Quân đội Syria không vội vàng tấn công vào thành phố Idlib - thủ phủ của phiến quân khủng bố ở tỉnh Idlib, mà tiếp tục kế hoạch giải phóng đường cao tốc M5 nối liền giữa Aleppo với trung tâm Idlib cũng như phần còn lại của Syria. Mở đầu, lực lượng pháo binh giáng các cơn bão lửa xuống đầu phiến quân. Rõ ràng các đợt pháo kích của SAA đã có tác dụng, khiến một số phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ chạy khỏi vị trí, số khác co cụm phòng thủ. Tính đến cuối ngày 8-2, các mũi tấn công của Quân đội Syria dẫn đầu bởi Sư đoàn đặc nhiệm Tiger đã giải phóng thêm hai thị trấn Tell Hadiyah và Talhiyah nằm dọc cao tốc M5. Ngoài ra lực lượng đặc nhiệm Tiger còn tiến vào al-Eis và chiếm giữ một số ngọn đồi xung quanh thị trấn này trong chiều 8-2. Trong số những loại pháo được sử dụng cho cuộc tấn công lần này có lựu pháo M30 122mm do Liên Xô sản xuất. Lựu pháo M30 ra đời vào những năm 1930 nhằm phát triển một loại pháo mới thay thế cho các loại đã lỗi thời từ Thế chiến thứ I. Về cấu trúc, pháo M30 cũng khá giống như các loại pháo trước kia. Khung pháo là loại tháo rời với bánh xe sắt bọc cao su, cung cấp khả năng cơ động cao, có thể kéo với tốc độ từ 35-50 km/h. Việc lắp ráp pháo để chuẩn bị chiến đấu mất khoảng một phút. Với tầm bắn 12 km, khối lượng gần 2,5 tấn, pháo M30 được phục vụ suốt Thế chiến thứ 2. Đây cũng là loại lựu pháo chủ lực cấp sư đoàn của Hồng quân Liên Xô và của các nước trong khối Warsaw sau này. Liên Xô cũng xuất khẩu ra ngoài khối Warsaw và bán giấy phép để một số nước chế tạo loại lựu pháo này. Pháo M30 chủ yếu được sử dụng bắn gián tiếp để uy hiếp bộ binh, tiêu diệt sinh lực địch, yểm trợ tấn công và cũng được dùng để chống lại các công sự phòng thủ của đối phương, dọn bãi mìn, phá vỡ các hàng rào kẽm gai... Pháo bắn đạn mảnh cũng có thể xuyên được giáp xe dày tới 20 mm, đủ để phá huỷ các phương tiện cơ giới hạng nhẹ và làm hư hại buồng máy, kính ngắm của các phương tiện cơ giới nặng. Để bảo vệ trước xe tăng địch, sau này pháo M30 còn được trang bị đạn HEAT và được các pháo thủ Liên Xô sử dụng rất thành công. Với kíp pháo thủ được huấn luyện tốt, M30 có thể khai hỏa được 6 phát/phút. Góc nâng của pháo từ -3 độ cho tới + 64 độ. Dù đã bị loại biên khỏi lực lượng pháo binh Nga, tuy nhiên vẫn còn hàng chục quốc gia trong đó có Syria vẫn đang biên chế loại pháo này.

