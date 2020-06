Theo trang Avia-pro của Nga, liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tiếp tục có hành động nhằm khẳng định sự hiện diện quân sự của mình ở Syria và Trung Đông. Cụ thể vào ngày 15/6, một máy bay không người lái tấn công (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ đã sử dụng tên lửa RX-9 Hellfire để loại bỏ cùng lúc hai thủ lĩnh của tổ chức khủng bố al-Qaeda. Loại tên lửa này không dùng đầu đạn mà bắn ra các lưỡi dao để cắt nhỏ mục tiêu, nó được cho là có tác dụng giảm thiểu thương vong không mong muốn với dân thường. Nhưng điều đáng chú ý nhất ở đây đó là máy bay không người lái Mỹ theo nhận định đã vượt qua thành công tất cả các hệ thống phòng không Nga bố trí gần biên giới Syria. Mạng lưới phòng không Nga - Syria bao gồm cả tổ hợp S-300PMU-2 Favorit do binh sĩ Syria vận hành và cả S-400 Triumf của Nga, chưa kể nhiều tổ hợp Pantsir-S1, Buk-M2E… Do thiếu tuyên bố từ đại diện quân đội Nga, và thực chất Moskva cũng chỉ được biết về hoạt động của Mỹ sau khi đã hoàn thành mà một nhận xét đã xuất hiện. Giới phân tích cho rằng hoạt động quân sự vừa qua của người Mỹ đã không được phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự Nga ở Syria, nó diễn ra một cách hoàn toàn bất ngờ. Truyền thông khu vực cho biết thêm, cả hai thủ lĩnh phiến quân thánh chiến bao gồm Khurras Ad-Din Bilyal Al-Sanani và Khalid Mustaf Khalifa Al-Aruri đều đã bị tiêu diệt trong vụ tập kích vừa qua. Căn cứ dữ liệu sau đó, các chuyên gia cho rằng UAV Mỹ đã bay vào bầu trời Idlib, cũng có thể chúng tới từ hướng Đông Nam hoặc từ hướng Đông, khu vực này có sự hiện diện dày đặc của các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm xa của Nga. Có tính đến thực tế là không xuất hiện bình luận nào về sự phối hợp của hoạt động quân sự, rõ ràng máy bay không người lái của Mỹ đã không hề được chú ý và bị phát hiện bởi các hệ thống phòng không Nga, giới phân tích bình luận. Cách đây hơn một tháng, Mỹ cũng có hành động tương tự nhưng khi đó họ sử dụng tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II để ném bom mục tiêu nằm sâu trong đất Syria và khi đó cũng không có phản ứng từ phòng không Nga - Syria. Tuy rằng vụ tấn công này của máy bay Mỹ mang lại lợi ích cho Moskva cũng như Damascus nhưng theo thông lệ, họ vẫn sẽ công bố rõ đường bay của phi cơ nhằm chứng minh “sự vượt trội của hệ thống phòng không”. Giới phân tích nói thêm rằng nếu UAV Mỹ lợi dụng địa hình và bay thấp nhằm tránh radar thì rất khó để phát hiện ra nó. Nếu thông tin trên là chính xác thì rõ ràng năng lực tác chiến thực tế của các hệ thống phòng không Nga lại một lần nữa bị đặt dấu hỏi.

