Chiến đấu cơ Lockheed F-117 Nighthawk Chim ưng đêm, tên hiệu “hạt huyền”, được mệnh danh là "bóng ma" của không quân Mỹ. Ngày 18-6-1981 chiếc F-117 thực hiện chuyến bay đầu tiên, mở ra kỷ nguyên của những chiến đấu cơ tàng hình. Vũ khí này là sản phẩm của Tập đoàn Lockheed Martin phát triển cho Không quân Mỹ. Tập đoàn này đã sản xuất tổng cộng 64 chiếc F-117 trong đó có 5 mẫu thử nghiệm. Do được thiết kế để chống lại sự phát hiện của radar đối phương, Lockheed F-117 Nighthawk sở hữu hình dáng vô cùng đặc biệt cùng thiết kế góc cạnh. Là chiếc máy bay có thể sử dụng đầu tiên trên thế giới được thiết kế hoàn toàn theo công nghệ tàng hình. Không lực Hoa Kỳ là lực lượng duy nhất sử dụng loại máy bay này, nó là hậu duệ trực tiếp của chương trình mẫu tàng hình Have Blue. Thiết kế khí động học kỳ dị của F-117 là nhằm làm tán xạ sóng radar từ đó giúp nó khó bị phát hiện hơn bằng các biện pháp trinh sát điện từ. F-117 được thiết kế dùng cho những nhiệm vụ đặc biệt trong giai đoạn đầu chiến tranh Với nhiệm vụ như: bắn phá các mục tiêu sở chỉ huy, trung tâm thông tin, trận địa phòng không, kho tàng vũ khí đặc biệt, sân bay, các cơ quan đầu não của đối phương. Khi vũ khí này đảm trách nhiệm vụ tấn công mặt đất trước sự bất lực của radar đối phương, F-117 thực sự tạo ra cuộc cách mạng chế tạo máy bay tàng hình trên khắp thế giới. F-117 tạo ra cuộc cách mạng chế tạo máy bay tàng hình trên khắp thế giới. Nhưng trong thời gian tới mẫu máy bay sẽ ngừng sử dụng vĩnh viễn F-117 sử dụng hai động cơ tuốc bin cánh quạt General Electric F404 không có bộ phận đốt lần hai, và hệ thống điều khiển bay phức tạp. Điểm đặc biệt là F-117 có thể được tái nạp nhiên liệu trên không. Để làm giảm chi phí phát triển, hệ thống điện tử, hệ thống điều khiển bay và nhiều phần khác được lấy từ chiếc F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet and F-15E Strike Eagle sang (vì thế những bộ phận này có thể được coi là thiết bị dự trữ nhằm bảo mật dự án). F-117 được trang bị hệ thống hoa tiêu tinh vi và các hệ thống tấn công được tích hợp vào trong một bộ hệ thống điện tử số. F-117 không mang radar, để làm giảm khả năng bị theo dõi, khóa mục tiêu của đối phương dựa vào tín hiệu radar phát ra. F-117 hoa tiêu chủ yếu bằng GPS và hoa tiêu quán tính độ chính xác cao. Nhiệm vụ được điều phối bởi một hệ thống xác lập kế hoạch bay tự động có thể tự động thực hiện mọi khâu của nhiệm vụ tấn công, gồm cả khai hỏa vũ khí. Mục tiêu được một hệ thống hình ảnh nhiệt hồng ngoại phát hiện, chỉ định cho một thiết bị laser xác định tầm bắn, và chỉ thị cho những quả bom dẫn đường laser. Các khoang vũ khí riêng biệt bên trong F-117 có thể mang 2.300 kg vũ khí. Các vũ khí thường được trang bị là một cặp GBU-10, GBU-12, hay bom dẫn đường laser GBU-27, hai bom phá hầm ngầm BLU-109. Trên lý thuyết nó có thể mang hầu hết các loại vũ khí có trong kho của Quân đội Hoa Kỳ, gồm cả bom hạt nhân B61. Sau thời gian phục vụ, F-117 bị rút khỏi biên chế năm 2008. Thực tế dù bị rút ra khỏi biên chế, tuy nhiên thời gian gần đây, loại máy bay tàng hình F-117 biệt danh "bóng ma đêm" lại liên tục xuất hiện trên bầu trời thuộc khu vực "thung lũng Chết", bang Nevada, nước Mỹ. Việc gọi tái ngũ dòng máy bay này có thể Mỹ đang thử nghiệm một chiến thuật tác chiến nào đó để tận dụng máy bay tàng hình F-117 trong giai đoạn các mạng lưới phòng thủ ngày càng dày đặc.

