tự động, theo đánh giá sẽ khiến tiêm kích đối phương chẳng thể ngắm bắn. Phía Syria tự tin cho rằng các tiêm kích MiG-29 hiện đại hóa của mình đủ khả năng bảo vệ không phận kể cả khi phải đối đầu những lực lượng mạnh nhất, bao gồm không quân Mỹ. Tuy nhiên, tạp chí Mỹ The Drive trích dẫn các nhà phân tích quân sự nước này cho rằng, ngay cả khi Syria đưa tiêm kích MiG-29 tham gia những trận không chiến cũng không thể đảm bảo an toàn cho không phận nước này. Lý do được phía Mỹ đưa ra đó là MiG-29 Syria thuộc thế hệ đầu đã quá lạc hậu, bất chấp vừa được tích hợp khí tài mới, chưa kể chúng còn ở trong tình trạng kỹ thuật khá tệ do điều kiện kỹ thuật thiếu thốn. "Những bức ảnh có độ phân giải cao tạo cơ hội để xem những chiếc máy bay này hoạt động như thế nào sau nhiều năm xung đột và trừng phạt, qua đó chúng tôi có thể nói với sự tự tin rằng, chúng trông khá đẹp mắt nhưng vô dụng", The Drive cho biết. Mặc dù tuyên bố dễ dàng đánh bại MiG-29, Mỹ đã quên đề cập rằng cho đến nay họ chưa bao giờ gặp phải những chiếc tiêm kích này ở Syria và MiG-29 vẫn được coi là một trong những máy bay chiến đấu mạnh nhất thế giới. Đến lượt mình, các chuyên gia Nga chú ý đến thực tế là những chiếc MiG-29 của Syria có thể dễ dàng tổ chức một cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào quân đội Mỹ ở phía Đông Syria. Thậm chí họ còn khẳng định đòn đánh từ những chiếc MiG-29 này khủng khiếp đến mức chỉ trong vài phút, tổn thất của Mỹ ở Trung Đông sẽ tăng thêm tới vài nghìn người. "Quân đội Syria có thể dễ dàng đưa các máy bay chiến đấu MiG-29 của họ lên bầu trời và biến binh sĩ Mỹ trở thành một mục tiêu thực sự ở phía Đông của đất nước”. “Việc coi thường MiG-29 chỉ là ý kiến của những người chưa bao giờ gặp phải chiếc tiêm kích lợi hại này trong trận chiến", chuyên gia quân sự Nga khẳng định trên trang Avia-pro. Tại thời điểm này, mặc dù không quân Syria có vấn đề rất nghiêm trọng, tuy nhiên họ vẫn nhận được sự trợ giúp đáng giá từ Nga và Iran để duy trì khả năng chiến đấu của mình. Nhưng dĩ nhiên những tuyên bố trên của truyền thông Nga và Mỹ chỉ nhằm mục đích ủng hộ cho “quân nhà”, thực tế chiến trường mới là nơi đưa ra câu trả lời chính xác nhất về năng lực thực sự của vũ khí.