Trong số những dòng chiến đấu cơ huyền thoại của Mỹ không thể không kể đến F-14 Tomcat. Đây là sản phẩm của tập đoàn Grumman (nay là Northrop Grumman) phát triển cho Hải quân Mỹ. Máy bay cất cánh lần đầu vào năm 1970, được đưa vào sử dụng trong Hải quân Mỹ từ năm 1974. Phiên bản được sản xuất đầu tiên là F-14A sử dụng động cơ TF-30, được đánh giá có lực đẩy yếu và độ tin cậy thấp. Từ phiên bản F-14B và D, nhà sản xuất lắp động cơ GE F-110 mới có lực đẩy mạnh hơn. Phi công có thể cất cánh mà không cần sử dụng đến buồng đốt 2 lần giúp đảm bảo an toàn hơn. F-14 phiên bản A và B được trang bị radar xung Doppler AWG-9. Đây là loại radar được đánh giá là ít năng lực. Sau đó Mỹ đã phát triển radar APG-71 với năng lực vượt trội để trang bị cho dòng tiêm kích hạm chủ lực này. F-14 Tomcat được thiết kế với kiểu cánh cụp cánh xòe, 25% lực nâng của F-14 đến từ khu vực rộng lớn giữa 2 cánh. F-14 Tomcat không có khả năng cơ động ấn tượng như F-16, nhưng nó có khả năng ổn định ngang rất tốt đưa nó trở thành một trong những máy bay không chiến đáng sợ trên bầu trời. Đặc biệt với kiểu cánh cụp, cánh xòe giúp F-14 bay ổn định ở tốc độ thấp. Vũ khí chính của Tomcat là 6 tên lửa AIM 54 Phoenix tầm bắn tới 190 km. Đây là tên lửa không đối không có tầm bắn xa nhất của Mỹ. Ngoài ra chúng vẫn trang bị một khẩu pháo 20mm tiêu chuẩn và các tên lửa không đối không AIM-7 và AIM-9. F-14 Tomcat mang được phần lớn các loại bom hiện có trong không quân Mỹ, tổng trọng lượng vũ khí đạt 5,9 tấn. Lớn hơn một chút so với đối thủ Su-33 của Nga. F-14 Tomcat có sải cánh đến 20 m, do đó phi công phải giữ thăng bằng tốt khi hạ cánh. Kích thước của F-14 Tomcat khá ấn tượng... Cới chiều dài máy bay là 18,6m, sải cánh khi xòe là 19m, trong khi gập là 11,4m. Trọng lượng rỗng là 19.000kg, trong khi trọng lượng cất cánh tối đa là 32.805kg. Máy bay được trang bị cặp động cơ F110-GE-400 với lực đẩy khô là 72kN, trong khi tăng lực là 126kN. Cặp động cơ cực khỏe này giúp F-14 Tomcat đạt vận tốc tối đa Mach 2.34, phạm vi hoạt động gần 1.000km, trần bay đạt 16.000m. Tổng cộng đã có 712 chiếc được sản xuất từ 1969 - 1991. Giá thành của F-14 Tomcat là 38 triệu USD (1998). Nhiệm vụ chiến đấu cuối cùng của F-14 diễn ra vào ngày 8-2-2006. 2 phi cơ F-14 Tomcat hạ cánh xuống tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) sau khi ném bom Iraq. Đến tháng 9-2006, Hải quân Mỹ ngưng sử dụng toàn bộ phi đội F-14 Tomcat. Ngoài Mỹ còn có Iran đang sở hữu loại máy bay này. Ước tính vẫn còn khoảng 20 trong tổng số 79 chiếc F-14 Iran mua từ Mỹ vẫn còn hoạt động được.

