Ngày 13-5-2020, nguồn tin địa phương cho biết, 4 tiêm kích đa năng MiG-29SMT thuộc phi đoàn 116 của Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã được triển khai từ Astrakhan đến Căn cứ không quân Khmeimim tại Latakia, Syria. Đây là lần thứ hai MiG-29SMT biệt danh "mãnh điểu lưng gù" được cử tới Syria sau chuyến thử nghiệm trong vòng 2 tháng vào năm 2017 để VKS đánh giá lần cuối cùng về tính năng, kỹ chiến thuật trước khi đưa vào trang bị. Tiêm kích đa năng thế hệ 4+ MiG-29SMT là phiên bản nâng cấp và hiện đại hóa của MiG-29. Năng lực tác chiến của loại chiến đấu cơ này vượt trội so với phiên bản tiền nhiệm. Đầu tháng 9-2017, hình ảnh rò rỉ cho thấy Nga đã triển khai phi đội MiG-29SMT tới chiến trường Syria. Việc triển khai diễn ra khá âm thầm vì Nga không công bố, nhưng sự xuất hiện của loại máy bay này ngay lập tức gây sự chú ý cho giới quan sát. Nga bắt đầu phát triển MiG-29SMT vào năm 1998, chúng chính thức được giới thiệu vào năm 2004. Hiện có khoảng 30 chiếc MiG-29SMT được chế tạo đang phục vụ trong không quân Nga. Điểm đặc biệt dễ nhận thấy ở chiếc tiêm kích này là cái "lưng gù". Việc tích hợp thêm bình chứa nhiên liệu để tăng tầm bay khiến chiếc lưng của MiG-29SMT nhô lên. Nga cho hay hiệu quả tác chiến của MiG-29SMT đã tăng gấp 2,5 lần so với biến thể MiG-29, đồng thời chí phí hoạt động đã giảm khoảng 40%. MiG-29SMT có chiều dài 17,3m, sải cánh 11,9m và chiều cao 4,4m. Khối lượng cất cánh của MiG-29SMT lên tới 37 tấn và chiếc máy bay này được điều khiển bởi 1 phi công. Để cơ động, MiG-29SMT được trang bị hai động cơ RD-33MK có lực đẩy khô 55kN và lực đẩy sau khi đốt lần 2 lên tới 88kN. Với hai động cơ cực khỏe này MiG-29SMT có khả năng bay với vận tốc Mach 2, tầm tác chiến 700km. MiG-29SMT được trang bị một radar mảng pha thụ động Zhuk ME có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 120km. Radar này giúp MiG-29SMT có thể phát hiện đồng thời 10 mục tiêu và lựa chọn tiêu diệt cùng lúc 4 mục tiêu trong số đó. Đặc biệt, tải trọng vũ khí của MiG-29SMT đã tăng từ 3,5 tấn (biến thể đầu) lên tới 4,5 tấn với 7 giá treo (6 trên cánh và 1 dưới bụng thường lắp thùng dầu phụ). Việc nâng cấp ở hệ thống điện tử đem lại cho MiG-29SMT khả năng mang vác hầu hết vũ khí chính xác cao của nước Nga. Khác với thế hệ trước, MiG-29SMT giờ đây có thể mang tên lửa đối không tầm trung - xa dẫn đường bằng radar chủ động R-77, tên lửa không đối đất Kh-29T/TE, tên lửa chống tàu siêu thanh Kh-31A, tên lửa chống radar Kh-31P và các loại bom có điều khiển. Tổng công trình sư của Tập đoàn Sản xuất Máy bay Thống nhất của Nga – ông Sergei Korotkov hôm qua cho biết, các chiến đấu cơ MiG-29SMT đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tại Syria. "Sự tham gia của loại chiến đấu cơ mới nói trên trong các lần xuất kích đi tấn công kẻ địch đã cho phép chúng tôi xác nhận độ tin cậy và tính hiệu quả của chúng đồng thời đánh giá được hoạt động của các hệ thống vũ khí và điện tử trên máy bay”, ông Korotkov cho hay. Vị quan chức quân sự Nga còn nói thêm rằng, trong chiến dịch kéo dài hơn 2 tháng vừa qua, máy bay MiG-29SMT đã thực hiện hơn 140 cuộc xuất kích. Trong những lần xuất kích đó, máy bay MiG-29SMT đều hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến việc phá hủy cơ sở hạ tầng của lực lượng khủng bố. Việc tiếp tục đưa MiG-29SMT đến Syria và mục đích sử dụng nó của Nga đã khá rõ ràng, ngoài việc truy quét phiến quân Nga còn muốn nhân cơ hội để xuất khẩu hoặc nâng cấp những chiếc MiG-29 cũ trong không quân các nước khác.

Ngày 13-5-2020, nguồn tin địa phương cho biết, 4 tiêm kích đa năng MiG-29SMT thuộc phi đoàn 116 của Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã được triển khai từ Astrakhan đến Căn cứ không quân Khmeimim tại Latakia, Syria. Đây là lần thứ hai MiG-29SMT biệt danh "mãnh điểu lưng gù" được cử tới Syria sau chuyến thử nghiệm trong vòng 2 tháng vào năm 2017 để VKS đánh giá lần cuối cùng về tính năng, kỹ chiến thuật trước khi đưa vào trang bị. Tiêm kích đa năng thế hệ 4+ MiG-29SMT là phiên bản nâng cấp và hiện đại hóa của MiG-29. Năng lực tác chiến của loại chiến đấu cơ này vượt trội so với phiên bản tiền nhiệm. Đầu tháng 9-2017, hình ảnh rò rỉ cho thấy Nga đã triển khai phi đội MiG-29SMT tới chiến trường Syria. Việc triển khai diễn ra khá âm thầm vì Nga không công bố, nhưng sự xuất hiện của loại máy bay này ngay lập tức gây sự chú ý cho giới quan sát. Nga bắt đầu phát triển MiG-29SMT vào năm 1998, chúng chính thức được giới thiệu vào năm 2004. Hiện có khoảng 30 chiếc MiG-29SMT được chế tạo đang phục vụ trong không quân Nga. Điểm đặc biệt dễ nhận thấy ở chiếc tiêm kích này là cái "lưng gù". Việc tích hợp thêm bình chứa nhiên liệu để tăng tầm bay khiến chiếc lưng của MiG-29SMT nhô lên. Nga cho hay hiệu quả tác chiến của MiG-29SMT đã tăng gấp 2,5 lần so với biến thể MiG-29, đồng thời chí phí hoạt động đã giảm khoảng 40%. MiG-29SMT có chiều dài 17,3m, sải cánh 11,9m và chiều cao 4,4m. Khối lượng cất cánh của MiG-29SMT lên tới 37 tấn và chiếc máy bay này được điều khiển bởi 1 phi công. Để cơ động, MiG-29SMT được trang bị hai động cơ RD-33MK có lực đẩy khô 55kN và lực đẩy sau khi đốt lần 2 lên tới 88kN. Với hai động cơ cực khỏe này MiG-29SMT có khả năng bay với vận tốc Mach 2, tầm tác chiến 700km. MiG-29SMT được trang bị một radar mảng pha thụ động Zhuk ME có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 120km. Radar này giúp MiG-29SMT có thể phát hiện đồng thời 10 mục tiêu và lựa chọn tiêu diệt cùng lúc 4 mục tiêu trong số đó. Đặc biệt, tải trọng vũ khí của MiG-29SMT đã tăng từ 3,5 tấn (biến thể đầu) lên tới 4,5 tấn với 7 giá treo (6 trên cánh và 1 dưới bụng thường lắp thùng dầu phụ). Việc nâng cấp ở hệ thống điện tử đem lại cho MiG-29SMT khả năng mang vác hầu hết vũ khí chính xác cao của nước Nga. Khác với thế hệ trước, MiG-29SMT giờ đây có thể mang tên lửa đối không tầm trung - xa dẫn đường bằng radar chủ động R-77, tên lửa không đối đất Kh-29T/TE, tên lửa chống tàu siêu thanh Kh-31A, tên lửa chống radar Kh-31P và các loại bom có điều khiển. Tổng công trình sư của Tập đoàn Sản xuất Máy bay Thống nhất của Nga – ông Sergei Korotkov hôm qua cho biết, các chiến đấu cơ MiG-29SMT đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tại Syria. "Sự tham gia của loại chiến đấu cơ mới nói trên trong các lần xuất kích đi tấn công kẻ địch đã cho phép chúng tôi xác nhận độ tin cậy và tính hiệu quả của chúng đồng thời đánh giá được hoạt động của các hệ thống vũ khí và điện tử trên máy bay”, ông Korotkov cho hay. Vị quan chức quân sự Nga còn nói thêm rằng, trong chiến dịch kéo dài hơn 2 tháng vừa qua, máy bay MiG-29SMT đã thực hiện hơn 140 cuộc xuất kích. Trong những lần xuất kích đó, máy bay MiG-29SMT đều hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến việc phá hủy cơ sở hạ tầng của lực lượng khủng bố. Việc tiếp tục đưa MiG-29SMT đến Syria và mục đích sử dụng nó của Nga đã khá rõ ràng, ngoài việc truy quét phiến quân Nga còn muốn nhân cơ hội để xuất khẩu hoặc nâng cấp những chiếc MiG-29 cũ trong không quân các nước khác.