Thời gian gần đây liên tục có báo cáo về việc máy bay tác chiến đặc biệt của Mỹ thực hiện các hoạt động áp sát căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartus của Nga tại Syria. Điển hình chính là các chuyến bay trinh sát của máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon của hải quân Mỹ, thông qua những chuyến bay này dữ liệu radar của S-400 Triumf có thể bị thu thập. Quân đội Nga rất lo ngại những hoạt động của máy bay Mỹ, họ thường xuyên phải đưa tiêm kích lên đánh chặn không cho phi cơ Mỹ tiến quá sát căn cứ của mình. Mặc dù vậy hành động của Nga cũng khó mà triệt để khi phía Mỹ được trang bị những khí tài tác chiến điện tử tối tân, có thể thu thập tín hiệu tình báo hay thậm chí là chế áp khí tài đối phương từ cự ly rất xa. Vừa qua đã xảy ra một sự việc mới theo đánh giá là nghiêm trọng hơn nhiều so với những vụ đụng độ trước kia, đối tượng lần này cũng không còn là máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon nữa. Trang Avia cho biết, hôm 31/1, một máy bay tác chiến đặc biệt của không quân Mỹ đã can thiệp vào hoạt động bình thường và cố gắng làm tê liệt hệ thống phòng không S-400 của Nga được triển khai tại căn cứ không quân Hmeimim. Cụ thể, máy bay trinh sát điện tử Mỹ đã thực hiện những nỗ lực để gây nhiễu các radar của Nga bằng nhiều tần số khác nhau, cuộc đối đầu giữa máy bay quân sự Mỹ và S-400 Triumf của Nga kéo dài tới nhiều giờ. Cụ thể, báo chí Nga đang nói về máy bay tác chiến điện tử RC-135U, nó đã thực hiện hành trình bay theo tuyến đường dọc bờ biển Syria để thu thập tín hiệu tình báo. Theo các chuyên gia Nga, không quân Mỹ không chỉ thu thập tín hiệu vô tuyến từ radar S-400 mà còn cố gắng gửi tín hiệu sai đến radar, tạo ra những trở ngại nghiêm trọng cho hoạt động bình thường của Triumf. Thông tin chưa được kiểm chứng cho biết dưới tác động của máy bay tác chiến điện tử RC-135U của Mỹ, tổ hợp S-400 Triumf mà Nga triển khai tại căn cứ Hmeimim đã bị tê liệt trong vài giờ đồng hồ. Bên cạnh đó, theo một số báo cáo khác, máy bay quân sự Mỹ cũng có thể can thiệp vào hoạt động của các hệ thống phòng không S-300 Favorit của Syria, nhưng do khoảng cách lớn tới vị trí triển khai mà hoạt động này ít có cơ may thành công. Ngược lại, các chuyên gia quân sự Nga lưu ý rằng những lập luận như vậy của các nhà phân tích phương Tây là quá sớm và có thể không đáng tin cậy. "Một sự xuất hiện của bất kỳ sự can thiệp nào vào radar S-400 sẽ buộc các máy bay chiến đấu của Nga phải cất cánh từ căn cứ không quân Hmeimim để kiểm tra nguồn gây nhiễu". "Với thực tế là máy bay tác chiến điện tử Mỹ không thay đổi đường bay thì phương tiện trên sẽ không thể đạt được bất kỳ thành công nào", một chuyên gia Nga lưu ý. Sẽ cần thêm một số thông tin nữa từ cả hai bên để xác định chính xác xem có thực sự hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga tại căn cứ Hmeimim đã bị máy bay RC-135U của Mỹ chế áp điện tử gây tê liệt hoạt động trong vài giờ hay không?

