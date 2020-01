Trang Avia của Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, không quân Iran đang bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đến tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 MiG-35. Moskva đang rất kỳ vọng sẽ ký được hợp đồng xuất khẩu đầu tiên cho MiG-35, nhất là khi chiếc chiến đấu cơ này đã liên tiếp bị nhiều đối tác gạt khỏi kế hoạch mua sắm. Như đã thông tin trước đó, tình trạng không quân Iran hiện nay vô cùng lạc hậu, chủ lực của họ là các tiêm kích F-14 Tomcat do Mỹ chế tạo đã hơn 40 năm tuổi. Bổ trợ cho F-14 Tomcat là một số chiến đấu cơ MiG-29 Fulcrum đời đầu, F-4 Phantom 2 và F-5E/F Tiger II cũng ở trong tình trạng cực kỳ lạc hậu, lực lượng trên khiến Iran khó lòng đối đầu các quốc gia xung quanh chứ chưa nói đến Mỹ. Trong quá khứ, Iran từng đứng trước cơ hội sở hữu phi đội 30 tiêm kích đa năng Su-30SM hiện đại khi lệnh cấm vận đối với họ được dỡ bỏ sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử với nhóm P5+1. Nhưng đáng tiếc vì màn đấu đá nội bộ giữa quân đội chính quy và Vệ binh cách mạng Hồi giáo mà dự định trên không thành, khiến Iran bỏ lỡ cơ hội vàng để nâng cấp sức mạnh chiến đấu cho không quân. Tuy nhiên trước tình hình căng thẳng với Mỹ đang lên cao, Iran đang xúc tiến kế hoạch mua sắm chiến đấu cơ mới, nhất là khi Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani trong chuyến thăm Tehran đã hỗ trợ nước này một khoản tiền lên tới 3 tỷ USD. Theo hãng tin Reuters, Iran dự tính sẽ chi khoảng 1 - 1,5 tỷ USD để bồi thường cho các nạn nhân trên chiếc máy bay Boeing 737 của Ukraine bị bắn nhầm, số tiền còn lại sẽ dùng để mua vũ khí và thiết bị quân sự mới. Mặc dù Iran và Nga có mối quan hệ hợp tác quốc phòng rất tốt đẹp nhưng cần phải lưu ý rằng giữa Tehran và Bắc Kinh cũng có nhiều chương trình hợp tác quân sự rất đáng chú ý. Trang Sina của Trung Quốc mới đây đã cho biết khả năng rất cao là Iran sẽ lựa chọn tiêm kích đa năng hạng nhẹ J-10C do tập đoàn Thành Đô chế tạo thay vì mua MiG-35. Theo Sina, lý do đầu tiên khiến Tehran ngại ngần khi đặt niềm tin vào MiG-35 là bởi chiếc tiêm kích này thậm chí còn bị chính không quân Nga từ chối tiếp nhận, họ chỉ buộc phải đặt hàng một lô nhỏ để cứu nhà sản xuất mà thôi. Trong khi đó tiêm kích J-10C đã được sản xuất với số lượng lớn để cung cấp cho không quân Trung Quốc, nó nổi tiếng có giá thành rẻ, chi phí hoạt động thấp và cực kỳ đáng tin cậy. J-10C của Trung Quốc đã chứng minh có khả năng thao diễn chẳng kém gì MiG-35, tại Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2018, nó đã trình diễn những động tác nhào lộn cực kỳ phức tạp chỉ với 1 động cơ 3D TVC. Hệ thống điện tử hàng không của J-10C cũng được đánh giá cao hơn MiG-35 nhờ radar mảng pha quét điện tử chủ động LKF601E và các cảm biến ứng dụng thành tựu mới nhất của công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Ngoài ra Iran còn đang tỏ ra nghi ngờ vũ khí Nga, nhất là sau sự việc tiêm kích F-35I Adir của Israel xâm nhập dễ dàng không phận của họ hồi đầu năm 2018, Tehran khi đó cáo buộc Moskva đã âm thầm cung cấp mã nguồn của S-300PMU-2 cho Tel Aviv. Với những lý do trên, báo chí Trung Quốc rất tự tin cho rằng tiêm kích J-10C sẽ dễ dàng đánh bại MiG-35 trong cuộc đua tại Iran.

