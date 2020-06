Theo trang Avia-pro, mới đây một máy bay chiến đấu lạ đã giáng đòn tấn công mạnh mẽ vào đoàn xe quân sự lớn của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng vũ trang của GNA. Được biết đây là các đơn vị đang mở cuộc tấn công vào thành phố Sirte do LNA kiểm soát. Theo nguồn tin thực địa, các máy bay chiến đấu này chính là MiG-29 được nhìn thấy đã hạ cánh xuống căn cứ Al-Jufra cách đây ít lâu. Thông tin cụ thể cho hay: "Một đoàn xe quân sự bao gồm hàng chục phương tiện và vài trăm người đã bị loại bỏ bởi cuộc không kích do tiêm kích hiện đại tiến hành". "Trận ném bom này do nhiều chiến đấu cơ thực hiện, chúng cất cánh từ khoảng cách xa khu vực giao tranh tại thành phố Sirte, đây là bằng chứng rõ ràng nhất về việc không quân Nga đã tham chiến". Tài khoản Twitter của nhà quan sát Last Defender cũng cho rằng cuộc tấn công nói trên là "tác phẩm" của MiG-29, bởi chiếc tiêm kích này vượt ngoài khả năng của lực lượng phòng không GNA. "Nếu đây không phải những chiếc MiG-29 tối tân của Nga thì các máy bay tiến hành đợt tấn công tiếp theo chắc chắn đã bị GNA cảnh giác và bố trí vũ khí để bắn hạ", Last Defender nhận định. Như vậy cuộc tấn công của các chiến đấu cơ này trùng khớp với thời điểm LNA tuyên bố bắt đầu chiến dịch phản công, sau khi họ được củng cố lực lượng và nhận thêm sự trợ giúp từ nước ngoài. Trong diễn biến khác, không quân Syria đã sử dụng các tiêm kích MiG-29 được Nga cung cấp để tấn công vào vị trí của những kẻ khủng bố và phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Tây Bắc đất nước. Hãng thông tấn Al Masdar News cho biết: "Không quân Ả Rập Syria (SyAAF) đã mở cuộc tấn công mạnh mẽ vào các căn cứ thánh chiến gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ".

"Theo một báo cáo thực địa từ phía Tây Bắc Syria, không quân Syria đã giáng một đòn mạnh vào các căn cứ của tổ chức khủng bố Khaat Tahrir al-Sham và Đảng Hồi giáo Turkestan ở phía Tây Aleppo". "Các cuộc không kích đã lan đến các tỉnh Idlib và Hama, nơi máy bay quân sự tấn công chiến hào và nơi trú ẩn của những tay súng thánh chiến ở các khu vực như Jabal al-Zawiya và Al-Gaab Plain". "Bất chấp sự hiện diện của hệ thống phòng không Thổ Nhĩ Kỳ gần thành phố Idlib, không quân Syria đã tiến hành cuộc không kích này mà hầu như chẳng gặp phải sự kháng cự nào". "Ngoài việc nhận tiêm kích MiG-29, quân đội chính phủ Syria (SAA) cũng đã được cung cấp thêm một lô xe tăng và xe bọc thép mới từ Bộ Quốc phòng Nga", Al Masdar News nói rõ. Số lượng máy bay chiến đấu MiG-29 vừa được bàn giao cho Không quân Syria (và theo một số báo cáo khác còn bao gồm cả máy bay ném bom Su-24) vẫn chưa được tiết lộ chính thức. Tuy nhiên theo một số nguồn tin, con số cụ thể bao gồm 6 chiếc MiG-29 và 4 chiếc Su-24, cho phép tăng cường đáng kể sức chiến đấu của không quân Syria. Đây là sự bổ sung cần thiết sau khi SyAAF bị Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy nhiều máy bay và trực thăng hồi đầu năm, cũng như bù đắp cho số tổn thất từ những cuộc tấn công của Israel vào các căn cứ của không quân Syria.

Theo trang Avia-pro, mới đây một máy bay chiến đấu lạ đã giáng đòn tấn công mạnh mẽ vào đoàn xe quân sự lớn của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng vũ trang của GNA. Được biết đây là các đơn vị đang mở cuộc tấn công vào thành phố Sirte do LNA kiểm soát. Theo nguồn tin thực địa, các máy bay chiến đấu này chính là MiG-29 được nhìn thấy đã hạ cánh xuống căn cứ Al-Jufra cách đây ít lâu. Thông tin cụ thể cho hay: "Một đoàn xe quân sự bao gồm hàng chục phương tiện và vài trăm người đã bị loại bỏ bởi cuộc không kích do tiêm kích hiện đại tiến hành". "Trận ném bom này do nhiều chiến đấu cơ thực hiện, chúng cất cánh từ khoảng cách xa khu vực giao tranh tại thành phố Sirte, đây là bằng chứng rõ ràng nhất về việc không quân Nga đã tham chiến". Tài khoản Twitter của nhà quan sát Last Defender cũng cho rằng cuộc tấn công nói trên là "tác phẩm" của MiG-29, bởi chiếc tiêm kích này vượt ngoài khả năng của lực lượng phòng không GNA. "Nếu đây không phải những chiếc MiG-29 tối tân của Nga thì các máy bay tiến hành đợt tấn công tiếp theo chắc chắn đã bị GNA cảnh giác và bố trí vũ khí để bắn hạ", Last Defender nhận định. Như vậy cuộc tấn công của các chiến đấu cơ này trùng khớp với thời điểm LNA tuyên bố bắt đầu chiến dịch phản công, sau khi họ được củng cố lực lượng và nhận thêm sự trợ giúp từ nước ngoài. Trong diễn biến khác, không quân Syria đã sử dụng các tiêm kích MiG-29 được Nga cung cấp để tấn công vào vị trí của những kẻ khủng bố và phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Tây Bắc đất nước. Hãng thông tấn Al Masdar News cho biết: "Không quân Ả Rập Syria (SyAAF) đã mở cuộc tấn công mạnh mẽ vào các căn cứ thánh chiến gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ".

"Theo một báo cáo thực địa từ phía Tây Bắc Syria, không quân Syria đã giáng một đòn mạnh vào các căn cứ của tổ chức khủng bố Khaat Tahrir al-Sham và Đảng Hồi giáo Turkestan ở phía Tây Aleppo". "Các cuộc không kích đã lan đến các tỉnh Idlib và Hama, nơi máy bay quân sự tấn công chiến hào và nơi trú ẩn của những tay súng thánh chiến ở các khu vực như Jabal al-Zawiya và Al-Gaab Plain". "Bất chấp sự hiện diện của hệ thống phòng không Thổ Nhĩ Kỳ gần thành phố Idlib, không quân Syria đã tiến hành cuộc không kích này mà hầu như chẳng gặp phải sự kháng cự nào". "Ngoài việc nhận tiêm kích MiG-29, quân đội chính phủ Syria (SAA) cũng đã được cung cấp thêm một lô xe tăng và xe bọc thép mới từ Bộ Quốc phòng Nga", Al Masdar News nói rõ. Số lượng máy bay chiến đấu MiG-29 vừa được bàn giao cho Không quân Syria (và theo một số báo cáo khác còn bao gồm cả máy bay ném bom Su-24) vẫn chưa được tiết lộ chính thức. Tuy nhiên theo một số nguồn tin, con số cụ thể bao gồm 6 chiếc MiG-29 và 4 chiếc Su-24, cho phép tăng cường đáng kể sức chiến đấu của không quân Syria. Đây là sự bổ sung cần thiết sau khi SyAAF bị Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy nhiều máy bay và trực thăng hồi đầu năm, cũng như bù đắp cho số tổn thất từ những cuộc tấn công của Israel vào các căn cứ của không quân Syria.