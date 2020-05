Chính phủ Mỹ đã thông báo cho Quốc hội về việc bán loạt ngư lôi tiên tiến cho đảo Đài Loan. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hợp đồng cung cấp 18 ngư lôi hạng nặng Mk 48, Mod 6 AT công nghệ tiên tiến cùng các thiết bị liên quan trị giá 180 triệu USD, Cơ quan hợp tác An ninh quốc phòng cho biết hôm 20-5, theo Reuters. Mod 6 AT được đánh giá là một trong những phiên bản hiện đại nhất của gia đình ngư lôi hạng nặng Mk 48. Ngư lôi được cập nhật phần mềm mới cho phép “bắn - quên”, giúp tàu ngầm đối phó với nhiều mục tiêu cùng lúc. Ngư lôi có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu ở cả vùng nước nông và nước sâu. Cơ quan hợp tác An ninh quốc phòng đã cung cấp chứng nhận cần thiết và thông báo cho Quốc hội Mỹ về việc bán vũ khí cho đảo Đài Loan hôm 20-5. “Việc đề xuất bán vũ khí cho đảo Đài Loan để phục vụ lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh của Mỹ, bằng cách hỗ trợ cho những nỗ lực tiếp tục hiện đại hóa lực lượng vũ trang đảo Đài Loan và duy trì khả năng phòng thủ đáng tin cậy của hòn đảo”, trích thông báo của Cơ quan hợp tác An ninh quốc phòng Mỹ. Thông báo bán ngư lôi hạng nặng cho đảo Đài Loan được Mỹ đưa ra cùng ngày với lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Trong lễ nhậm chức, bà Thái mạnh mẽ bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Đáp lại Bắc Kinh tuyên bố "thống nhất là không thể tránh khỏi và họ sẽ không bao giờ dung túng cho nền độc lập của đảo Đài Loan". Trung Quốc đã tăng cường các cuộc tập trận xung quanh đảo Đài Loan, kể từ khi bà Thái tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2. Bắc Kinh xem bà Thái Anh Văn là một phần tử ly khai, khi mong muốn xây dựng nền độc lập cho đảo Đài Loan. Quay trở lại với Mk 48, đây là loại ngư lôi hạng nặng được trang bị trên tàu ngầm của Hải quân Mỹ và đồng minh. Được phát triển từ cuối thập niên 1960 đầu 1970, cho tới nay, đây vẫn là loại ngư lôi hạng nặng hàng đầu thế giới. Ngư lôi Mk 48 ra đời nhằm đối phó với những tiến bộ của công nghệ tàu ngầm Liên Xô và chính thức được đưa vào trang bị năm 1972 với phiên bản Mk 48 Mod 1. Cận cảnh tàu chiến bị ngư lôi Mk-48 xé toạc. Năm 1988, phiên bản nâng cấp Mk 48 ADCAP ra đời và bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt trong năm 1989. Biến thể hiện đại nhất hiện nay là Mk 48 Mod 7 CBASS với băng thông của hệ thống sonar được mở rộng chính thức đi vào hoạt động năm 2008. Vì thế nó cũng có một cái giá khá "chát", lên tới 3,8 triệu USD/quả. Thông số kỹ thuật cơ bản của ngư lôi Mk-48 ADCAP: Trọng lượng 1.676kg; đầu đạn 295kg; dài 5,79m; đường kính 533mm. Tầm bắn hiệu quả 38km khi chạy ở tốc độ 102km/h hoặc 50km với tốc độ 74km/h; độ sâu hoạt động lớn nhất đạt tới 800m. Mk-48 có thể được dẫn hướng từ tàu ngầm, chúng cũng có các sensor chủ động hoặc bị động riêng để tự dò tìm, thực hiện quy trình bám và tấn công mục tiêu. Ngư lôi Mk- 48 được thiết kế để nổ phía dưới các tàu mặt nước khiến sức hủy diệt tăng lên gấp bội. Ngư lôi Mk-48 có khả năng xuyên thủng vỏ thép của tàu ngầm thông qua một cơ chế đặc biệt nằm ở phần mũi quả ngư lôi có thể đốt cháy và làm tan chảy kim loại. Với những tính năng chiến đấu đỉnh cao, Mk-48 tiếp tục là đòn hủy diệt kinh hoàng của hải quân Mỹ.

