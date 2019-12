"Tàu do thám Viktor Leonov xuất hiện ngoài khơi bờ biển Nam Carolina và Florida trong vài ngày qua. Con tàu có hành động thiếu an toàn khi không sử dụng đèn tín hiệu trong thời tiết xấu, không hồi đáp tín hiệu liên lạc từ các tàu thương mại gần đó và di chuyển thất thường", một quan chức Mỹ giấu tên vừa cho biết. Tuần duyên Mỹ đã phát thông báo an toàn hàng hải để cảnh báo tàu hàng ở khu vực hoạt động của tàu Viktor Leonov. Tàu khu trục USS Mahan cũng được triển khai giám sát tàu do thám Nga. Viktor Leonov thường hiện diện mỗi năm một lần trên vùng biển quốc tế gần bờ biển phía đông nước Mỹ kể từ năm 2015. Con tàu từng xuất hiện gần căn cứ tàu ngầm hạt nhân chiến lược Mỹ tại bang Georgia đầu năm 2018. Hoạt động này không vi phạm luật quốc tế, nhưng vẫn khiến một số nhà lập pháp Mỹ lo ngại về khoảng cách gần của nó. Viktor Leonov là một trong 7 tàu thu thập dữ liệu tình báo Đề án 864 "Vishnya" trong biên chế hải quân Nga, được chế tạo trong thập niên 1980. Tàu có lượng giãn nước 3.470 tấn, được trang bị nhiều loại cảm biến và hệ thống định vị thủy âm hiện đại, cho phép chúng theo dõi hoạt động của tàu mặt nước và tàu ngầm trong phạm vi hàng chục km. Dữ liệu thu được sẽ được chuyển về qua vệ tinh nhờ hai ăng ten cỡ lớn đặt trong vòm bảo vệ. Giới quan sát cho rằng những thông tin thu được bởi chiếc tàu này sẽ giúp Nga rất nhiều trong các chiến lược ngoại giao cũng như quân sự. Hiểu được điều này nên Mỹ thường có những biện pháp cứng rắn nhằm đối phó với những chiếc tàu do thám kiểu này. Vào năm 2015, Mỹ đã điều động chiến đấu cơ để thị uy trước con tàu, khi nó tới gần lãnh hải Mỹ. Để phòng vệ, tàu lớp Vishnya được lắp hai hệ thống phòng thủ cực gần AK-630 và tên lửa phòng không vác vai.

