Chiếc C-130H của đơn vị không quân viễn chinh số 386 - đóng quân tại căn cứ Ali Al Salem, Kwait - gặp tai nạn khi hạ cánh xuống căn cứ Taji ở Iraq. Phi công dường như đã không làm chủ được tốc độ khiến máy bay đâm vào bức tường ở cuối đường băng và bốc cháy. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 22h10 (giờ địa phương). Các quan chức Iraq nói với AP rằng có 7 thành viên phi hành đoàn và 26 hành khách trên máy bay, nhưng quân đội Mỹ vẫn chưa xác nhận điều này và đang điều tra. Bốn người bị thương đã được đưa vào bệnh viện, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. “Đội cứu hỏa và cứu hộ đã có mặt ngay lập tức tại hiện trường trong vòng 4 phút và dập tắt đám cháy, hỗ trợ sơ tán người trên máy bay. Hành động nhanh chóng của đội cứu hỏa tại sân bay đã giúp giảm thiểu thiệt hại về con người và cơ sở vật chất”, đại tá Myles Caggins, phát ngôn viên Lực lượng đặc nhiệm liên minh chống IS ở Iraq và Syria cho biết. Quân đội Mỹ tại Iraq đã bác bỏ khả năng máy bay gặp nạn do bị tấn công. Lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn đã nhiều lần bắn tên lửa vào căn cứ Taji. Một cuộc tấn công như thế diễn ra vào ngày 11-3 đã giết chết 3 quân nhân, trong đó có một bác sĩ quân y của quân đội Hoàng gia Anh. Lockheed C-130 Hercules được phát triển từ máy bay thử nghiệm Chase XCG-20 vốn được phát triển từ năm 1947, sau đó là nguyên mẫu của máy bay vận tải C-123 Provider. Ngoài ra, C-130 còn thừa hưởng lại thiết kế của hệ thống thang bốc hàng trên máy bay Boeing C-97 Straitofreighter, hệ thống này cho phép C-130 thả dù xe tăng M551 Sheridan ở độ cao thấp. Ngày 23/8/1954, chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu thử nghiệm YC-130 cất cánh từ nhà máy của Lockheed tại Burbank, California, Mỹ. Đây là chiếc máy bay thứ 2 trong 2 nguyên mẫu thử nghiệm YC-130 đầu tiên được chế tạo hoàn chỉnh, mang mã số 53-3397 và thực hiện chuyến bay kéo dài khoảng 61 phút. C-130 bắt đầu được bàn giao vào tháng 12/1956 và tính tới năm 2019, có tổng cộng trên 2.500 chiếc C-130 với các phiên bản được chế tạo. Một số chiếc C-130A được trang bị càng trượt tuyết và có tên gọi C-130D, một số chiếc C-130A khác phục vụ Bộ chỉ huy Chiến thuật Không quân được trang bị thêm thùng nhiên liệu phụ ở dưới cánh để tăng tầm bay. Sau khi C-130A vận hành, các phiên bản kéo dài tầm bay như C-130B và C-130E bắt đầu được bàn giao vào khoảng đầu những năm 1960. C-130E có một số cải tiến mới như động cơ tuốc bin cánh quạt Allison T56-A-7A, giá treo thùng nhiên liệu phụ dưới cánh, kết cấu cải tiến. Ngoài ra, phiên bản máy bay tiếp nhiên liệu KC-130 được phát triển từ C-130F cũng bắt đầu đi vào hoạt động trong khoảng thời gian này. Phiên bản C-130H ra mắt vào năm 1974 được trang bị động cơ T56-A-15 khỏe hơn và hoạt động ổn định hơn. C-130H chính thức được trang bị vào đầu thập niên 1980. Phiên bản mới nhất hiện nay là C-130J, đây là phiên bản được nâng cấp sâu rộng với tải trọng lớn và hệ thống điện tử tối tân hơn. Sau khi nhận số lượng C-130J vào trang bị, Mỹ dần loại biên phiên bản C-130H trang bị trong đầu thập niên 1990.

